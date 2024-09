Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej - ogłosił Donald Tusk na konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. Stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na maksymalnie 30 dni - tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Donald Tusk ogłosił wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.



We Wrocławiu będziemy podawać szczegółowe dane, ponieważ w ostatniej chwili trzeba było jeden z powiatów, powiat lwówecki, dołożyć do listy powiatów objętych stanem klęski żywiołowej. Będziemy w trybie obiegowym - bo to wymaga decyzji całego rządu - natychmiast reagować, kiedy jakaś kolejna gmina lub powiat będą wymagały takiego specjalnego rozstrzygnięcia - powiedział premier.



Decyzja rządu w sprawie powodzi

Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej na maksymalnie 30 dni.



"W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej będą obowiązywały następujące - wyłącznie niezbędne - rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela: obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń; nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów; nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach; nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się" - napisano w opisie rozporządzenia w związku z powodzią na południowym-zachodzie kraju.

Stan klęski żywiołowej obejmie województwa dolnośląskie, opolskie oraz śląskie.

"Zostanie wprowadzony na obszarze wybranych powiatów, miast na prawach powiatów i gminy na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Miejsca te zostaną wybrane na podstawie rekomendacji wojewodów po posiedzeniach odpowiednich wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego" - czytamy w opisie projektu.

"Stwierdzono zagrożenie dla życia i zdrowia dużej liczby osób (w tym odnotowano ofiary śmiertelne), występowanie uszkodzeń i zniszczeń w mieniu w wielkich rozmiarach, wystąpienie utrudnień bytowych dla mieszkańców objętych skutkami zagrożenia, a także zagrożenie dla środowiska naturalnego" - dodano w opisie.



Jak czytamy, "zakres terytorialny powodzi, która już w dotychczasowej fazie objęła znaczne obszary południowo-zachodniej Polski, jak również jej intensywność (gwałtowne, a często też historycznie rekordowe przyrosty poziomów wód w rzekach, niszczycielskie zjawiska towarzyszące, w tym osuwiska, silne wiatry), a przede wszystkim ogromna skala zniszczeń powodowanych przez żywioł, uzasadniają zastosowanie rozwiązań nadzwyczajnych".



Podkreślono również, że "w obecnej sytuacji konieczne jest uruchomienie wszelkich dostępnych zasobów i środków w celu ochrony zdrowia, życia i mienia".



"Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i wykorzystanie nadzwyczajnych instrumentów prawnych z nim związanych pozwoli zwiększyć zakres i skuteczność pomocy udzielanej osobom dotkniętym skutkami żywiołu oraz sprawniej przeciwdziałać skutkom powodzi i je usuwać" - zaznaczono w opisie projektu, za który odpowiedzialne jest MSWiA i jego wiceszef Wiesław Leśniakiewicz.

Miliard na pomoc powodzianom

Podczas konferencji prasowej premier zapewnił, że rezerwa finansowa na pomoc powodzianom to miliard złotych.



Jak powiedział szef rządu, każdy kto poniósł straty w wyniku powodzi, będzie mógł w prosty sposób złożyć wniosek i zgłosić się do władz gminy. Po zatwierdzaniu przez właściwy organ wnisoku - taka osoba otrzyma wspacie finansowe.



Powodzianie otrzymają pomoc w kwocie 8 tys. zł z tytuły opieki społecznej oraz 2 tys. zł zasiłku powodziowego. Łącznie 10 tys. zł bezzwrotnej pomocy - powiedział Donald Tusk.



Szef polskiego rządu poinformował również, że potrzebujący mogą otrzymać do 100 tys. zł na remont mieszkania i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

Co oznacza stan klęski żywiołowej?

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, działaniami ratowniczymi i usuwającymi skutki klęski kieruje właściwy wójt, burmistrz lub wojewoda. Daje on również rządzącym wyjątkowe prawa w walce ze skutkami powodzi.

Jak wyjaśnia dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, rząd może na przykład nakazać ewakuacji mieszkańców, a nie jedynie o nią apelować. Władze mogą również zakazać przebywania w danym miejscu, zakazać przemieszczania się, a także zabronić prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Stan klęski żywiołowej umożliwia również zobowiązanie wszelkiego rodzaju firm do oddelegowania pracowników do pomocy w usuwaniu skutków powodzi.

Ogłoszenie takiego stanu to też szansa na otrzymanie odszkodowań, o które mogą ubiegać się osoby dotknięte kataklizmem. Wynika to z ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych związanych z ograniczeniami w czasie stanu wyjątkowego.



Stan klęski żywiołowej wprowadza się, aby zapobiec skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Jest wprowadzany rozporządzeniem rządu na wyraźnie określony czas - nie dłuższy niż 30 dni - na części lub całym terytorium państwa.