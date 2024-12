Głuchołazy na pewno wyglądają inaczej niż w pierwszych dniach po wrześniowej powodzi. Ktoś, kto był wtedy na wolontariacie lub przyjechał z darami, zobaczy różnicę. Nie ma już śmieci wielkogabarytowych, które zalegały na ulicach. To były rzeczy, które mieszkańcy usuwali z mieszkań czy piwnic, przez które przeszła woda, bo już do niczego się nie nadawały. "W ciągu sześciu tygodni musieliśmy wywieźć ponad 20 tysięcy ton. To jest tyle, ile z całej gminy Głuchołazy wywozi się przez dwa i pół roku" - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.

Tuż po powodzi w Głuchołazach zalegały tony śmieci / Paweł Konieczny / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trzy miesiące po powodzi - rozmowa z burmistrzem Głuchołaz Pawłem Szymkowiczem W gminie obecnie są dwa przypadki, gdzie nadzór budowlany nakazał opuszczenie budynków. W obu tych przypadkach mieszkańcy są "zaopatrzeni". Mają domki kontenerowe i mogą też korzystać z noclegów i wyżywienia w ośrodkach wypoczynkowych. Większość osób, które mają zniszczone mieszkania czy domy w miejscowościach poniżej Głuchołaz, korzysta głównie z pomocy rodziny - przyznaje włodarz miasta. W tej chwili mamy do dyspozycji dziewięć domków modułowych i cały czas liczymy się z tym, że niebawem może być więcej chętnych do skorzystania z nich. Niestety pogoda jest taka typowo późnojesienna, wczesnozimowa, bardzo nieprzyjemna i to na pewno też niektórych może dopingować do tego, żeby jednak zrezygnować z przebywania w zniszczonych mieszkaniach - dodaje.

Naprawa infrastruktury Pod koniec października udało się uruchomić most wojskowy na rzece Białej. 15 września woda zabrała zarówno most tymczasowy, jak i przeprawę docelową, budowaną w ciągu drogi krajowej numer 45. Na dobrą sprawę jest to jedyna przeprawa mostowa w Głuchołazach, bardzo dla nas konieczna. Wcześniej mogliśmy korzystać, dzięki uprzejmości firmy Schattdecor, z ich mostu zakładowego, a przede wszystkim terenu zakładu, który nam użyczył właściciel tej firmy. To była jedyna łączność między częściami Głuchołaz. W styczniu ma ruszyć budowa mostu tymczasowego na rzece Białej w miejscowości Polski Świętów i Markowice. Tę przeprawę będą budowały wojska inżynieryjne, ale już nie z Inowrocławia, tylko wojska inżynieryjne Republiki Tureckiej - dodaje Paweł Szymkowicz. Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM Zobacz również: Startuje program "Czyste Powietrze" dla powodzian. 300 mln zł na remonty

Są pieniądze na odbudowę trzech mostów w Kłodzku

Po interwencji RMF FM rodzinny dom dziecka dostanie nowy budynek

​Mur z terenów powodziowych stanął w Warszawie