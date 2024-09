500 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i 500 dodatkowych policjantów skierowano na tereny objęte powodzią. Funkcjonariusze mają czuwać m.in. nad dobytkiem poszkodowanych, jako że pojawiły się przypadki szabrownictwa. O dodatkowych siłach mówili na wtorkowej konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Kosiniak-Kamysz: Postępowanie szabrowników jest ohydne

Szef MON zwrócił uwagę na dobrą współpracę służb w obliczu powodzi. Szef MSWiA potwierdził to słowami: Tu jest pełne współdziałanie we wszystkich (...) działaniach, które są prowadzone - ze szczególnym naciskiem na ochronę tych miejscowości, domostw oraz dobytku, który został opuszczony w wyniku ewakuacji.

500 żandarmów będzie patrolować tereny popowodziowe m.in. w nocy, z użyciem noktowizorów.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "ohydne" jest postępowanie "szabrowników", którzy dopuszczają się kradzieży, wykorzystując ludzką tragedię. Będziemy wyłapywać i surowo karać wszystkich tych, którzy zdobędą się na taki czyn - powiedział.

Zapadła decyzja o skierowaniu 500 dodatkowych policjantów do województw: dolnośląskiego i opolskiego, by wsparli funkcjonariuszy działających na tym terenie - przekazał we wtorek we Wrocławiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, dodając, że jak do tej pory, spłynęło kilkanaście zgłoszeń dotyczących szabrowników.

Chcemy, żeby policja razem z żandarmerią pokazały, że są i w sposób absolutnie bezwzględny będą walczyć ze wszelkimi sytuacjami, które zagrażają bezpieczeństwu obywateli i także bezpieczeństwu ich mienia - podkreślił we wtorek Tomasz Siemoniak, odnosząc się do decyzji o wysłaniu na południowy zachód Polski dodatkowych 500 policjantów.

Minister zapewnił też, że uszkodzenia komisariatów przez powódź nie przerwały ciągłej służby policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów.

Podkreślił również, że jeśli będą większe potrzeby kadrowe czy sprzętowe - wspólnie z szefem MON będzie podejmował kolejne decyzje. Skala potrzeb jest duża, natomiast nasze zasoby - zasoby wojska i policji - są do wykorzystania - wskazał.

Szef MSWiA: nowelizacje rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej - tyle razy, ile trzeba

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił we wtorek, że rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej pozwala służbom państwowym skutecznie działać. Zapowiedział, że będzie ono nowelizowane "tyle razy, ile będzie trzeba".

Minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił uwagę podczas wtorkowej konferencji prasowej we Wrocławiu, że - aby objąć powiat lub gminę stanem klęski żywiołowej - wojewodowie muszą złożyć wniosek o umieszczenie danych obszarów w rozporządzeniu. W nocy wpłynęły wnioski od wojewody opolskiego i dolnośląskiego. Przychyliliśmy się do tego i rozszerzyliśmy zakres rozporządzenia - powiedział.

Siemoniak podkreślił, że to wojewodowie oceniają, czy zaszła potrzeba ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Jeśli przez Odrę idzie fala kulminacyjna, a mowa jest o powiatach położonych przy Odrze, to rozporządzenie mówi o narzędziach, którymi dysponują służby państwowe. Dzięki temu, mamy narzędzia na całym biegu Odry. Będziemy rozszerzali zakres rozporządzenia w miarę potrzeby - zapewnił.

Siemoniak przekazał, że chodzi np. o możliwość wprowadzenia zakazu wchodzenia na wały przeciwpowodziowe przez osoby postronne. Kończymy z wchodzeniem na wały, narażaniem siebie, służb państwowych, jak i jakości wałów - zaznaczył.

Szef MSWiA zapewnił, że rozporządzenie będzie nowelizowane, "tyle razy, ile będzie trzeba". Być może nadmiarowo, ale to jest rozporządzenie, które pozwala służbom skutecznie działać - oświadczył.