Polscy koszykarze przegrali ze Słowenią 77:112 w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. W efekcie podopieczni Mike’a Taylora zajęli drugie miejsce w tabeli grupy B i w półfinale turnieju w Kownie zmierzą się z najlepszą ekipą grupy A.

/ Wojciech Figurski/400mm.pl/PZKosz /

Półfinały kwalifikacyjnej imprezy zaplanowane są na sobotę: dwie najlepsze drużyny z grupy B zmierzą się z dwiema najlepszymi ekipami z grupy A, w której rywalizują Litwa, Korea Południowa i Wenezuela.

Do Tokio wybierze się tylko zwycięzca całego turnieju w Kownie, a trafi wówczas do grupy C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią.

W poprzednich spotkaniach litewskiego turnieju Polacy wygrali z Angolą 83:64 , szans nie dali afrykańskiemu zespołowi również Słoweńcy: rozgromili drużynę Jose Clarosa Canalsa 118:68 .

Olimpijskie zmagania koszykarzy śledzić będziemy w dniach 25 lipca - 7 sierpnia.

