Słowenia rozgromiła Angolę 118:68 w Kownie w drugim dniu turnieju kwalifikacyjnego koszykarzy do igrzysk olimpijskich w Tokio. Tym samym Polska, która zmierzy się ze Słowenią w czwartek (godz. 15.30), jest już pewna udziału w półfinałach. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie B.

Turniej w Tokio odbędzie się w dniach 25 lipca - 7 sierpnia. / Newscom / PAP/EPA

Liderami Słowenii w spotkaniu z Angolą byli Zoran Dragic - 16 pkt i gwiazdor NBA Luka Dončić (Dallas Mavericks), który uzyskał 13 pkt, dziewięć asyst i sześć zbiórek.



Polacy pokonali zawodników z Angoli we wtorek 83:64. Koszykarze z Afryki stracili szansę na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w tabeli i na kwalifikację olimpijską.



Wieczorem, w drugim spotkaniu w Kownie, Wenezuela zmierzy się w gr. A z Koreą Płd. Zespół z Ameryki Płd. przegrał we wtorek z Litwą 65:76.



Dwie najlepsze drużyny w obydwu grupach awansują do półfinałów. Ich zwycięzcy zagrają w finale o awans do Tokio.



Turnieje kwalifikacyjne do igrzysk trwają nie tylko w Kownie, ale również w Splicie, Belgradzie i kanadyjskiej Victorii. Tylko ich zwycięzcy uzyskają awans do turnieju olimpijskiego w Tokio.



Wynik i tabela gr. B w Kownie

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Słowenia 2 1 1 0 118:68

2. Polska 2 1 1 0 83:64

3. Angola 2 2 0 2 132:201