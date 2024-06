Koszykarska reprezentacja Polski przygotowuje się we Wrocławiu do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, który już na początku lipca odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Koszykarska kadra trenuje jeszcze w niepełnym składzie, brakuje bowiem kilku kluczowych zawodników, m.in. Jeremy'ego Sochana. Jedyny Polak w NBA na zgrupowaniu w stolicy Dolnego Śląska ma się pojawić w poniedziałek. Wcześniej do drużyny dołączą m.in. Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski.

Jeremy Sochan / Maciej Kulczyński / PAP

Koszykarska reprezentacja polski przygotowania do olimpijskiej kwalifikacji rozpoczęła w poniedziałek. Kadrowicze trenują we Wrocławiu, ale jeszcze w niepełnym składzie. Jednym z zawodników, którego brakuje, jest Jeremy Sochan. Jedyny Polak w NBA do kadry Igora Milicicia ma dołączyć w poniedziałek 17 czerwca.

To będzie wzmocnienie naszej reprezentacji. To jest gracz z charakterem, na pewno się dobrze wpasuje w reprezentację. Mamy wielu graczy, którzy nie odpuszczają, a Sochan słynie wręcz z tego, że niczego się nie boi, co jest jego bardzo dużą zaletą - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy naszej reprezentacji.

Jeremy Sochan w kadrze rozegrał do tej pory tylko jedno spotkanie, które było jednocześnie jego debiutem. Stało się to w lutym 2021 roku.

Teraz czeka nas proces włączania w sprawy sportowe. Wiadomo, że drużynę nie jest łatwo zgrać. My natomiast jesteśmy pełni nadziei i pozytywnego myślenia, że z nim będziemy jeszcze lepszą kadrą - podkreśla Łukasz Koszarek.

Sam Sochan przyjazdu do Polski już się nie może doczekać. Jestem podekscytowany, nie mogę się doczekać podróży do Wrocławia i dołączenia do drużyny. Minęło trochę czasu, odkąd ostatnio założyłem strój reprezentacji Polski i nie mogę się doczekać, żeby znowu to zrobić - powiedział.

Mamy przed sobą dużo pracy, nie będzie łatwo, ale chcę dać z siebie wszystko, grać twardo, rywalizować i pomóc nam dostać się na igrzyska olimpijskie. Będzie niesamowicie zobaczyć znowu kibiców w Polsce, zwłaszcza kiedy zagramy dwa mecze przed wyjazdem do Hiszpanii. Mam też nadzieję, że zobaczę wielu polskich kibiców również w Walencji, będziemy ich potrzebować - dodał na kilka dni przed przylotem do Polski.

Jeremy Sochan to niejedyny brakujący zawodnik

Nasi reprezentanci trenują jeszcze w mocno okrojonym składzie. We wtorek do Wrocławia przyjadą jej liderzy: kapitan Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski.

Wciąż trwa finał Orlen Basket Ligi, dlatego na zgrupowaniu brakuje zawodników grających w Treflu Sopot i Kingu Szczecin, czyli Jarosława Zyskowskiego i Mikołaja Witlińskiego, a także Przemysława Żołnierowicza i Andrzeja Mazurczaka.

Nierozstrzygnięty jest też finał koszykarskiej ligi w Grecji, w którym Panathinaikos Ateny gra z Olympiakosem Pireus. Z tego powodu do kadry nie dołączył więc jeszcze występujący w klubie ze stolicy Grecji Aleksander Balcerowski.

By pomóc w treningach, do drużyny Igora Milicicia tymczasowo dołączył Łukasz Kolęda.

Zgłosiłem swoją gotowość, żeby pomóc kadrze w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Nie ukrywam, że ten sezon był dla mnie ciężki pod względem treningów, więc zgłosiłem swoją chęć, żeby pomóc. a przy okazji pomóc też sobie i potrenować z kolegami z którymi na co dzień nie mam możliwości spędzić dużo czasu. Dla kadry i dla mnie jest to sytuacja win-win - powiedział Łukasz Kolęda.

Przed wyjazdem na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Biało-Czerwoni rozgrają jeszcze dwa turnieje towarzyskie w Grecji i Chorwacji, a potem jeszcze dwa sparingi w Polsce - 28 czerwca w katowickim Spodku z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

Turniej kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w hiszpańskiej Walencji rozpocznie się 2 lipca.

Plany reprezentacji Polski na najbliższe tygodnie

20-22 czerwca - wylot do Grecji, mecz towarzyski z gospodarzami,

- wylot do Grecji, mecz towarzyski z gospodarzami, 23-25 czerwca - wylot do Chorwacji, mecze towarzyskie z gospodarzami i Brazylią,

- wylot do Chorwacji, mecze towarzyskie z gospodarzami i Brazylią, 28 czerwca - mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia w Katowicach,

- mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia w Katowicach, 29 czerwca - mecz towarzyski Polska - Filipiny w Sosnowcu,

- mecz towarzyski Polska - Filipiny w Sosnowcu, 2-7 lipca - turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Walencji.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Walencji

2 lipca (wtorek):

godz. 17:30 - Finlandia - Bahamy,

godz. 20:30 - Liban - Hiszpania.

3 lipca (środa):

godz. 17:30 - Bahamy - Polska,

godz. 20:30 - Hiszpania - Angola.

4 lipca (czwartek):

godz. 17:30 - Angola - Liban,

godz. 20:30 - Polska - Finlandia.

6 lipca (sobota): mecze półfinałowe.

7 lipca (niedziela): finał.