Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 w 2023 roku zostaną rozegrane w Lublinie! Ta odmiana koszykówki ma swoje źródło w grze ulicznej. Zawodnicy rywalizują w trzyosobowych drużynach. Mecz jest krótki, ale bardzo dynamiczny. Jedną z czołowych reprezentacji w seniorskiej odmianie basketu jest Polska! Biało-czerwoni w tym roku przywieźli do kraju brązowy medal mistrzostw Europy.

Jestem przekonany, że mistrzostwa świata do lat 23, które odbędą się w Lublinie, będą dodatkowym impulsem do zwiększenia zainteresowania koszykówką 3x3. Liczymy również na efektowne zwycięstwa naszych reprezentacji - stwierdził Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Koszykówka 3x3 to stosunkowo nowa, ciągle rozwijająca się dyscyplina sportu, która charakteryzuje się wysokim tempem rozgrywania akcji i sporą efektownością. Zadebiutowała na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, również z udziałem naszej reprezentacji. Tego występu biało-czerwoni nie mogą jednak zaliczyć do udanych. Polacy mają jednak inne osiągnięcia. Męska kadra zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w 2019 roku oraz zajęła trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy w 2021 roku. Ponadto jeszcze w tym roku reprezentacja Polski mężczyzn do lat 23 po zwycięstwie nad Rumunią okazała się najlepsza w Lidze Narodów. Kadra kobiet na tym samym turnieju zajęła trzecie miejsce.

Mistrzostwa świata to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w każdej dyscyplinie sportu. Dlatego szczególnie cieszę się, że wydarzenie tak dużej rangi odbędzie się na terenie naszego województwa. Przed nami pięć dni rywalizacji i 94 spotkania na mistrzowskim poziomie. Odwiedzą nas najlepsi zawodnicy z całego świata. Jako Samorząd Województwa Lubelskiego dołożymy wszelkich starań, aby to wielkie sportowe święto na długo zapadło w pamięci fanom koszykówki na Lubelszczyźnie - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Żuk: Cieszę się, że Lublin po raz kolejny został obdarzony zaufaniem

Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 zostały dotychczas rozegrane dwukrotnie. W 2018 i 2019 roku gospodarzem były Chiny. Później z powodu epidemii koronawirusa nastąpiła przerwa. W turnieju rozgrywanym w 2023 roku weźmie udział 20 zespołów żeńskich i 20 męskich.

Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 będą niezwykle ważnym sportowym elementem programu całorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie w 2023 roku. Jestem pewny, że ten widowiskowy rodzaj koszykówki wzbudzi duże zainteresowanie wśród kibiców. Cieszę się, że Lublin po raz kolejny został obdarzony zaufaniem i naszemu miastu powierzono organizację imprezy sportowej o znaczeniu międzynarodowym. Oznacza to, że jesteśmy rozpoznawalnym i cieszącym się szacunkiem partnerem wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie - mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.