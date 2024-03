Trwają przygotowania do 96. ceremonii rozdania Oscarów. Pierwsza zauważalna zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem to powrót czerwonego dywanu.

Przygotowania do oscarowej gali / Paweł Żuchowski / RMF FM

Szampański dywan przeszedł do historii

W zeszłym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaskoczyła wszystkich i zmieniła kolor dywanu na szampański. Było to komentowane na całym świecie, a gwiazdy w ostatniej chwili zmieniały kreacje, bo nie każda pasowała do nowej dekoracji. W tym roku organizatorzy oscarowej gali wrócili do czerwieni.



Przygotowania do 96. rozdania Oscarów / Paweł Żuchowski / RMF FM

Przed Dolby Theatre instalują się ekipy dziennikarzy z całego świata, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek będą relacjonować ceremonię wręczenia nagród. Poprowadzi ją - po raz czwarty w swojej karierze - Jimmy Kimmel.

Dekoracje przygotowane na oscarową galę / Paweł Żuchowski / RMF FM

"Strefa interesów" - polska koprodukcja walczy o Oscary w 5 kategoriach

Wideo youtube

Do Hollywood zjeżdżają nominowani filmowcy. Jest wśród nich Ewa Puszczyńska - współproducentka "Strefy interesów" Jonathana Glazera ze zdjęciami Łukasza Żala. To brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja, nominowana do Oscara aż w 5 kategoriach.

Wyjątkowy film, który bez wahania nazywam dziełem sztuki - mówi o "Strefie interesów" Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawłem Pawlikowskim przy nagrodzonej Oscarem "Idzie".

Oscarowe dekoracje w Hollywood / Paweł Żuchowski / RMF FM

"Strefa interesów" wskazywana jest jako zdecydowany faworyt w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Walczy też o statuetki dla najlepszego filmu i reżysera oraz za dźwięk i scenariusz adaptowany.

Na łamach magazynu "The Hollywood Reporter" można przeczytać anonimową wypowiedź jednego z członków Akademii, który chwali film Jonathana Glazera. "Strefa Interesów" to najlepszy film. Tak powinno robić się filmy - mówi jednoznacznie. Twierdzi przy tym, że wielu recenzentów nie rozumie tego obrazu.

To niezwykły film i może okazać się czarnym koniem - mówi o "Strefie interesów" Tim Richards, założyciel firmy z branży kinowej Vue International. Nie ma wątpliwości, że film Glazera zgarnie statuetkę za najlepszy dźwięk.

Oscary 2024: Te filmy zdobyły najwięcej nominacji

Najwięcej - aż 13 nominacji do Oscara - zdobył w tym roku film "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana. Na drugim miejscu - 11 nominacji - są "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Podium z 10 nominacjami zamyka "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese.

Oscary 2024: Ryan Gosling i Billie Eilish wykonają nominowane piosenki

Wideo youtube

Zgodnie z tradycją, na oscarowej gali usłyszymy nominowane piosenki. Dwie z nich pochodzą z filmu "Barbie". "I'm Just Ken" zaśpiewa Ryan Gosling, a "What Was I Made For?" wykona Billie Eilish - zdobywczyni Oscara za "No Time to Die".

Wideo youtube

Na ceremonii usłyszymy również nominowany utwór z "Czasu krwawego księżyca" Martina Scorsese. "Wahzhazhe (A Song For My People)" wykonają Scott George i zespół Indian z plemienia Osedźów.

Wideo youtube

Galę uświetnią też 2 utwory z mniej znanych filmów. To "It Never Went Away" z dokumentu "Jon Batiste: amerykańska symfonia" (wykona ją Jon Batiste) oraz "The Fire Inside" z komediodramatu "Flamin' Hot: Smak sukcesu" (zaśpiewa ją Becky G).

Wideo youtube