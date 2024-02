Billie Eilish i jej brat Finneas O’Connell wystąpią na tegorocznej gali rozdania Oscarów. Oficjalnie już ogłoszono, że oprócz nich na scenie pojawią się także m.in. Ryan Gosling i Jon Batiste.

Billie Eilish zdobyła Oscara za piosenkę "No Time to Die" / PATRICK T. FALLON/AFP / East News

Billie Eilish i Finneas O’Connell wykonają nominowaną do Oscara piosenkę z filmu "Barbie" - "What Was I Made For?". Będzie to już kolejny występ tego duetu na rozdaniu nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.

W 2022 Billie Eilish i Finneas O’Connell wykonali utwór "No Time to Die" z filmu "Nie czas umierać" i zostali nagrodzeni Oscarami za najlepszą piosenkę.

2 lata wcześniej też pojawili się na ceremonii - tym razem z kultową piosenką Beatlesów "Yesterday" w hołdzie dla tych ludzi kina, którzy już odeszli.

Ryan Gosling zaśpiewa słynną piosenkę Kena

Tak jak wcześniej zapowiadano, na gali usłyszymy też drugą piosenkę z filmu "Barbie" Grety Gerwig. To "I’m Just Ken". Ryanowi Goslingowi na scenie będzie towarzyszył kompozytor utworu - Mark Ronson.

Na ceremonii usłyszymy również nominowany utwór z "Czasu krwawego księżyca" Martina Scorsese. "Wahzhazhe (A Song For My People)" wykonają Scott George i zespół Indian z plemienia Osedźów.

Galę uświetnią też 2 utwory z mniej znanych filmów. To "It Never Went Away" z dokumentu "Jon Batiste: amerykańska symfonia" (wykona ją Jon Batiste) oraz "The Fire Inside" z komediodramatu "Flamin' Hot: Smak sukcesu" (zaśpiewa ją Becky G).

96. gala rozdania Oscarów. Najważniejsze informacje

96. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca polskiego czasu w Dolby Theatre w Hollywood. Poprowadzi ją - po raz czwarty w swojej karierze - Jimmy Kimmel.

Najwięcej - aż 13 nominacji - zdobył w tym roku film "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana. Na drugim miejscu - 11 nominacji - są "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Podium z 10 nominacjami zamyka "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese.

Nominowana w 5 kategoriach jest "Strefa interesów" Jonathana Glazera. To polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja, która w całości została nakręcona w naszym kraju.