Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth i Michael Keaton są w grupie gwiazd, które będą wręczać statuetki na 96. gali rozdania Oscarów. Ceremonia odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood w nocy z 10 na 11 marca polskiego czasu.

Lawrence, Keaton i Pacino wśród wręczających statuetki

Tak jak w poprzednich latach, oscarowi prezenterzy ogłaszani są grupami. W najnowszej są: Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer i Ramy Youssef.

Wcześniej ogłoszono, że statuetki będą wręczać także: Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh i Zendaya.

Kto zaśpiewa na oscarowej gali?

Zgodnie z tradycją, na oscarowej gali usłyszymy nominowane piosenki. Dwie z nich pochodzą z filmu "Barbie". "I'm Just Ken" zaśpiewa Ryan Gosling, a "What Was I Made For?" wykona Billie Eilish - zdobywczyni Oscara za "No Time to Die".

Na ceremonii usłyszymy również nominowany utwór z "Czasu krwawego księżyca" Martina Scorsese. "Wahzhazhe (A Song For My People)" wykonają Scott George i zespół Indian z plemienia Osedźów.

Galę uświetnią też 2 utwory z mniej znanych filmów. To "It Never Went Away" z dokumentu "Jon Batiste: amerykańska symfonia" (wykona ją Jon Batiste) oraz "The Fire Inside" z komediodramatu "Flamin' Hot: Smak sukcesu" (zaśpiewa ją Becky G).

96. gala rozdania Oscarów. Najważniejsze informacje

96. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca polskiego czasu w Dolby Theatre w Hollywood. Poprowadzi ją - po raz czwarty w swojej karierze - Jimmy Kimmel.

Najwięcej - aż 13 nominacji - zdobył w tym roku film "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana. Na drugim miejscu - 11 nominacji - są "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Podium z 10 nominacjami zamyka "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese.

Nominowana w 5 kategoriach jest "Strefa interesów" Jonathana Glazera. To polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja, która w całości została nakręcona w naszym kraju.