Ryan Gosling zaśpiewa na Oscarach piosenkę "I’m Just Ken" z filmu "Barbie". Jak podał portal Variety, nominowany do Oscara za rolę Kena aktor wystąpi na żywo podczas ceremonii. Wiemy też, kto będzie wręczał nagrody. To m.in. Nicolas Cage, Zedaya, Al Pacino czy Michelle Pfeiffer.

Ryan Gosling / Tischler Carlos/Eyepix/ABACA / PAP/Abaca

Już wcześniej Gosling z aprobatą wyrażał się o pomyśle zaśpiewania na żywo piosenki, która - podobnie jak i on - ma w tym roku szansę na Oscara. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tej informacji.

Marzeniem kompozytora Marka Ronsona było to, aby to właśnie Ryan Gosling wykonał na żywo jego piosenkę podczas ceremonii rozdania Oscarów. Jak przekonywał, nie brał pod uwagę tego, aby utwór "I’m Just Ken" miał wykonać ktoś inny. Uważam, że jeśli Ryan jej nie zaśpiewa, to nie zaśpiewa jej nikt inny - zapewniał.

Wideo youtube

"I’m Just Ken" jest jedną z dwóch piosenek z filmu "Barbie", która została nominowana do Oscara. Drugim utworem z filmu Grety Gerwig, który otrzymał taką nominację, jest "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa. Właśnie ten utwór otrzymał niedawno nagrodę Grammy.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podała też w mediach społecznościowych pierwsze nazwiska gwiazd, które będą wręczać Oscary. To Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh oraz Zendaya.

Wtorek 27 lutego to ostatni dzień oscarowego głosowania. 96. ceremonia odbędzie się w Hollywood 10 marca, w nocy z niedzieli na poniedziałek 11 marca czasu polskiego. Poprowadzi ją Jimmy Kimmel.