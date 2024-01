Brytyjsko-amerykańsko-polska koprodukcja "Strefa interesów" ma nominacje do Oscarów w kategorii najlepszy film roku, najlepsza reżyseria, scenariusz adaptowany, dźwięk i w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Zdjęcie z planu "Strefy interesów" Jonathana Glazera / Gutek Film /

Nominacje do 96. Oscarów ogłoszono we wtorek na profilu Amerykańskiej Akademii Filmowej na YouTube. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Zazie Beetz oraz aktor i scenarzysta Jack Quaid.

"Strefa interesów": Najważniejsze informacje o filmie

"Strefa interesów" Jonathana Glazera to polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja, która w całości została nakręcona w naszym kraju. Wśród producentów obrazu jest Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawłem Pawlikowskim przy nagrodzonej Oscarem "Idzie" i "Zimnej wojnie". Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, który również współpracował z Pawlikowskim przy wspomnianych filmach.

"Strefa interesów" to nagrodzony Grand Prix festiwalu w Cannes film o codziennym życiu komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa, i jego rodziny. Obraz jest brytyjskim kandydatem do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". Na trafić do polskich kin 8 marca.

96. gala rozdania Oscarów odbędzie się 10 marca. Po raz czwarty poprowadzi ją Jimmy Kimmel.