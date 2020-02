Od 31 grudnia 2019 r. do 2 lutego 2020 r. odnotowano 14564 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń 2019-nCoV, z czego 21 w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS: 21 przypadków koronawirusa 2019-nCoV w krajach UE/EOG / AN MING / PAP/EPA

W tym czasie zmarło 305 osób, co oznacza, że śmiertelność wynosi ok. 2,1 proc. W komunikacie GIS wskazano, że spośród 305 przypadków śmiertelnych, 304 odnotowano w Chinach. Jeden śmiertelny przypadek dotyczy Filipin.



294 spośród 304 zgonów odnotowano w prowincji Hubei, dwa w prowincji Heilongjiang, jeden w prowincji Hebei, dwa w prowincji Henan, jeden w prowincji Hainan, jeden w prowincji Sichuan, jeden w prowincji Chongqing, jeden w Szanghaju i jeden w Pekinie.



Spośród 14,5 tys. zakażeń 14407 zarejestrowano w Chinach, w tym w Hongu Kong i Makau. Pozostałe przypadki obejmują: Tajwan (11), Tajlandię (19), Australię (12) Malezję (8), Singapur (18), Francję (6), Japonię (20), Koreę Południową (15), USA (8), Wietnam (7), Kanadę (4), Nepal (1), Sri Lankę (1), Kambodżę (1), Niemcy (8), Zjednoczone Emiraty Arabskie (5), Filipiny (2), Indie (2), Finlandię (1), Włochy (2), Wielką Brytanię (2), Rosję (2), Hiszpanię (1), Szwecję (1).



Jak dotąd na terenie UE/EOG odnotowano 21 przypadków: Francja (6), Niemcy (8), Włochy (2), Wielka Brytania (2), Finlandia (1), Szwecja (1), Hiszpania (1).

Chiny wdrożyły środki nadzwyczajne

GIS przypomina, że aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny , lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei.

Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych. 26 stycznia władze zarządziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całych Chinach.



Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin.



Objawy koronawirusa