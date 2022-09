Trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II dotarła w niedzielę po południu do dotarła w niedzielę po południu do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, który był jej oficjalną szkocką rezydencją. w Edynburgu, który był jej oficjalną szkocką rezydencją.

Karawan z trumną królowej Elżbiety II w Edynburgu / Adam Vaughan / PAP/EPA

Karawan wyruszył z Balmoral o godz. 10:00 czasu miejscowego (godz. 11:00 w Polsce). Droga do Edynburga trwała niemal 6,5 godziny i wiodła przez Aberdeen, a następnie wzdłuż wschodniego wybrzeża.

Za karawanem wiozącym trumnę królowej jechała jej córka, księżniczka Anna wraz mężem Timothym Laurence'em.

Karawan z trumną Elżbiety II w Edynburgu / Adam Vaughan / PAP/EPA

Niemal wzdłuż całej trasy zgromadzone były tłumy ludzi, chcących pożegnać Elżbietę II. Większość obserwowała przejazd konduktu w milczeniu.



Tłum przy trasie przejazdu karawanu w Edynburgu / Adam Vaughan / PAP/EPA

Trumna pozostanie na noc w sali tronowej w Holyroodhouse, zaś w poniedziałek po południu zostanie odprowadzona do edynburskiej katedry św. Idziego. W kondukcie będą szli król Karol III wraz z żoną Camillą, którzy przylecą z Londynu, oraz pozostali członkowie rodziny królewskiej.

W katedrze trumna pozostanie przez 24 godziny i od godz. 17:00 w poniedziałek będzie można przejść koło niej, aby oddać hołd królowej. We wtorek zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a stamtąd do bazy lotniczej RAF Northolt w zachodnim Londynie. W tej części drogi trumnie będzie towarzyszyć córka królowej, księżniczka Anna.

W środę po południu trumna Elżbiety II zostanie przewieziona na lawecie armatniej do Pałacu Westminsterskiego. Pozostanie tam do poniedziałkowego poranka, skąd trafi do Opactwa Westminsterskiego.

Po ceremonii pogrzebowej trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie pochowani są także jej zmarły w zeszłym roku mąż, książę Filip oraz jej rodzice.

W Szkocji, Walii i Irlandii Płn. odczytano proklamację Rady Akcesyjnej

W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej odczytano dziś w południe proklamację Rady Akcesyjnej stwierdzającą, że wobec śmierci królowej Elżbiety II nowym królem Zjednoczonego Królestwa został Karol III.

W Edynburgu proklamacja została odczytana dwukrotnie - na Mercat Cross przed katedrą, w której w poniedziałek na 24 godziny zostanie złożona trumna z ciałem królowej, oraz na zamku, zaś w Cardiff i Belfaście na tamtejszych zamkach. Po jej odczytaniu, podobnie jak to miało miejsce dzień wcześniej w Londynie, oddano saluty armatnie oraz odśpiewano hymn państwowy ze zmodyfikowanymi słowami - "Boże, chroń króla" zamiast, jak było przez ostatnie 70 lat, "Boże, chroń królową".

W Wielkiej Brytanii wraz ze śmiercią monarchy tron automatycznie przejmuje jego następca, stąd Karol został królem w czwartek po południu, gdy zmarła Elżbieta II. Natomiast Rada Akcesyjna formalnie potwierdza, że nowy władca objął tron. Publiczne odczytanie deklaracji jest ceremonią wywodzącą się z przeszłości, gdy w ten sposób informowano poddanych o nowym monarsze. W sobotę tę proklamację odczytano najpierw z balkonu w Pałacu św. Jakuba w Londynie, gdzie odbyło się posiedzenie Rady Akcesyjnej, a godzinę później przed Royal Exchange, dawnym budynkiem giełdy w dzielnicy City.

Kiedy odbędzie się pogrzeb królowej Elżbiety II?

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września - podał wczoraj Pałac Buckingham. Będzie to dla Brytyjczyków dzień wolny od pracy.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Opactwie Westminsterskim o godz. 12 polskiego czasu. Przez 4 dni przed pogrzebem królowej trumna z jej ciałem będzie wystawiona na widok publiczny w najstarszej części Pałacu Westminsterskiego, by Brytyjczycy mogli oddać jej hołd.

Elżbieta II zmarła w czwartek po południu w Balmoral w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat.