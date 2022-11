Selekcjoner reprezentacji Holandii Louis van Gaal zapowiedział, że Memphis Depay, który jest klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego z Barcelony, raczej nie zagra w pierwszym meczu mistrzostw świata przeciwko Senegalowi. Powodem ewentualnej absencji jest kontuzja lewego uda.

Memphis Depay (P) / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Nigdy nie wiemy na pewno, ale nie sądzę - odpowiedział zapytany o to 71-letni szkoleniowiec po pierwszym treningu "Pomarańczowych" na boisku Uniwersytetu Kataru. Holendrzy przylecieli do Dauhy we wtorek wieczorem.

Depay doznał kontuzji lewego uda we wrześniu 28 września podczas meczu Ligi Narodów z Polską w Warszawie (2:0). Od tego czasu nie grał, choć treningi z piłką wznowił 14 października.

Zapytany o tak wczesny przylot do Kataru, van Gaal podkreślił, że "trzeba było to zrobić ze względu na klimat".

Nie mamy najlepszych piłkarzy na świecie, ale wierzę w ducha zespołu i taktykę. Jeżeli mówię o tym, że na koniec turnieju możemy być mistrzami świata, to dlatego, że mamy zawodników mogących zrealizować plany trenera - podsumował van Gaal, który z reprezentacją Holandii zajął trzecie miejsce na mundialu w Brazylii w 2014 roku.