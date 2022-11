O godzinie 17 czasu polskiego w mieście Al-Chaur zabrzmi pierwszy gwizdek w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. W meczu otwarcia 22. edycji mundialu zmierzą się piłkarze gospodarzy oraz Ekwadoru. Polacy na boisku pojawią się we wtorek.

Na zdjęciu: Zawodnik reprezentacji Polski Krzysztof Piątek cieszy się z bramki zdobytej podczas towarzyskiego meczu piłkarskiego w Warszawie / PAP/Leszek Szymański / PAP

Piłkarskie mistrzostwa świata to czas wyjątkowy dla fanów futbolu, ale też piłkarskich statystyk a tych mamy przecież bez liku. Przedstawiamy więc subiektywne zestawienie mundialu w liczbach. Znajdziecie tu ciekawostki dotyczące katarskiego turnieju, historii mistrzostw świata i reprezentacji Polski.

1 - Po raz pierwszy mistrzostwa organizuje kraj z Półwyspu Arabskiego. Katar jest także najmniejszym krajem, który kiedykolwiek gościł mundial.

2 - Tylko dwie reprezentacje potrafiły na przestrzeni lat obronić tytuł mistrzów świata. Włosi sięgali po puchar w 1934 i 1938 roku. Brazylijczycy zdołali powtórzyć ten sukces triumfując na mundialu w 1958 i 1962 roku.

3 - Tylu piłkarzy zdobyło tytuł mistrzów świata a następnie powtórzyło ten sukces już w roli selekcjonerów. To Brazylijczyk Mario Zagallo (1958 i 1962 jako zawodnik. 1970 jako trener), Niemiec Franz Beckenbauer (1974 i 1990) oraz Francuz Didier Deschamps (1998 i 2018).

4 - Polska podczas mundialu po raz czwarty w historii zagra z Arabią Saudyjską. Dotychczasowe trzy spotkania miały charakter towarzyski. W 1994 roku wygrywaliśmy 1:0 i 2:1. Taki sam wynik powtórzyliśmy w 2006 roku.

Debata przed mundialem w RMF FM Jakub Rutka / RMF FM

5 - Po raz piąty na mundial powołani zostali Leo Messi, Cristiano Ronaldo oraz Meksykanie: Guillermo Ochoa i Adres Guardado.

6 - Tyle krajów zdobyło mistrzostwo grając jako gospodarz: Urugwaj (1930), Włochy (1934), Anglia (1966), RFN (1974), Argentyna (1978) oraz Francja (1998). Nic nie wskazuje na to by w tym roku ta statystyka się zmieniła.

7 - Tyle razy w finale Mistrzostw Świata grała Brazylia. Ekipa "Canarinhos" pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo. Ostatnio w 2002 roku.

8 - Dotychczas ośmiokrotnie mierzyliśmy się z reprezentacją Meksyku. Ostatnio w 2017 roku przegraliśmy w Gdańsku 0:1. Na mundialu graliśmy z Meksykiem raz. W 1978 roku wygraliśmy 3:1. Dwie bramki strzelił wtedy Zbigniew Boniek. Jedną Kazimierz Deyna.

9 - To będzie dziewiąty mundial reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zdobyli dwa brązowe medale (1974 i 1982). Nasza drużyna rozegrała 34 mecze na mistrzostwach świata. Dotychczasowy bilans to 16 zwycięstw, 5 remisów i 13 porażek. Bramki: 46-45.

10 - Tyle bramek stracił Salwador w meczu z Węgrami na mistrzostwach w 1982 roku. Wynik 10:1 pozostaje rekordem mistrzostw świata.

11 - Tyle meczów zagrała w historii nasza reprezentacja przeciwko Argentynie. Dwukrotnie mierzyliśmy się z tym rywalem na mundialach. W pamiętnym 1974 roku wygraliśmy 3:2 (dwie bramki Grzegorza Laty. Jedna Andrzeja Szarmacha). Cztery lata później przegraliśmy 0:2 po golach Mario Kempesa.

12 - Tyle drużyn zagrało w wielkich finałach Mistrzostw Świata. Osiem z nich sięgnęło po tytuł. To oprócz Brazylii także: Niemcy i Włochy (po 4 zwycięstwa), Argentyna, Francja i Urugwaj (po 2) oraz Anglia i Hiszpania (po 1 triumfie). Trzy finały przegrała Holandia. Dwa Czechosłowacja i Węgry. Po jednym Szwecja i Chorwacja.

13 - Tyle bramek na turnieju w 1958 roku zdobył Just Fontaine. Do dziś pozostaje to rekordowym osiągnięciem. Fontaine to ciągle jedyny Francuz, który został królem strzelców mistrzostw świata.

16 - Tyle bramek na Mistrzostwach Świata zdobył rekordzista - Miroslav Klose

17 - Tyle lat miał Pele gdy zdobył swojego pierwszego gola na mistrzostwach świata. Było to w Szwecji w 1958 roku w meczu przeciwko Walii. Brazylijczyk pozostaje najmłodszym strzelcem gola na mundialu.

21 - Tyle meczów na mundialach rozegrał rekordzista naszej reprezentacji Władysław Żmuda. Obrońca ma w dorobku cztery mundiale (1974-1986)

22 - Mundial w Katarze to 22 turniej w historii.

25 - Tyle meczów na Mistrzostwach Świata rozegrał Lothar Matthaeus. Niemiec od lat pozostaje rekordzistą tego zestawienia. Na turnieju w Katarze prześcignąć może go Messi, który ma na koncie 19 takich meczów.

40 - Tyle lat ma najstarszy piłkarz, który może zagrać na katarskich mistrzostwach. To meksykański bramkarz Alfredo Tavarel.

45 - Tyle lat miał Essam El-Hadary gdy w 2018 roku zagrał w meczu z Arabią Saudyjską. Egipski bramkarz został najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał na Mistrzostwach Świata.

48 - Tylu piłkarzy powołanych na mundial będzie w jego trakcie obchodzić urodziny. Już w dniu otwarcia turnieju swoją osiemnastkę będzie obchodzić reprezentant Niemiec Youssoufa Moukoko.

52 - Tyle hat-tricków zdobyli piłkarze na dotychczasowych mistrzostwach świata. W 2018 do tego grona dołączyli Cristiano Ronaldo i Harry Kane. Na liście zawodników, którzy zdobyli co najmniej trzy gole w jednym meczu znajdziemy też reprezentantów Polski: Ernesta Wilimowskiego, Andrzeja Szarmacha i Zbigniewa Bońka.

56 - Tyle sekund spędził na boisku Jose Batista. Po niespełna minucie gry Urugwajczyk obejrzał czerwoną kartkę w meczu ze Szkocją. To najszybsza czerwona kartka w historii mistrzostw świata.

64 - Tyle lat czekali na mundialowy mecz Walijczycy. Ostatnio na turnieju wystąpili w 1958 roku. W fazie grupowej zremisowali wtedy trzy spotkania a następnie przegrali w ćwierćfinale 0:1 z Brazylią.

83 - Tyle reprezentacji zagrało w historii mistrzostw świata. Tabelę wszechczasów otwiera Brazylia a zamyka Salwador.

109 - Po tyle meczów na mistrzostwach świata rozegrali rekordziści, a więc reprezentacje Brazylii i Niemiec.

129 - Tylu sędziów i sędzin weźmie udział w mistrzostwach świata. W tym gronie znajduje się 36 arbitrów głównych, 69 asystentów i 24 sędziów VAR. Jedynym głównym arbitrem z naszego kraju jest Szymon Marciniak. Jego asystenci to: Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Ekspertem VAR jest Tomasz Kwiatkowski.

219 - Tyle żółtych kartek obejrzeli piłkarze na poprzednich mistrzostwach świata w 2018 roku. Trzykrotnie w ten sposób karani byli reprezentanci Polski (Bednarek, Góralski i Krychowiak).

229 - Tyle bramek zdobyła dotychczas na mundialach Brazylia. To rekord, ale tylko o cztery bramki mniej strzeliła reprezentacja Niemiec, która może teraz spróbować zdetronizować ekipę "Canarinhos".

832 - Tylu piłkarzy może zagrać na rozpoczynających się dziś mistrzostwach. Kadra każdej z 32 drużyn liczy 26 zawodników.

2217 - Tyle minut na boisku podczas mistrzostw świata spędził Paolo Maldini. Włoski obrońca jest pod tym względem rekordzistą.

2538 - Tyle bramek padło dotychczas na mistrzostwach świata.

200000000 - Tyle euro przeznaczy FIFA na rekompensaty dla klubów za udział ich piłkarzy w mistrzostwach świata. Niewielka część środków trafi też do polskich klubów, których zawodnicy zagrają w Katarze. Zarobić można też na piłkarzach, którzy występowali w danym klubie w ciągu ostatnich dwóch lat. Polskie kluby, które dostaną pieniądze od FIFA to: Legia Warszawa (Artur Jędrzjeczyk, Filip Mladenović, Mateusz Wieteska, Josip Juranović), Lech Poznań (Michał Skóraś, Jakub Kamiński, Robert Gumny) oraz Pogoń Szczecin (Kamil Grosicki).