"Naszym celem jest wyjście z grupy, nie wyszliśmy od lat" - mówił w przedmundialowej debacie w RMF FM trener Jan Urban. "Robert Lewandowski daleko od bramki rywala to będzie nasz problem" - zaznaczył Filip Surma. Kontratak i stałe fragmenty gry to może być nasza broń na Meksyk - podkreślał Tomasz Kłos.

Gośćmi Wojtka Marczyka w piątkowej rozmowie byli: uczestnik mundialu 2002 Tomasz Kłos, dziennikarz Canal+ Sport Filip Surma oraz uczestnik mundialu 1986, a obecnie trener, Jan Urban. Swoimi przemyśleniami podzielił się także Bogdan Zając, asystent Adama Nawałki podczas Euro 2016 i mundialu 2018.

Mecz z Chile zasłoną dymną?

Tuż przed mundialem reprezentacja Polski pokonała 1-0 towarzysko ekipę Chile, choć na boisku dominowali rywale. "Nie przywiązywałbym większej wagi do tego spotkania. Warunki do gry, przynajmniej dla nas, nie były zbyt dobre, bo wydaje się, że Chilijczykom nie przeszkadzało boisko. Skład, który zagrał z Chile, moim zdaniem, co najmniej w połowie się zmieni" - zaznaczył Jan Urban. "Jeśli trener Michniewicz chciał ukryć atuty drużyny, zrobił to bardzo dobrze" - dodał szkoleniowiec.

"Ten mecz pokazał, gdzie jesteśmy w defensywie" - mówił Tomasz Kłos, krytykując grę obronną Polaków.

Filip Surma był zdziwiony pomeczowymi wypowiedziami selekcjonera. "Martwi mnie, że trener Czesław Michniewicz po meczu powiedział, że jest zadowolony z organizacji gry w defensywie. Taka narracja trenera mnie zastanawia, zresztą nie tylko te słowa" - mówił dziennikarz.

Kłopoty w kadrze

W reprezentacji Polski nie brakuje problemów. Nie wszyscy z kadrowiczów grają regularnie w klubach, pojawiły się także kontuzje. "Dla Kamila Glika to nie będzie żaden problem, jeśli on będzie zdrowy. Zasłużył sobie na grę w reprezentacji swoją postawą. Jeśli chodzi o Bednarka, ta sytuacja ma większy wpływ na jego formę" - zaznaczył Urban.

Surma zwrócił uwagę na inny problem. "Martwi mnie żonglowanie systemami gry, a to jest niedopracowane. Nie mamy jednego dobrego systemu wypracowanego, gdzie piłkarze czują się pewnie, tylko zastanawiamy się, czy mamy piłkarzy, którzy będą pasować do ustawienia" - podkreślił.

Mecz Polska - Meksyk kluczowy

Spotkanie z Meksykiem na otwarcie mundialu będzie miało dla Polski gigantyczne znaczenie. Zwycięzca może znacznie przybliżyć się do awansu. "Wszyscy wiemy, że mecz z Meksykiem będzie decydował o tym, kto wyjdzie z grupy" - zaznaczył Bogdan Zając.

"Widać, że trener Michniewicz bardzo dużą rolę przywiązuje do gry obronnej całego zespołu. Sami wiemy po mistrzostwach Europy, jak to wyglądało. Prawie nie traciliśmy bramek i osiągnęliśmy sukces" - zaznaczył Zając.

Zdaniem Kłosa "Meksykanie kochają grać w piłkę, kochają jej nie oddawać i zrobią wszystko, żeby nas stłamsić. To nie oznacza, że nie można im bramki strzelić" - powiedział.

Trener Urban zaznaczył, że "wybór Chile przed meczem z Meksykiem był bardzo dobry, bo to jest kalka zespołu Meksyku. Celem ich będzie zepchnięcie polskiej drużyny jak najdłużej na swoją połowę, żeby Robert Lewandowski był jak najdalej od pola karnego" - powiedział szkoleniowiec.

Atuty Biało-Czerwonych

"Stałe fragmenty zawsze były atutami reprezentacji Polski. Mamy szansę, żeby skontrować Meksyk i zaskoczyć stałymi fragmentami gry" - zwrócił uwagę Kłos.

"Sam trener Czesław Michniewicz cieszy się, że gramy z Meksykiem i Arabią Saudyjską, bo oni grają tak, jak on lubi. Oni mają piłkę" - wskazał Surma.

"Robert Lewandowski daleko od bramki rywala to będzie nasz problem. Musimy tak zestawić drużynę, żeby szybki atak, czy kontratak pozwolił nam wykorzystać Roberta. To jest nasz atut, który trzeba wykorzystać" - dodał.

Jak powiedział Urban, "naszym celem jest wyjście z grupy, nie wyszliśmy od lat". "Później zawodnicy są już zmotywowani swoim sukcesem" - dodał szkoleniowiec.