Kapitan Argentyny tłumaczył swoje zachowanie tym, że widział "zawodnika z 19" (taki numer nosił na koszulce Weghorst - przyp. red.), jak z ławki rezerwowych wykonywał obraźliwe gesty i zaczepiał zawodników z Ameryki Południowej. Kiedy więc dostrzegł Weghorsta, jak zbliża się do niego, dał do zrozumienia, że nie ma ochoty z nim rozmawiać. O to również miał pretensje do holenderskiego szkoleniowca - że ten nie powstrzymał swoich zawodników przed prowokowaniem Argentyńczyków.

Sam Messi również został przyłapany na prowokacyjnym zachowaniu. W pewnym momencie meczu stanął naprzeciwko ławki drużyny Holandii i wykonał cieszynkę w stronę trenera Louisa van Gaala i jego współpracowników. Co więcej, po zakończeniu spotkania podszedł jeszcze do ławki "Pomarańczowych" i wdał się w dyskusję m.in. z Edgarem Davidsem i trenerem van Gaalem.