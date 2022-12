Brazylia płacze. To miał być mundial "Canarinhos", którzy przybyli do Kataru w gwiazdorskiej obsadzie. Skończyło się tak samo, jak cztery lata temu - brazylijskiej ekipy nie ma nawet w półfinale. Do domu odprawili ją Chorwaci.

Neymar we łzach po porażce z Chorwacją w ćwierćfinale mundialu / NEIL HALL / PAP/EPA Od 20 lat Brazylia czeka na złoty medal mistrzostw świata. W 2002 roku na mundialu w Korei Południowej i Japonii Ronaldo i Rivaldo poprowadzili "Canarinhos" do wielkiego triumfu. Cztery lata później w Niemczech i w 2010 roku w RPA Brazylijczycy zakończyli udział w mundialu na etapie ćwierćfinału. Przełom miał nastąpić w 2014 roku, gdy Brazylia była gospodarzem światowego czempionatu. Marsz po mistrzostwo ekipy brazylijskiej został wówczas brutalnie przerwany przez Niemców, którzy w półfinale rozgromili gospodarzy 7:1. Dwa kolejne mundiale w wykonaniu Brazylii to znów tylko ćwierćfinały. W Katarze "Canarinhos" zostali odesłani do domu przez Chorwację. Załamani Brazylijczycy / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA "Pozostało nam tylko płakać" Brazylijscy komentatorzy w surowych słowach podsumowują porażkę swojej reprezentacji. Reporterzy Radia Grenal z Porto Alegre bardzo krytycznie ocenili postawę ofensywnej linii zespołu Brazylii zarzucając jej pasywność i nieskuteczność. "Polecieliśmy do Kataru, aby wygrać mundial. Teraz pozostało nam tylko płakać" - stwierdziła brazylijska rozgłośnia. W ocenie portalu UOL Brazylia była w tym roku pewnym kandydatem do tytułu mistrza świata, ale natrafiła w piątek na godnego siebie rywala, a podopieczni trenera Tite mieli gorszy dzień. "Chorwaci pozbawili nas marzeń" - podsumował ćwierćfinałowy mecz UOL, który podobnie jak Radio Jornal krytykuje trenera Tite za wybranie Rodrygo do strzelania rzutu karnego. Jego "jedenastkę" obronił Dominik Livaković. Brazylijscy kibice płaczą / RONALD WITTEK / PAP/EPA "Przegraliśmy, bo zabrakło nam zimnej krwi, aby doprowadzić to spotkanie do końca, wygrywając w dogrywce. Graliśmy dziś źle we wszystkich strefach boiska. Za długo zwlekaliśmy, aby odczytać ten mecz. Nie trzeba było przeciągać tego pojedynku aż do dogrywki i karnych" - oceniło Radio Jornal. Według rozgłośni z Recife brazylijski zespół przegrał mecz z ekipą "przeciętną", która "prześlizguje się do kolejnej fazy mundialu po kolejnej dogrywce". Przypomina, że wcześniej zespół z Bałkanów wyeliminował w karnych Japonię. "Wygrali doświadczeniem" "Chorwaci wygrali dziś doświadczeniem. Są ekipą z graczami o ogromnym jego bagażu wyniesionym z turniejów. Dla kilku podstawowych graczy tego zespołu jest to ostatni mundial w karierze" - oceniło piątkowy ćwierćfinał Radio Jornal. W opinii rozgłośni z północno-wschodniej Brazylii bohaterem meczu był chorwacki bramkarz Dominik Livaković. Trudno wygrać rzuty karne z rywalem mającym takiego bramkarza. Livaković to zawodnik absolutnie wyjątkowy" - oceniła brazylijska stacja. Brazylia cierpi, Chorwaci triumfują / Friedemann Vogel / PAP/EPA Mundial z RMF24 Wszystko o mundialu na stronie RMF24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze , Facebooku i Instagramie . Wpiszcie koniecznie #MundialRMF! Zobacz również: MŚ 2022. Holandia gra z Argentyną! [WYNIK NA ŻYWO]

Brazylia poza mundialem. Zabójcze karne Chorwatów

Robert Lewandowski w końcu zabrał głos w sprawie premii dla piłkarzy

Czas na ćwierćfinały mundialu. Już dziś dwa hitowe starcia