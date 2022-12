Dzisiaj odbędą się pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. O godzinie 16.00 Holandia zagra z USA, a cztery godziny później rozpocznie się spotkanie Argentyna - Australia, które sędziował będzie Szymon Marciniak.

Argentyna jest faworytem sobotniego meczu z Australią / Martin Divisek / PAP/EPA

W pierwszym meczu faworytem jest Holandia. Na razie może nie zachwycała, ale grupę A wygrała pewnie. Kolejno pokonała Senegal 2:0, zremisowała z Ekwadorem 1:1 i zwyciężyła Katar 2:0.



Na gwiazdę "Pomarańczowych" wyrasta Cody Gakpo, który ma na koncie trzy bramki.



Holandia przystąpi do meczu z mianem niepokonanej w poprzednich 18 konfrontacjach. Ostatniej porażki doznała w 1/8 finału ubiegłorocznego Euro, gdy przegrała z Czechami 0:2.



USA rywalizację w grupie B zaczęły od remisu z Walią 1:1. Potem było 0:0 i kluczowa wygrana z Iranem 2:0.



Holandia nigdy nie zdobyła mistrzostwa świata, choć trzy razy grała w finale - po raz ostatni w 2010 roku. Natomiast najlepszym wynikiem Amerykanów jest ćwierćfinał z 2002 roku. Wówczas minimalnie ulegli Niemcom 0:1.

Wyraźny faworyt wieczornego spotkania