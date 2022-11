Tego meczu nie można przegrać, remis też nie będzie sukcesem. Polska gra z Arabią Saudyjską na mundialu w Katarze. Zapraszamy na relację na żywo!

Grzegorz Krychowiak / Nick Potts / PAP/PA

6. minuta

Pierwsza ofensywna akcja Polaków, ale pierwsze dośrodkowanie za długie, a drugie zepsuł Cash.

4. minuta

Rywale w naszym polu karnym, ale na razie bez większego zagrożenia. Glik wybija piłkę

2. minuta

Pierwszy faul w meczu. Faulował Zieliński

1. minuta

Brazylijski sędzia rozpoczął mecz!

13:57

Przywitanie obu ekip i za chwilę zaczynamy!

13:57

Na trybunach wyraźna przewaga kibiców naszych rywali.

13:56

A teraz pieśń narodowa Arabii Saudyjskiej.

13:54

Najpierw hymn Polski! Wyraźnie wzruszony jest Lewandowski.

13:52

Robert Lewandowski wyprowadza polską ekipę na murawę.

13:49

Mecz Polski z Arabią Saudyjską poprowadzi brazylijski sędzia Wilton Sampaio. Na liniach będą mu pomagać Bruno Boschilia i Bruno Pires.

RMF FM prosto z Kataru tuż przed meczem Polski z Arabią Saudyjską Michał Dukaczewski / RMF FM

13:45

Kwadrans do meczu! Ewentualna porażka Polski stawia nas w bardzo trudnej sytuacji i oznacza pewny awans Saudyjczyków do 1/8 finału. Remis nie przekreśla naszych szans, ale nie ułatwia nam zadania. Zwycięstwo przybliża do awansu.

13:41

Dzisiejszy mecz odbędzie się na Education City Stadium w Ar-Rajjan, na przedmieściach Dohy. Obiekt może pomieścić 45 350 widzów.

13:40

Nasi rywale dziś osłabieni. Po pierwszym spotkaniu wypadli kontuzjowani: Yaser Al-Shahrani i kapitan zespołu Salman Al-Faraj. U tego pierwszego lekarze stwierdzili złamanie szczęki, złamanie kości twarzy i krwotok wewnętrzny. To pokłosie koszmarnego zderzenia z własnym bramkarzem podczas meczu z Argentyną.

13:35

Znamy też skład Arabii Saudyjskiej: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Mohammed Al-Breik - Firas Al-Buraikan, Abdulellah Al-Malki, Sami Al-Najei, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari - Saleh Al-Shehri.

13:30

Na półtorej godziny przed meczem poznaliśmy skład reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz dokonał trzech zmian w porównaniu z pierwszym meczem. Do składu wskoczyli: Arkadiusz Milik, Krystian Bielik i Przemysław Frankowski. Tym razem na ławce udiedli: Sebastian Szymański, Nicola Zalewski i Jakub Kamiński.

13:30

Wysłannicy RMF FM przed Education City Stadium / Michał Dukaczewski / RMF FM

