Dla Leo Messiego - lidera reprezentacji Argentyny i Cristiano Ronaldo - kapitana kadry Portugalii mundial w Katarze będzie piątym w karierze i być może ostatnim. Na poprzednich mistrzostwach świata bardzo mocno rozbłysła gwiazda Kyliana Mbappé. Był jednym z liderów reprezentacji Francji, który zdobyła mistrzostwo świata i to mimo iż w 2018 roku miał 19 lat. Wielkie turnieje zawsze rodzą nowe gwiazdy. Przyglądamy się graczom młodego pokolenia, do których może należeć mundial w Katarze.

Gavi / Shutterstock

Gavi

Jednym z wielkich talentów, który w czasie mundialu może rozbłysnąć jeszcze bardziej, jest klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, Hiszpan Gavi. Pomocnik Barcelony otrzymał w tym roku statuetkę "Golden Boy", którą otrzymuje najlepszy piłkarz Europy do lat 21. Gavi był jednym z wyróżniających się graczy w ubiegłym sezonie w zespole z Katalonii. W reprezentacji młody Hiszpan debiutował w październiku ubiegłego roku i rozgrał w niej do tej pory 12 spotkań, zdobywając jedną bramkę. Dziewięć z tych meczów rozpoczynał w wyjściowej jedenastce.

Dla Gaviego będzie to pierwszy duży turniej z reprezentacją. Młody Hiszpan nieraz pokazywał w meczach ligowych czy europejskich pucharów swoje umiejętności, popisując się efektownymi asystami. Na mundialu Hiszpanów czeka jednak trudne zadanie, bo zagrają w fazie grupowej z Kostaryką - 23 listopada, cztery dni później zmierzą się z Niemcami, a na zakończenie rywalizacji grupowej 1 grudnia zagrają z Japonią.

Jamal Musiala

W meczu fazy grupowej mundialu pomiędzy Niemcami a Hiszpanią będzie można zobaczyć więcej potencjalnych młodych gwiazd mistrzostw świata. Piłkarzem obdarzonym ogromnym talentem w reprezentacji Niemiec jest Jamal Musiala. Pomocnik jest podstawowym graczem Bayernu Monachium i nieraz fani Bundesligi mogli przekonać się, jakimi umiejętnościami technicznymi dysponuje młody gracz.

Już w wieku 17 lat przeszedł do historii jako najmłodszy zdobywca gola dla Bayern Monachium w rozgrywkach Champions League. Teraz ma już na koncie 100 występów w klubie z Bawarii. W tych spotkaniach zdobył 27 goli i zanotował 17 asyst.

Urodzony w Stuttgarcie pomocnik ma 19 lat. W reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów Musiala nie zawsze jest podstawowym graczem. Na 17 meczów w kadrze sześć rozpoczynał w pierwszej jedenastce. Niewiele brakowało, a utalentowany gracz występowałby w reprezentacji Anglii, ponieważ posiada również obywatelstwo tego kraju. Za namowami Joachima Loewa wybrał on jednak niemiecką kadrą i właśnie pod wodzą tego trenera w niej debiutował.

Polsko brzmiące nazwisko Jamal Musiala zawdzięcza swoje mamie. Carolin Musiala ma niemiecko-polskie korzenie.

Jude Bellingham

Reprezentant Anglii jest kolejnym przedstawicielem młodego pokolenia, który do wielkiej piłki wchodzi przez Bundesligę. Jude Bellingham od początku sezonu prezentuje świetną dyspozycję. Jest zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się graczem Borussii Dortmund w tym sezonie. Środkowy pomocnik w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył dla niemieckiego klubu 9 goli i zanotował 4 asysty.

Dla 19-latka będzie to już drugi turniej z reprezentacją Anglii. Na Euro, gdzie Wyspiarze doszli do finału, rozegrał on jedynie 55 minut. Wiele wskazuje na to, że w czasie mundialu dostanie więcej szans na grę od Garetha Southgate'a. Do tej pory w angielskiej kadrze Bellingham wystąpił w 17 spotkaniach i nie zanotował jeszcze trafienia. Jak wielkim talentem jest młody Anglik, pokazuje to, że w klubie z Birmingham, z którego pochodzi, został zastrzeżony numer 22, z którym występuje młody pomocnik.

Jude Bellingham / Shutterstock

Youssoufa Moukoko

Urodzony 20 listopada 2004 roku piłkarz to inny wielki talent grający w niemieckiej lidze. W Bundeslidze w koszulce Borussii Dortmund Youssoufa Moukoko zadebiutował 21 listopada 2020 roku. Został wtedy najmłodszym zawodnikiem w historii ligi, który wyszedł na boisko.

Urodzony w Kamerunie reprezentant Niemiec miał wtedy 16 lat i 1 dzień. Specjalnie dla niego zostały zmienione przepisy, które wcześniej nie pozwalały na grę tak młodym zawodnikom. Niedawno został najmłodszym zawodnikiem, który zdobył w lidze 10 goli. Teraz stał się najmłodszym piłkarzem w historii reprezentacji Niemiec, który jedzie na mistrzostwa świata.

Hansi Flick zdecydował się powołać Moukoko, mimo że ten w dorosłej reprezentacji nie rozegrał jeszcze nawet meczu. W tym sezonie ligowym prezentuje on jednak bardzo dobrą dyspozycję. Zdobył dla BVB we wszystkich rozgrywkach 6 goli i zaliczył 6 asyst.

Moukoko pewnie nie rozpocznie meczu reprezentacji Niemiec w pierwszej jedenastce, ale jest na pewno graczem, na którego warto zwrócić uwagę. Jeżeli pojawi się na boisku, będzie w dziesiątce najmłodszy zawodników, którzy wystąpili na mistrzostwach świata. Jeżeli zaś trafi do bramki, będzie najmłodszym zawodnikiem od czasu legendarnego Pele, który tego dokonał.

Moisés Caicedo

Mający 21 lat Ekwadorczyk od początku sezonu jest podstawowym graczem Brighton & Hove Albion FC. W tej drużynie występuje również Jakub Moder, który z powodu kontuzji na mundial nie jedzie. Pomocnik, gdy przechodził z Ameryki Południowej do Europy, został nazwany "Kante z Ekwadoru" - wszystko z powodu stylu gry, który jest bardzo zbliżony do reprezentanta Francji. W lidze angielskiej młody Ekwadorczyk potwierdza swoje umiejętności.

Jak dla mnie, może zostać jednym z najlepszych pomocników nie tylko w Premier League, ale w całej Europie, jeśli będzie zaliczał więcej kontaktów z piłką - tak o swoim podopiecznym mówił trener Brighton Robert De Zerbi.

Moisés Caicedo rozegrał do tej pory w reprezentacji Ekwadoru 25 spotkań i tylko raz mecz rozpoczynał na ławce rezerwowych. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie można zobaczyć tego gracza w czasie meczu otwarcia mistrzostw świata. 20 listopada gospodarze turnieju Katarczycy zagrają właśnie z reprezentacją Ekwadoru.

Cody Gakpo

Holender, chociaż jest graczem trochę starszym niż wymienieni wcześniej zawodnicy, bo ma 23 lata, to także może być jedną z gwiazd turnieju w Katarze. Uwagę przykuwają jednak statystyki zawodnika w PSV Eindhoven. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach napastnik zanotował w 23 występach aż 13 trafień i 17 asyst.

Reprezentant Holandii imponuje wachlarzem zagrań. Nie tylko potrafi świetnie dograć do kolegów, ale także wrażenie robią jego dryblingi. Cody Gakpo był już powołany na ubiegłoroczne mistrzostwa Europy. Na tym turnieju rozgrał jedynie 11 minut i nie był kluczowym graczem. Inaczej wygląda to w tym roku, bo regularnie na gracza PSV stawia Luis Van Gaal, selekcjoner holenderskiej kadry.