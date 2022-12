Pierwsze minuty dogrywki wyglądały podobnie do tego, co działo się przez 90 minut - Hiszpanie rozgrywali piłkę, próbowali rozerwać marokańską defensywę, ale nie przynosiło to pożądanych efektów. Drużyna Luisa Enrique pierwszą niezłą okazję w dogrywce stworzyła sobie w 100. minucie. Z lewej strony Morata dograł górną piłkę w pole karne, do główki składał się już Williams, ale został uprzedzony przez Hakimiego.

Hiszpan Nico Williams (C) i Marokańczyk Yahya Attiat-Allah (P) podczas walki o piłkę / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

Trzy minuty później kapitalną okazję mieli Marokańczycy, ale Walid Cheddira w sytuacji sam na sam z Simonem nie zdołał go pokonać. Uderzył po ziemi i za słabo, by zaskoczyć hiszpańskiego golkipera. Napastnik włoskiego Bari miał jeszcze dogodną sytuację w 114. minucie, ale po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów za bardzo wypuścił sobie piłkę i hiszpańscy obrońcy zażegnali niebezpieczeństwo.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Hiszpanie mieli piłkę meczową. Z bliska strzelał wprowadzony za Williamsa Pablo Sarabia, ale piłka musnęła słupek i wyszła za boisko.

O awansie do ćwierćfinału zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali Marokańczycy. W hiszpańskiej drużynie żaden piłkarz nie wykorzystał "jedenastki" - dwukrotnie bronił Bono, a raz piłka trafiła w słupek. Decydujący strzał oddał Hakimi.

Maroko zostało tym samym pierwszą drużyną z Afryki, która awansowała do czołowej ósemki mundialu. W ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Portugalia - Szwajcaria (początek o godzinie 20:00).

