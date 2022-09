Dziś drugi dzień próbnych matur organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tym razem uczniowie mierzyli się z arkuszem z matematyki na poziomie podstawowym. To przygotowanie do egzaminu dojrzałości, który odbędzie się w maju. Matura 2023 odbędzie się w już nowej formule - poziom egzaminu ma być też wyższy. Mamy dla Was arkusze z matematyki!

Zdjęcie ilustracyjne / Jan Karwowski / PAP Wczoraj osoby, które w przyszłym roku przystąpią do egzaminu dojrzałości, mierzyły się z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zobacz również: Matura próbna 2023 – język polski. Zobacz arkusze zadań Dziś czekała na nich królowa nauk. Dla wielu maturzystów egzamin z matematyki to najtrudniejszy sprawdzian. Maturzyści na rozwiązanie arkusza z matematyki na poziomie podstawowym mają 180 minut. / CKE / MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI 2023. ARKUSZE W FORMIE PDF. POBIERZ >>> W piątek uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. To język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Matura próbna 2023 z matematyki - odpowiedzi Odpowiedzi do matury próbnej 2023 z matematyki na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje w piątek, 30 września, na swojej stronie internetowej www.cke.gov.pl . CKE przekazało, że matura próbna ma cel diagnostyczny i informacyjny. "Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji" - podkreślono w komunikacie. Nowa matura w 2023 roku Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia). Matura 2023 będzie trudniejsza To będzie trudniejsza matura niż tegoroczna - tłumaczył Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak jednak zaznaczył, "nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie Covid-19". Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19 - dodawał minister. Formuła 2015 i Formuła 2023 - czym się różnią? Egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach - 2015 i 2023. Egzaminy w obu wersjach zaplanowano w tych samych terminach. Formuła 2015 dotyczy absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne opracowane w 2022 roku. Zobacz również: Matura 2023. Zmiany, terminy, lista lektur. CKE podała szczegóły Z kolei Formuła 2023 dotyczy uczniów, którzy ukończą 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum. Podział na formuły ma związek z wprowadzoną w 2017 roku reformą szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów. Matury w ramach Formuły 2015 i Formuły 2023 różnią się czasem trwania. Dla porównania - pisemny test z języka polskiego w Formule 2015 w trybie podstawowym potrwa 170 minut i 180 minut w trybie rozszerzonym, a w Formule 2023 - odpowiednio: 240 i 210 minut. Matura 2023 - egzaminy obowiązkowe

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej. Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów ustnych 1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) 2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) oraz czterech egzaminów w części pisemnej 1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎ 2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym) 3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) 4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym). Deklaracje maturalne - kiedy składać? Zdający maturę 2023 powinien pamiętać o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej przedmiotów, z których będzie zdawał swój egzamin w maju 2023 roku. Wstępną deklarację należy złożyć najpóźniej do 30 września 2021 roku. Czas na złożenie ostatecznej deklaracji przyszłoroczni maturzyści będą mieli do 7 lutego 2023 r. Zobacz również: Nowa polsko-ukraińska szkoła na Mazowszu

