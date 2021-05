Rusza maturalny maraton! Już dzisiaj o godzinie 09:00 ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zasiądzie do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne, znajdziecie je na RMF24. Sukcesywnie publikować będziemy również propozycje odpowiedzi opracowywane przez naszych ekspertów!

Ruszają matury 2021 (zdjęcie archiwalne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Matura w dobie koronawirusa: Pandemia wymusiła zmiany

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

W tym roku abiturienci nie muszą natomiast przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Na RMF24 znajdziecie arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Sesja maturalna właśnie startuje: o 09:00 rano absolwenci zasiądą do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Na napisanie sprawdzianu będą mieli 170 minut.

Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze zadań, opublikujemy je na RMF24. Sukcesywnie publikować będziemy również propozycje odpowiedzi opracowywane przez współpracujących z nami nauczycieli!

Jutro o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, zaś na poranek 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego, również na poziomie podstawowym.

Również po każdym z tych sprawdzianów na RMF24 opublikujemy arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Arkusze publikować będziemy także w kolejnych dniach pisemnych sprawdzianów: znajdziecie je na naszych stronach natychmiast po tym, jak udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Angielski i matematyka najpopularniejszymi przedmiotami do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru - egzaminy z nich zdawane są na poziomie rozszerzonym - są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Według informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 13,5 procent tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 procent tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 procent, do trzech - 24,7 procent. 5 procent zadeklarowało przystąpienie do czterech takich egzaminów, 0,5 procent - do pięciu, a 0,1 procent - do sześciu.

Najczęściej tegoroczni absolwenci liceów i techników decydowali się na egzamin na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego: do tego sprawdzianu przystąpić chce ponad 158 tysięcy absolwentów, czyli 58,5 procent. Na drugim miejscu znalazła się matematyka (ponad 74 tysiące absolwentów, czyli 27,5 procent), a na trzecim: język polski (blisko 58 tysięcy abiturientów, czyli 21,3 procent).

Na kolejnych pozycjach znalazły się geografia (niemal 54 tysiące maturzystów) i biologia (ponad 44 tysiące).

Próg minimum: 30 procent punktów

Aby zdać maturę, absolwent musi uzyskać z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów.

W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego: wyniki tych egzaminów brane są pod uwagę jedynie przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu: wyznaczono ją w dniach 1-16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, będzie miał prawo do poprawki 24 sierpnia. Ten zaś, który nie zda więcej niż jednego takiego egzaminu, będzie mógł poprawić je dopiero za rok.

W tym roku chęć przystąpienia do matury zadeklarowało blisko 96 tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników. To osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów, których nie zdali w latach poprzednich, chcą zdać egzamin z nowego przedmiotu lub poprawić wynik egzaminu zdawanego wcześniej.

