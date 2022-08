Około 1100 osób zginęło w wyniku trwających od kilku tygodni powodzi w Pakistanie - to wstępny bilans kataklizmu podany przez władze. "Jedna trzecia kraju jest w tej chwili pod wodą. Wszystko to wielki ocean" - ogłosiła w pakistańska minister do spraw zmian klimatycznych Sherry Rehman, cytowana przez AFP.