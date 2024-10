Władze Szwajcarii i Włoch poprawią przebieg granicy między tymi państwami w Alpach - poinformował portal BBC News. Jest to konieczne ze względu na topnienie tamtejszych lodowców, spowodowane przez ocieplanie się klimatu.

Szczyt Matterhorn w Alpach / VALENTIN FLAURAUD / PAP/EPA

Odcinki granicy szwajcarsko-włoskiej wyznaczone są przez naturalne zjawiska takie jak np. grzbiety lodowców. Lodowce zaczęły jednak topnieć, a to doprowadziło do przesunięcia tych granic, co spowodowało, że oba państwa postanowiły się porozumieć w tej sprawie i podjąć działania.

Granice mają zostać zmienione w regionie Plateau Rosa, Rifugio Carrel i Gobba di Rollin. Jest to obszar niedaleko jednego z najwyższych szczytów Europy, Matterhorn, w pobliżu którego znajduje się wiele popularnych ośrodków narciarskich.