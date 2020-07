Ruszyła akcja oddawania osocza krwi przez górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy pokonali korona wirusa. Akcję prowadzi regionalne centrum krwiodawstwa w Raciborzu. Osocze od ozdrowieńców jest pomocne przy leczeniu innych chorych.

Testy przesiewowe górników na zdjęciu ilustracyjnym / Andrzej Grygiel / PAP

Górnicy mogą oddać osocze w czterech miejsca. To siedziba centrum krwiodawstwa w Raciborzu oraz 3 terenowe oddziały w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Wcześniej na taka wizytę trzeba umówić się telefoniczne.

Dziś pierwsi ozdrowieńcy, m.in. z kopalni Pniówek, już oddawali osocze. Każda z takich osób musi mieć dwa ujemne wyniki testów potwierdzających wyleczenie.

Jak usłyszał w raciborskiej placówce reporter RMF FM Marcin Buczek, akcję pobierania osocza - już nie tylko od górników - rozpoczęto tam w połowie maja. Do tej pory zebrano go już około 50 litrów. Trafia ono m.in. do szpitala jednoimiennego w Raciborzu, gdzie leczy się zakażonych koronawirusem.

Wśród oddających osocze górników są i tacy, którzy robią to kolejny raz.

Pracownicy kopalń oddają też krew. W miniony weekend w czasie takie akcji zebrano jej około 200 litrów.

Kto może oddać osocze i dlaczego to takie ważne

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które stosuje się w leczeniu chorych na COVID-19. Cenny płyn mogą oddać osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, a następnie potwierdzono ich wyleczenie dwukrotnym ujemnym testem w kierunku SARS-CoV-2. Ochotnicy nie powinni w przeszłości mieć transfuzji krwi i jej składników. Kwalifikowane są osoby w wieku od 18 do 60 lat, które nie mają chorób przewlekłych i nie przyjmują na stałe leków.