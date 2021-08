"Jarosławie, wyjdź do ludzi i powiedz, co jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo masz zamiar z tym zrobić" – w ten sposób lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do prezesa Jarosława Kaczyńskiego o reakcję na ataki na punkty szczepień przeciwko Covid-19. W niektórych przypadkach aktów takich dokonują osoby ubrane w wojskowe mundury.

