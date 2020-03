Nie ma planów zamknięcia warszawskiego metra - zapewnił w rozmowie z Onetem prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Dodał, że samorządowcy robią wszystko, aby zabezpieczyć miasta przed epidemią.

Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy / Marcin Obara / PAP

Trzaskowski w rozmowie z Onetem zauważył, że liczba osób korzystających w ostatnich dniach z komunikacji miejskiej znacznie się zmniejszyła. W tej chwili mamy obłożenie na poziomie 30 proc. Warszawiacy w dużej części zostają w domu. Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej. W tej komunikacji można zachować odpowiedni dystans - zapewnił.





Prezydent stolicy zapewnił też, że warszawski magistrat nie planuje zamknięcia metra. Przypomniał, że od poniedziałku warszawski transport miejski będzie kursował według rozkładu weekendowego



Trzaskowski powiedział, że samorządowcy robią wszystko, żeby zabezpieczyć swoje miasta przed rozprzestrzeniającym się wirusem. Wskazał, że władze stolicy przygotowują szpitale, wyposażając je m.in. w odpowiedni sprzęt.

Trzaskowski zwrócił uwagę, że w związku z sytuacją epidemiczna, wpływy do budżetów samorządów zmniejszą się znacznie, m.in. o podatek CIT. Zaapelował też do rządu o objęcie pomocą jednostek samorządu terytorialnego rządowym pakietem pomocy.



Jeżeli rząd pomaga wszystkim przedsiębiorcom i próbuje ratować gospodarkę, to myślę, że mógłby wykonać też gest w stosunku do samorządowców. W końcu razem staramy się opanować tę epidemię - oświadczył prezydent stolicy.