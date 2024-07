Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce i w wielu krajach Europy. Poprzedniej doby w naszym kraju zarejestrowano 368 nowych przypadków. Zmarła jedna osoba chorująca na Covid-19. Na początku lipca zakażeń było średnio trzy razy mniej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lekarze, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz, uważają, że zakażeń koronawirusem jest co najmniej kilka razy więcej niż wynika z oficjalnych statystyk. Powodem jest to, że większość osób wykonuje testy w domu, a ich wyniki nie wpadają do formalnych, rejestrowanych systemów.

Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski przypomina, że są nowe mutacje koronawirusa - są to podwarianty mutacji Omikron, między innymi JN.1. Powodują osłabienie i objawy podobne do tych, jakie daje zatrucie pokarmowe.

Do końca wakacji przewidujemy, wzrost liczby infekcji, choć trzeba przyznać, że wariant Omikron powoduje łagodniejsze infekcje i ciężkich przebiegów jest zdecydowanie mniej niż dawniej. Warto przygotować też szpitale na wzrost liczby pacjentów z ewentualnymi powikłaniami po zakażeniu koronawirusem. Z pewnością zakażeń jest zdecydowanie więcej niż wynika to z oficjalnych statystyk - podkreślał w rozmowie z naszym dziennikarzem doktor Grzesiowski.

Co z nową szczepionką?

Jak ustalił nasz dziennikarz w Ministerstwie Zdrowia, prawdopodobnie w październiku, rozpoczną się szczepienia nowymi zaktualizowanymi szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Jeden ze zmodyfikowanych preparatów (wyprodukowany przez firmę Pfizer) w czerwcu został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Decyzja w sprawie kolejnej szczepionki (firmy Novavax) powinna zapaść w sierpniu. To otworzy drogę do ogłoszenia przetargu. Po jego rozstrzygnięciu i dostawie szczepionek do Polski, prawdopodobny termin startu akcji szczepień to właśnie październik.

Jednocześnie kończy się data ważności szczepionek stosowanych w ostatnim sezonie infekcyjnym, dopasowanych do mutacji Kraken (XBB.1.5). W przypadku szczepień osób dorosłych data ważności minie 31 lipca, a w przypadku dzieci (preparat jest dopuszczony do użytku od 12. roku życia) 31 sierpnia.

Po 31 sierpnia akcja szczepień, jak dowiedział się nasz dziennikarz, prawdopodobnie zostanie wstrzymana. Będzie można ją kontynuować, gdy do Polski trafi zapas nowego, zmodyfikowanego preparatu.

Działający przy Ministerstwie Zdrowia zespół do spraw szczepień ma wydać w kolejnych tygodniach rekomendacje, kto powinien otrzymać szczepionkę: czy ma być szeroko dostępna, jak w poprzednich sezonach, czy prawo do niej będą mieć tylko osoby z grup ryzyka, wśród nich pacjenci z obniżoną odpornością oraz seniorzy.

Zakażenia na południu Europy

O koronawirusie coraz więcej mówi się między innymi we Włoszech. Tam jest wyraźny wzrost liczby zakażeń i pacjentów z Covid-19 w szpitalach. O ostrożność do mieszkańców i do turystów zaapelowały ostatnio władze Lombardii.

Wyraźny wzrost liczby przypadków Covid-19 stwierdzono we Włoszech, zwłaszcza w rejonie Mediolanu i wśród uczestników niedawnych dwóch koncertów Taylor Swift na tamtejszym stadionie San Siro - podają włoskie media. Uczestniczyło w nich około 130 tysięcy osób. Władze Lombardii apelują o ostrożność.

Niemal w całych Włoszech notuje się ostatnio coraz więcej zakażeń kolejnym wariantem koronawirusa, w większości lekkich. Wśród objawów dominuje gorączka, katar, niekiedy problemy żołądkowe. Wirusolodzy zapewniają, że nie ma powodów do alarmu, ale nie można też lekceważyć nawrotu zakażeń.

W ostatnim tygodniu we Włoszech zanotowano 40 zgonów osób zakażonych, ponad 1200 hospitalizacji, w tym 43 na intensywnej terapii. Dane te są wyższe niż w ciągu poprzednich siedmiu dni. Według ekspertów zarejestrowaną liczbę 9 tysięcy zakażeń w ostatnim tygodniu należy jednak pomnożyć przez dziesięć, bo taki jest, jak twierdzą, realny obraz tej fazy Covid-19.