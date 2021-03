137 tys. maseczek z Agencji Rezerw Strategicznych dostały cztery gminy powiatu oleckiego. To wszystko w ramach zapowiadanej przez ministra zdrowia akcji rozdawania 5 mln maseczek w woj. warmińsko-mazurskim, najbardziej dotkniętym w tym momencie pandemią koronawirusa. Problem w tym, że termin przydatności części maseczek minął kilka dni temu - pisze "Gazeta Olsztyńska". Według Onetu natomiast termin ten upłynie za cztery dni.

Do woj. warmińsko-mazurskiego ma trafić 5 mln darmowych maseczek, do woj. pomorskiego 10 mln / Tomasz Waszczuk / PAP

Na Warmię i Mazury - zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - trafiło 5 mln darmowych maseczek z Agencji Rezerw Materiałowych.

Jak pisze "Gazeta Olsztyńska", wczoraj do Olecka oraz do gminy: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki przekazano 137 kartonów maseczek (po 1000 szt. w każdym) z Agencji Rezerw Strategicznych.

Maseczki dziś miały być rozdawane mieszkańcom. Zorientowano się jednak, że pod koniec lutego minął ich półroczny okres przydatności do użycia - informuje "Gazeta Olsztyńska". Na zdjęciach pudełek zamieszczonych w gazecie widnieje bowiem data produkcji 31.08.2020.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wstrzymał dystrybucję maseczek. Są odbierane przez strażaków i mają z powrotem trafić do Olsztyna.

Onet potwierdził tę informację w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Stwierdziliśmy, że kończy się data używalności tych maseczek. Maseczki są ważne jeszcze cztery dni. Strażacy odbierają je i przekazują do Olsztyna. Następnie zostaną odesłane do Agencji Rezerw Materiałowych - powiedział Onetowi oficer prasowy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Rafał Melnyk.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski informował o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek mieszkańcom regionów najbardziej dotkniętych koronawirusem. Przekazał on, że do woj. pomorskiego trafi 10 mln maseczek, a do woj. warmińsko-mazurskiego 5 mln.

Lockdown nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale też na Pomorzu

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd wprowadza częściowy lockdown w kolejnym województwie - pomorskim.

Dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywać do 20 marca w woj. warmińsko-mazurskim. Takie same regulacje będą dotyczyć właśnie woj. pomorskiego - od 13 do 20 marca.

Rząd zdecydował się jednak na jeden wyjątek - od 13 marca dzieci z klas I-III podstawówek w tych województwach będą się uczyć w trybie hybrydowym, a nie zdalnie.

/ Kancelaria premiera / Twitter

/ Kancelaria premiera / Twitter

Obostrzenia obowiązujące w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim [LISTA]:

- Zamknięte hotele i miejsca noclegowe.



- Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery.



- Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.



- Zamknięte stoki narciarskie.



- Zamknięte baseny, aquaparki.



- Zamknięte korty tenisowe.



- Nauka hybrydowa w klasach 1-3 szkół podstawowych.



- Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).



- Zamknięte siłownie, kluby fitness.



- Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.



- Zakaz organizacji wesel i konsolacji.



Co z resztą kraju? [LISTA OBOSTRZEŃ]

W innych regionach Polski kina, teatry, muzea, baseny dalej mogą przyjmować klientów. Czynne pozostaną stoki narciarskie, otwarte będą np. korty tenisowe. Uczniowie z klas I-III będą uczyć się stacjonarnie. W dalszym ciągu zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać wyłącznie na wynos.



Obostrzenia dla całego kraju:

Obowiązkowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obowiązek zakrywania ust maseczkami. Zakaz stosowania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. [CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ]

Obostrzenia te - z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego - będą obowiązywać do 28 marca.