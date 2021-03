Ministerstwo Zdrowia informuje o 14 857 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 245 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 781 345 zakażonych. Nie żyje 45 159 spośród nich.

Resort zdrowia informuje o 14 857 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (2504), śląskiego (1536), pomorskiego (1303), dolnośląskiego (1233), warmińsko-mazurskiego (1129), małopolskiego (1062), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (833), podkarpackiego (811), łódzkiego (737), lubuskiego (642), zachodniopomorskiego (486), podlaskiego (448), lubelskiego (429), świętokrzyskiego (268), opolskiego (198). 276 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.

Zmarło 245 chorych na Covid-19. Spośród nich 56 nie miało tzw. chorób współistniejących.





Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 781 345 zakażonych. Zmarło 45 159 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 471 608 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 16 725 spośród 26 749 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 716 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 911 takich urządzeń. To największa liczba zajętych respiratorów od 18 grudnia.

Na kwarantannie pozostaje 243 583 osób.

Ostatniej doby wykonano ponad 62 tys. testów.







Ostatniej doby zaszczepiono przeciw koronawirusowi 104 564 osób. W sumie do tej pory wykonano 3 900 665 szczepień - z czego 1 412 016 osób zostało zaszczepionych dwiema dawkami. Zanotowano 4 192 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 5 135 dawek preparatu.

Lockdown nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale też na Pomorzu

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd wprowadza częściowy lockdown w kolejnym województwie.

Dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywać do 20 marca w woj. warmińsko-mazurskim. Takie same regulacje będą dotyczyć woj. pomorskiego - od 13 do 20 marca.

Rząd zdecydował się jednak na jeden wyjątek - od 13 marca dzieci z klas I-III podstawówek w tych województwach będą się uczyć w trybie hybrydowym, a nie zdalnie.

Obostrzenia obowiązujące w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim [LISTA]:

- Zamknięte hotele i miejsca noclegowe.



- Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery.



- Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.



- Zamknięte stoki narciarskie.



- Zamknięte baseny, aquaparki.



- Zamknięte korty tenisowe.



- Nauka hybrydowa w klasach 1-3 szkół podstawowych.



- Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).



- Zamknięte siłownie, kluby fitness.



- Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.



- Zakaz organizacji wesel i konsolacji.



Co z resztą kraju? [LISTA OBOSTRZEŃ]

W innych regionach Polski kina, teatry, muzea, baseny dalej mogą przyjmować klientów. Czynne pozostaną stoki narciarskie, otwarte będą np. korty tenisowe. Uczniowie z klas I-III będą uczyć się stacjonarnie. W dalszym ciągu zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać wyłącznie na wynos.



Obostrzenia dla całego kraju:

Obostrzenia te - z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego - będą obowiązywać do 28 marca.