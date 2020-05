Zawarcia umowy z Chińską Republiką Ludową w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych domagają się w petycji do Ministerstwa Infrastruktury i resortu spraw zagranicznych przedstawiciele firm transportowych.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Autorzy pisma ze Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" powołują się na prognozę, że przez epidemię koronawirusa europejska gospodarka zwolni na dłuższy czas. Dlatego - jak przekonują przedstawiciele firm transportowych - warto szukać nowych rynków. Wśród nich szczególnie tych, które pomimo światowego załamania gospodarczego mają szansę najszybciej wyjść na prostą ścieżkę.

/

Polscy transportowcy już kilka dni temu apelowali do unijnych urzędów o pilną interwencję.



Autorzy petycji powołują się też na dane, według których obecnie tylko dwie firmy transportowe z krajów Unii Europejskiej mają swoje oddziały w Chinach i mogą wykonywać tam przewozy drogowe. To - zdaniem autorów pisma - daje ogromne szanse polskim przewoźnikom do wypracowania solidnej pozycji w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.