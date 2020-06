Z powodu epidemii koronawirusa we Francji odwołano słynną paradę wojskową w rocznicę zburzenia Bastylii 14 lipca. Coraz tragiczniejsze dane napływają z Ameryki Łacińskiej. W Meksyku odnotowano ponad 1000 zgonów na Covid-19 w ciągu doby. W skali świata to już prawie 6,5 miliona zakażonych oraz 383 tysiące ofiar śmiertelnych. W Polsce potwierdzono 25 048 przypadków zakażenia koronawirusem, 1 117 osób zmarło. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

W Polsce potwierdzono 25 048 przypadków zakażenia koronawirusem, 1 117 osób zmarło.

Z Covid-19 wyleczono w Polsce już 12 227 osób.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 530 067 osób, z których 386 392 zmarły.

W poniedziałek rozpocznie się sesja egzaminów maturalnych. W szkołach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa.

Kolejne kraje europejskie otwierają granice.

22:15 Francuskie wakacje

Rząd Francji zaproponuje ponowne otwarcie granic zewnętrznych Schengen od 1 lipca. Granice wewnętrzne mają zostać otwarte 15 czerwca.

Według sondażu Opinion Way cytowanego przez stację BFM TV 44 proc. Francuzów zamierza wyjechać na wakacje. 27 proc. zamierza je przełożyć, a 29 proc. zrezygnowało z planów wakacyjnych w tym roku.

21:21 Francja

44 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji. Tym samym liczba zgonów od początku pandemii wynosi we Francji 29 065. Resort zdrowia zaznaczył, że czwartkowy bilans dotyczy ofiar śmiertelnych w szpitalach. Nie obejmuje natomiast zgonów w domach opieki społecznej, których liczba zostanie zaktualizowana dopiero 9 czerwca.

19:55 Wielka Brytania

Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że w ciągu ostatniej doby odnotowano zgony 176 osób zakażonych koronawirusem i 1805 nowych przypadków infekcji. W całym kraju zmarło dotąd 39 904 spośród ponad 281 tys. chorych na Covid-19.

Szef resortu transportu Grant Shapps zapowiedział, że od 15 czerwca w całej Anglii obowiązywać będzie nakaz noszenia masek ochronnych w środkach transportu publicznego.

19:20 Kanada

Rozprzestrzenianie się Covid-19 w Kanadzie wyraźnie zwolniło, dane pokazują postępy w walce z koronawirusem, ale pandemia jest wciąż zagrożeniem - oświadczył premier Justin Trudeau.

Według danych resortu zdrowia, w Kanadzie zarejestrowano od początku pandemii 93 441 infekcji koronawirusem. 7543 osoby zmarły.

19:15 Baleary

Autonomiczny rząd Balearów zapowiedział, że przed 1 lipca przyjmie na terenie archipelagu pierwsze zagraniczne grupy turystów. Wznowienie ruchu turystycznego na tych hiszpańskich wyspach wymaga jeszcze zgody rządu Pedro Sancheza, “która ma nadejść w najbliższych godzinach".





18:33 Hiszpania i Portugalia - najnowszy bilans

Rząd Hiszpanii poinformował w czwartek, że w ciągu ostatniej doby w tym kraju zmarło pięć osób zakażonych koronawirusem. Z kolei w Portugalii krajowe władze medyczne zanotowały osiem nowych ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19.

18:31 Włochy - najnowszy bilans

We Włoszech minionej doby zmarło 88 osób zakażonych koronawirusem. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 33 689.

Krajowy Instytut Zdrowia w opublikowanym raporcie odnotował, że we Włoszech doszło do zjawiska "trzech różnych prędkości" szerzenia się wirusa: bardzo wysokiej na północy, umiarkowanej w centrum i bardzo ograniczonej na południu oraz na wyspach. 82 proc. zgonów i 75 proc. przypadków zakażeń miało miejsce w północnych Włoszech.

18:25 Tuchowa

Wśród polskich redemptorystów stwierdzono kilka zakażeń koronawirusem. Wirus rozprzestrzenił się w trakcie święceń kapłańskich, które odbyły się pod koniec maja w Tuchowie koło Tarnowa w Małopolsce.





18:19 Co z otwarciem granic?

Najdalej 10 czerwca polskie władze muszą zdecydować, czy znoszą kontrole na granicach wewnętrznych - czyli np. z Niemcami czy Słowacją - ustaliła dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Oznacza to, że do 10 czerwca będziemy w końcu wiedzieć, czy pojedziemy na wakacje za granicę i czy przyjadą do nas np. turyści z Niemiec.







17:46 Nowe dane

Z popołudniowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ostatnich godzinach z Polsce nie odnotowano żadnego zgony spowodowanego zachorowaniem na Covid-19. Mamy za to 222 nowe przypadki zarażenia koronawirusem.





17:40 Szwecja

Premier Szwecji ogłosił, że od 13 czerwca możliwe będzie swobodne podróżowanie po kraju dla osób nie mających objawów infekcji koronawirusa. Wcześniej od 19 marca odradzano wyjazdów w celach innych niż konieczne, a od 13 maja zezwolono na podróże w odległości do dwóch godzin jazdy samochodem, licząc od miejsca zamieszkania.

17:22 Koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium?

Były szef brytyjskiego wywiadu MI6 wierzy, że koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium, gdzie został genetycznie zmodyfikowany. Sir Richard Dearlove oparł swą opinię na badaniach brytyjskich i norweskich uczonych. Jest przekonany, że o wydostaniu się wirusa z kontrolowanego środowiska zadecydował przypadek.





16:46 Włochy

W Codogno w Lombardii otwarte zostało ponownie pogotowie ratunkowe, które zamknięto po tym, gdy 20 lutego stwierdzono tam pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terytorium Włoch. Zaraz po wznowieniu działalności wykryto tam nowe zakażenie.





16:33 Iran

W Iranie odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordowa liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 3 574. Zmarło 59 osób.

Według oficjalnych danych, które są kwestionowane zarówno przez zagranicznych, ja i część krajowych ekspertów, epidemia pochłonęła w Iranie 8 071 ofiar, a w sumie zdiagnozowano 164 270 zakażeń.

16:31 Indonezja

Władze stolicy Indonezji Dżakarty ogłosiły wstępne zniesienie niektórych ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa. Od piątku zacznie działać część komunikacji miejskiej, otwarte zostaną też domy modlitwy, ale obowiązywać w nich będą pewne ograniczenia. Za dwa tygodnie zaczną na nowo działać biura i centra handlowe.

15:59 Włochy: Do końca roku co trzecia osoba zostanie poddana testom

Do końca roku prawie jedna trzecia Włochów będzie już przebadana na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Dodał, że we włoskich firmach zamówiono 2 miliardy maseczek, 5 milionów przygotowano dla szkół.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie Arcuri powiedział, że na początku kryzysu epidemiologicznego w kraju wykonywano około 40 tysięcy testów dziennie. W maju średnia ta wynosiła 61 tys. badań dziennie. Obecnie liczba ta wynosi ponad 84 tysiące i ma wzrosnąć do 89 tys.

"31 grudnia 28 procent Włochów będzie już po teście, a więc prawie co trzecia osoba" - dodał komisarz.





15:54 Koronawirus w zakładzie produkującym lody i mrożonki

Ponad 50 zakażeń koronawirusem stwierdzono wśród pracowników jednej z firm produkujących lody i mrożonki w Działoszynie w powiecie pajęczańskim w Łódzkiem. Po pierwszym stwierdzonym zakażeniu właściciel przedsiębiorstwa postanowił poddać testom genetycznym całą zmianę pracowników.









15:49 Koronawirus w cieszyńskim szpitalu

Zakażenie koronawirusem w szpitalu śląskim w Cieszynie. Potwierdzono je u 13 osób. 11 z nich to pacjenci, dwie kolejne to personel szpitala.

Pacjenci zostali odizolowani, pracownicy są na kwarantannie w domach. Z powodu zakażenia wstrzymano przyjęcia na oddział wewnętrzny cieszyńskiego szpitala.





15:38 Ogromne straty francuskich kolei

Epidemia koronawirusa oraz strajki przeciwko reformie emerytalnej spowodowały straty narodowego przewoźnika kolejowego Francji SNCF, które przekraczają 4 mld euro - poinformował w czwartek sekretarz stanu ds. transportu Jean-Baptiste Djebbari.

Strajk przeciwko reformie emerytalnej przyniósł kolejom miliard euro strat, kolejne 3 mld są konsekwencją epidemii koronawirusa i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych - powiedział Djebbari w radiu France Info.

Protest przeciwko proponowanej przez rząd reformie emerytalnej, która ostatecznie nie została wdrożona, rozpoczął się na początku grudnia 2019 roku i trwał do lutego 2020 roku. Transport publiczny został w niektórych dniach strajku praktycznie wstrzymany.





15:29 W czasie pandemii częściej sięgamy po alkohol i środki nasenne

W czasie pandemii zmniejszyło się nieco w UE spożycie narkotyków - stwierdził szef Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Alexis Goosdeel podczas posiedzenia komisji ds. wolności obywatelskich (lLIBE) Parlamentu Europejskiego. Zaznaczył jednak, że wzrosło spożycie alkoholu i środków nasennych oraz uspakajających (chodzi głównie o benzodiazepiny).









15:17 Katalonia wykorzystuje pandemię?

Autonomiczny rząd Katalonii kierowany przez Quima Torrę wykorzystuje okres pandemii do promowania na świecie idei separacji tego regionu od Hiszpanii, twierdzi w czwartek madrycki dziennik “El Mundo".

Stołeczna gazeta wskazuje, że Quim Torra wykorzystuje problemy administracji Hiszpanii spowodowane pandemią, która mocno doświadczyła ten kraj, i rozbudowuje struktury przedstawicielstw zagranicznych autonomicznego regionu Katalonii.

“W pierwszych miesiącach tego roku 15 katalońskich przedstawicielstw na świecie zwiększyło swoją załogę o 1-2 pracowników, a dodatkowo zawarte zostały umowy z prywatnymi firmami public relations w sprawie udzielenia wsparcia w rozpowszechnianiu przesłania separatystycznego" - ujawnił “El Mundo".





15:03 Polska pomoc dla Białorusi

5 mln maseczek, 250 tys. litrów płynu dezynfekującego, 30 respiratorów i 21 tys. opakowań leków przekazała Białorusi Polska. Konwój z pomocą wyruszył w czwartek z Warszawy. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - powiedział, dziękując za wsparcie ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew.

35 pojazdów łącznie, w większości ciężarówek Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej konwojowanych przez policję jedzie w kierunku granicy z Białorusią. Celem jest Mińsk i Grodno. Konwój jest tak duży, że aby zapewnić sprawny przejazd został podzielony na pięć kolumn.





14:44 Polska: Mniej cudzoziemców z powodu pandemii

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy pandemii COVID-19, czyli marca i kwietnia, liczba cudzoziemców przebywających w Polsce zmniejszyła się o 223 tys. W porównaniu z końcem lutego jest to spadek o 10 proc. - wynika ze wstępnych szacunków GUS.

W opracowaniu Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że według stanu na koniec 2019 r. (na podstawie rejestrów PESEL, UdSC, ZUS, KEP, MRPIPS, MNISW, MEN, KRUS i NFZ) w Polsce przebywało 2,1 mln cudzoziemców, z czego ponad 64 proc. stanowili Ukraińcy (1,3 mln).

Po zaktualizowaniu tych danych o liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia liczba cudzoziemców na koniec lutego wyniosła 2,2 mln, z czego 1,39 mln stanowili obywatele Ukrainy. Na koniec kwietnia liczba ta spadła o 223 tys. (na podstawie informacji ze Straży Granicznej, w marcu i kwietniu z Polski wyjechało 938 tys. cudzoziemców, a przyjechało prawie 715 tys.).





14:30 Koronawirus u redemptorystów

Na początku czerwca doszło do zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów w Polsce - poinformował PAP rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

W oficjalnym oświadczeniu napisał, że "w sobotę, 30 maja 2020 r. w Tuchowie k. Tarnowa odbyły się święcenia kapłańskie, które przebiegły przy zachowaniu obowiązujących przepisów władz sanitarnych i kościelnych. Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń".





14:19 Zamykanie ognisk koronawirusa

Andrusiewicz o zamykaniu ognisk wirusa Jakub Rutka / RMF FM





14:06 TESTY

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 996 tys. 604 próbki pobrane od 903 tys., 486 osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 29,4 tys. testów - przekazał resort.







Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 24 826 osób, z których 1117 zmarło.





13:51 Hiszpania zapowiedziała otwarcie granic

Rząd Hiszpanii ogłosił w czwartek, że zamierza otworzyć 22 czerwca granice z Portugalią i Francją, zamknięte od marca z powodu pandemii. Dotychczas gabinet Pedra Sancheza zapowiadał, że swobodny ruch turystyczny do Hiszpanii możliwy będzie dopiero od lipca.



Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie minister handlu, przemysłu i turystyki Reyes Maroto, rząd zamierza już 22 czerwca znieść obowiązek odbycia dwutygodniowej kwarantanny przez osoby docierające do Hiszpanii przez granice z Portugalią i Francją.





13:36 KO chce ukarania posłanki PiS

Posłowie KO zapowiedzieli w czwartek złożenie do sejmowej komisji etyki wniosku o ukaranie Elżbiety Płonki. Posłanka PiS podczas środowego posiedzenia komisji zdrowia założyła maseczkę podczas wystąpienia Moniki Rosy z KO, komentując, że robi to, bo ta "jest ze Śląska".









13:25 Francja

Władze Francji poinformowały w czwartek, że zamiast tradycyjnej defilady wojskowej na Polach Elizejskich w Paryżu z okazji święta narodowego 14 lipca odbędzie się mniejsza ceremonia z poszanowaniem zasad sanitarnych. Uczestnicy złożą hołd pracownikom służby zdrowia.



W wydanym komunikacie Pałac Elizejski podał, że ceremonia z okazji święta upamiętniającego wybuch rewolucji francuskiej, odbędzie się na Place de la Concorde.





13:08 Pracownik podstawówki z koronawirusem

U jednego z pracowników szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie wykryto SARS-CoV-2. Zakażony jest w izolacji. Osoby, które miały z nim kontakt, poddano kwarantannie. Placówka jest zamknięta - powiedziała PAP inspektor sanitarna w Bełchatowie.



Zakażony koronawirusem pracownik obsługi szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie jest w izolacji, a placówkę zamknięto już we wtorek - poinformowała PAP powiatowa inspektor sanitarna w Bełchatowie Elżbieta Świerczyńska-Musiał.



Z informacji przekazywanych przez dyrekcję podstawówki rodzicom wynika, że zakażony nie miał kontaktu z dwojgiem dzieci, które były w placówce na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.





12:55 PORTUGALIA

Utrzymująca się od marca w Portugalii epidemia Covid-19 może doprowadzić do spadku portugalskiego PKB nawet o 11,8 proc. - wynika z analiz rządowej agendy Rady Finansów Publicznych (CFP).



W opublikowanym dokumencie analitycy CFP wskazali, że najlepszy scenariusz zakłada, że do końca 2020 r. PKB Portugalii spadnie z powodu epidemii o 7,5, a w najgorszym - o 11,8 proc. Rozpiętość spadku Produktu Krajowego Brutto eksperci rządowej agendy tłumaczą brakiem pewności co do ostatecznej kwoty wydatków rządu Antonia Costy na walkę z kryzysem.



Analiza pojawia się miesiąc po deklaracji ministra finansów Mario Centeno, że do grudnia 2020 r. PKB Portugalii nie spadnie więcej niż o 10 proc.





12:45 MACEDONIA

W związku ze znacznym wzrostem liczby nowych infekcji koronawirusowych Macedonia Północna wprowadziła na czas od godziny 21 w czwartek do godziny 5 rano w poniedziałek zakaz wychodzenia z domów w stołecznym Skopje i w dziewięciu innych miastach.



Poinformował o tym w środę późnym wieczorem minister zdrowia Wenko Filipcze. Dodał, że na pozostałych obszarach państwa obowiązuje zakaz przebywania w nocy na terenie otwartym.



Według władz Macedonii Północnej w ciągu ubiegłych 24 godzin wykryto w całym kraju 101 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, z czego 59 w samym Skopje. Dobę wcześniej zarejestrowano 76 nowych zakażeń.



Wzrost ten pojawił się w tydzień po złagodzeniu restrykcji, wprowadzonych w Macedonii Północnej w ramach walki z pandemią. M.in. otwarto wtedy ponownie kawiarnie, restauracje i bary.



Macedonia Północna ma nieco ponad 2 mln mieszkańców. Do czwartku wykryto tam 2492 nosicieli koronawirusa, przy czym u 742 osób jest on nadal aktywny. 145 zakażonych zmarło.







12:00 POLSKA

Szef KPRM powiedział, że w sprawie możliwego otwarcia granic trwają analizy, a rząd kieruje się dynamiką wzrostu zachorowań na COVID-19 i sytuacją w innych krajach. Dodał, że decyzja o otwarciu granic zapadnie, jeśli rząd będzie miał przekonanie, że jest to bezpieczne.



11:25 WŁOCHY

W pierwszym ognisku koronawirusa w regionie Wenecja Euganejska na północy Włoch szerzył się on już w pierwszej połowie stycznia, a więc na ponad miesiąc przed jego oficjalnym wykryciem w tym kraju - wynika z badań serologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców.



Badaniom poddano ludność miejscowości Vo, gdzie 21 lutego zmarł zakażony koronawirusem 78-letni mężczyzna. Był to pierwszy zgon na Covid-19 zanotowany we Włoszech.



"Koronawirus pojawił się w Vo w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia" - taki wynik badań serologicznych przedstawił w czwartek docent mikrobiologii na uniwersytecie w Padwie Andrea Crisanti, który kieruje sztabem kryzysowym w regionie.



Jak ustalono w trakcie badań, w 3-tysięcznym miasteczku przeciwciała ma 5 procent mieszkańców.





10:33 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w czwartek 441 108, po wykryciu w ciągu minionej doby 8831 nowych przypadków - o 295 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło od środy 169 osób i łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 5384.



Liczba osób wyleczonych od początku pandemii sięgnęła w Rosji w czwartek 204 623; aż 8666 osób opuściło szpitale w ciągu minionej doby. Od poprzedniego dnia przeprowadzono w Rosji 307 tysięcy testów na obecność koronawirusa.



W Moskwie liczba nowych zakażeń spadła w ciągu minionej doby poniżej 2 tysięcy (1998). Nadal wiele nowych infekcji wykrywanych jest w przyległym obwodzie moskiewskim (767 w ciągu ostatniej doby) i Petersburgu (375 przypadków).



Przypadki zakażeń zarejestrowano od środy we wszystkich podmiotach Federacji Rosyjskiej. Przy tym ponad 38 proc. osób, u których potwierdzono zakażenie, nie miało objawów.

10:00 NAJNOWSZE DANE

Mamy w Polsce 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne dwie osoby.

09:20 ŚLĄSK

Nowe zakażanie ciągle występują, ale nie jest to już tak gwałtowny przyrost, jak jeszcze kilka dni temu - tak można opisać najnowszą sytuację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potwierdzono tam 2145 przypadków zakażeń.

09:10 POLSKA

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 18 721 osób. Chodzi o osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia (np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa).



Dotychczas wyzdrowiało 12 227 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (w środę było to 12 014 osób).



08:32 MAZOWSZE

Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na oddział onkologii klinicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



U jednego z lekarzy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Część personelu poddana została kwarantannie.



Przez nowe zakażenie, wbrew wcześniejszym planom, w najbliższych dniach w lecznicy nie uda się przywrócić większości planowych zabiegów.





08:00 UNIA EUROPEJSKA

Od wczoraj obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, dziś swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca. A Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Obecnie polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

07:30 CHINY

Miasta, w których szybciej zarządzono społeczny dystans, szybciej też epidemię opanowały - wynika z analizy danych z 58 chińskich miejscowości. Według naukowców jeden dzień zwłoki z wdrożeniem izolacji "wydłużał" czas trwania epidemii o 2,4 dnia.

07:00 POLSKA

Uroczystości Bożego Ciała w tym roku w wielu diecezjach w Polsce odbędą się w innej formie, niż zazwyczaj. Biskupi przeważnie proszą o organizowanie procesji eucharystycznych jedynie wokół kościołów. Zachęcają też do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

06:16 BRAZYLIA

Statystyka zgonów i nowych zachorowań na koronawirusa w Brazylii pnie się nieustannie w górę. W środę zanotowano 1 349 przypadków zgonów, więcej niż dzień wcześniej, który też był rekordowy.

06:00 WENECJA

Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści, a wraz z nimi te same, co zawsze, kłopoty. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na... skokach do Canal Grande.

05:44 WOJ. ŁÓDZKIE

Zakażeni koronawirusem są m.in. urzędnicy łódzkiego magistratu - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Zakażenie wykryto u jednego z pracowników biura ds. rewitalizacji oraz u osoby pracującej w biurze ds. partycypacji społecznej.



Urzędnicy nie obsługiwali mieszkańców. W kwarantannie jest 25 pracowników, którzy będą badani na obecność koronawirusa. Z kolei w DPS przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, gdzie odnotowano kilkanaście zakażeń, pobrano wymazy od blisko 400 osób. Wszystkie otrzymane do tej pory wyniki są negatywne.



Duże ognisko koronawirusa jest w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Odnotowano tam 50 zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i pacjentów.