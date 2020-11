W Dzienniku Ustaw we wtorek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym od środy do 24 listopada będzie obowiązywał zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Do północy zakaz dotyczy 34 krajów.

REKLAMA