Ministerstwo Zdrowia zmieniło strategię w walce z pandemią. Powracają szpitale jednoimienne. Rzecznik resortu zapowiedział, że minister Adam Niedzielski w czwartek przedstawi dokładną listę placówek koordynacyjnych, które zostaną powołane w Polsce decyzjami wojewodów. Doprecyzowane zostaną również zasady, na jakich mają działać lecznice. Według dyrektorów szpitali pomysł resortu jest nierealny.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, a także zgonów spowodowanych przez koronawirusa Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przywróceniu szpitali jednoimiennych. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej poinformował, że w ciągu ostatniej doby zmarło 75 osób zakażonych Covid-19 osób. To najwyższa liczba zgonów w Polsce od początku epidemii koronawirusa.



8 osób zmarło z powodu choroby Covid-19. Pozostałe osoby to chorzy, gdzie Covid-19 nałożył się na choroby przewlekłe, z którymi zmagali się ci pacjenci. Ta statystyka liczby zgonów pokazuje jasno jak koronawirus jest niebezpieczny, szczególnie dla osób, które borykają się z innymi schorzeniami - powiedział Andrusiewicz.

Czy wystarczy łózek w szpitalach dla chorych na Covid?

Rzecznik resortu zdrowia przypomniał też, że ostatnie dane dotyczą 4 tys. osób, które przebywają w szpitalach z powodu koronawirusa. 283 pacjentów jest podpiętych do respiratora.

- wskazał rzecznik.Andrusiewicz zaznaczył, że resort chce działać w sposób wyprzedzający, dlatego

Poniekąd jest to przywrócenie tej liczby szpitali, którą mieliśmy na wiosnę, szpitali jednoimiennych, które będą poświęcone - jako te szpitale trzeciego poziomu - do opieki nad pacjentami covidowymi. W każdym województwie będzie przynajmniej jeden szpital - poinformował Andrusiewicz.



Które placówki zostaną szpitalami jednoimiennymi?

Jeszcze wczoraj resort zapowiadał, że wyznaczone placówki zajmą się koordynacją rozmieszczenia pacjentów zakażonych Covid-19 w szpitalach. Dotychczas było to zadanie wojewodów. Dziś na konferencji prasowej ministerstwo nie było już tak stanowcze. Resort zapowiedział, że do jutra doprecyzuje, na jakiej zasadzie mają działać szpitale jednoimienne w walce z epidemią koronawirusa.

Rzecznik ministerstwa zapowiedział również, że w czwartek szef resortu Adam Niedzielski przedstawi dokładną lokalizacje szpitali koordynacyjnych, które zostaną w Polsce powołane decyzjami wojewodów.



Zaprezentujemy dokładnie, gdzie będą kierowani pacjenci - powiedział Andrusiewicz. Zaznaczył, że bardzo ważna jest przy tym koordynacja na poziomie województw. Nie może być sytuacji, kiedy pacjent jest już karetce i dopiero wówczas zaczyna się poszukiwanie szpitala, w którym ten pacjent może być leczony - dodał.

Medycy krytykują zmiany

Ogłoszony przez ministra zdrowia pomysł powołania szpitali jednoimiennych został mocno skrytykowany przez środowiska medyczne. Lekarze wskazują, że jeden szpital może nakazywać innej placówce przyjmowanie pacjentów zarażonych Covid-19, co może generować problemy.



Nie wiadomo również, gdzie powstaną tzw. call center dla medyków, którzy nie będą wiedzieli co zrobić z pacjentem z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Urzędnicy czekają na wytyczne z resortu zdrowia.



Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w rozmowie z Markiem Balawajdrem, podkreślił, że nowy pomysł resortu zdrowia jest nierealny i nie ma, jak wprowadzić go w życie. Jak dodaje, nie funkcjonują również żadne podstawy prawne, według których można realizować plan zaproponowany przez ministerstwo. Jędrychowski podkreślił, że brakuje także wolnych miejsc w szpitalach.



Mam nadzieję zrobić wszystko, żeby do takiego rozwiązania nie doszło, żeby owszem dalej kontynuować opiekę nad pacjentami covidowymi, ale pod warunkiem, że zakres koordynacji ruchu pacjentów pozostanie tak jak do tej pory, czyli przy wojewodzie małopolskim - przyznał Marcin Jędrychowski.

Jeżeli podobnie jak w przypadku zmian, które weszły w życie od 15 września, będzie to zrobione na zasadzie polecenia wojewody z rygorem natychmiastowej wykonalności, ale z możliwością odwołania, no to niestety nie będę miał zbytniego pola manewru. Będę musiał rozpocząć realizację takiego świadczenia. Natomiast na pewno się odwołam - dodał dyrektor krakowskiego szpitala.

Szpital wojewódzki w Szczecinie nie będzie centrum koordynacyjnym

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, gdzie trafiają najcięższe przypadki Covid-19 z całego województwa zachodniopomorskiego, nie będzie centrum koordynującym leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem. To zadanie nadal pozostanie w gestii urzędu wojewódzkiego. Podobnie będzie w przypadku podejmowania decyzji co do liczby łóżek w danej lecznicy. To rezultaty narady Tomasza Hinca, wojewody zachodniopomorskiego z dyrektorami szpitali.

W szczecińskim szpitalu zwiększona zostanie natomiast liczba łóżek ze 140 do 300.