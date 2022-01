Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących izolacji osób z koronawirusem. Dotyczy to jednak tylko służb medycznych i mundurowych. Ich izolacja od przyszłej środy zostanie skrócona.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od przyszłej środy po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 izolacja osób z grup mundurowych i służby zdrowia będzie trwała 7 dni.

Izolacja pozostałych pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa dalej będzie trwała 10 dni.



Nowością jest także to, że od 5. dnia można wykonać test. Jeżeli jego wynik będzie ujemny, to będzie to zwalniało z izolacji.

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 262 nowych przypadkach koronawirusa.



Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz komentując piątkowe dane zaznaczył, że cały czas spodziewane jest przekroczenie pułapu 60 tys. zakażeń w najbliższych dniach.

Krótsza kwarantanna

7-dniowa kwarantanna obowiązuje od wtorku - wcześniej trwała 10 dni.

Dziś na kwarantannie przebywają 1 068 384 osoby. Pułap miliona przekroczyliśmy już wczoraj.

Z każdym dniem na kwarantannie może być więcej Polaków.

Z prognozy zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego wynika, ze w okolicy 10 lutego mogą to być nawet 2 miliony.

Kwarantanna - kogo obowiązuje

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu.

W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.