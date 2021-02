Ministerstwo Zdrowia informuje o 5 965 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 283 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 545 530 zakażonych. Nie żyje 38 994 spośród nich.

Resort zdrowia informuje o 5 965 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (986), pomorskiego (601), śląskiego (485), kujawsko-pomorskiego (466), wielkopolskiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), dolnośląskiego (329), lubelskiego (320), łódzkiego (319), małopolskiego (293), zachodniopomorskiego (278), podlaskiego (217), podkarpackiego (205), lubuskiego (180), świętokrzyskiego (162), opolskiego (102). 132 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.

Zmarło 283 chorych na Covid-19. Spośród nich 72 nie miało tzw. chorób współistniejących.

W ciągu doby wykonano ponad 44,3 tys. testów na koronawirusa.









Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 545 530 zakażonych. Zmarło 38 994 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 301 571 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 12 743 spośród 27 870 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 293 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 402 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostają 149 585 osoby.

Do tej pory wykonano 1 617 764 szczepień. 1 193 034 osoby otrzymały pierwszą dawkę, a 424 730 - drugą.



Zanotowano 1372 niepożądane odczyny poszczepienne. Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Większość z nich to zaczerwienienie i krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia.



Zutylizowano 3238 dawek szczepionki.

