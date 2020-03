Szef oświatowej Solidarności uważa, że z powodu epidemii koronawirusa należałoby zrezygnować z egzaminu ósmoklasisty. "Można zrezygnować z tego egzaminu i zrobić konkurs świadectw” - mówi RMF FM Ryszard Proksa. Egzamin powinien odbyć się 21 kwietnia. Od dwóch tygodni wszystkie szkoły mają zawieszone zajęcia, a nauka odbywa się zdalnie.

Koronawirus w Polsce. Próbny egzamin ósmoklasisty w warunkach domowych / Andrzej Grygiel / PAP

Opinia Ryszarda Proksy nie jest stanowiskiem całego związku. Komisja Oświatowa zajmie się sprawą najwcześniej w przyszłym tygodniu.

Szef oświatowej Solidarności proponuje - jak podkreśla we własnym imieniu - żeby z egzaminu ósmoklasisty zrezygnować

Młodzież niech się uczy i niech się przygotuje, a sytuacja jeśli się nie zmieni, można spokojnie z niego zrezygnować i zrobić konkurs świadectw - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Grzegorzem Kwolkiem.

Zdaniem Proksy, nawet majowe matury można przełożyć o miesiąc czy dwa.

Wcześniej rezygnację z egzaminu ósmoklasisty zaproponował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W sobotę list otwarty w sprawie egzaminu wysłał do prezydenta Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy uważają, że należy odwołać wszystkie egzaminy zewnętrzne i poluzować wymagania dotyczące nauki przez internet. Dzieci powinny się uczyć, ale bez szczegółowego realizowania podstawy naukowej.

Problemy ze zdalnym próbnym egzaminem 8-klasisty





Dziś w ramach próbnego egzaminu ósmoklasisty na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych miały zostać opublikowane arkusze zadań z języka polskiego, ale - jak zgłaszali nam słuchacze - strony nie działały. "Nie można się połączyć z żadnymi arkuszami, nic nie chodzi. Nikt nie wie, co robić" - pisał do nas jeden z słuchaczy.

CKE na Twitterze odpowiedziała: Jeżeli strona chwilowo nie działa, prosimy o korzystanie ze stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

CKE dodała, że próbny egzamin jest dobrowolny i można zacząć pracę nad arkuszami później, kiedy uda się już ściągnąć zadania.

Po pobraniu zadań uczniowie powinni je wydrukować albo rozwiązać na komputerze.

CKE wylicza 4 możliwe metody rozwiązywania zadań:

1. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

2. na wydruku, jeżeli uczeń ma w domu drukarkę;

3. na komputerze - korzystając z "zeszytu rozwiązań", który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (będzie to plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo, można będzie go również wydrukować i odpowiedzi zapisać odręcznie);

4. na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Rozwiązania należy później wysłać nauczycielowi mailem albo w innej uzgodnionej formie.

Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Kolejne arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty opublikowane zostaną w następnych dniach: we wtorek - arkusz z zadaniami z matematyki, a w środę - z zadaniami z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Co z uczniami, którzy nie mają dostępu do komputera i internetu?

Szef CKE, Marcin Smolik przyznał w rozmowie z RMF FM, że problemem będą uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera i internetu. W tej kwestii CKE liczy na współpracę z dyrektorami szkół.

"Tak, żeby szkoła wydrukowała (arkusze zadań - przyp. RMF) i przesłała albo żeby ktoś mógł to odebrać. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie awaryjne, ale obecnie innego nie ma" - wyjaśnił.