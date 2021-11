Lek przeciw Covid-19 wyprodukowany przez koncer Pfizer w ciągu czterech miesięcy powinien być szeroko dostępny w Europie. Deklaruje to w rozmowie z Krzysztofem Berendą szefowa polskiego oddziału producenta - Dorota Hryniewiecka-Firlej.

Zdjęcie ilustracyjne / DPA / PAP

Lek Pfizera jest już gotowy. Przedwczoraj koncern złożył wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków o jego rejestrację. Do końca marca 2022 roku Paxlovid ma być szeroko dostępny także w Europie.

Będzie mógł być zastosowany przez osoby z grup ryzyka, czyli osoby z grup, o których wiemy, że ciężko przechodzą Covid-19. Preparat będzie mógł być wzięty doustnie, poza szpitalem w pierwszych 5 dniach od zdiagnozowania Covid-19 - mówi Dorota Hryceniewska-Firlej, z którą dziennikarz RMF FM rozmawiał podczas kongresu Open Eyes Economy Summit.

Wcześniej koncern poinformował, że w testach stosowanie Paxlovidu w leczeniu dorosłych chorych z grupy wysokiego ryzyka, u których wykryto wczesne symptomy Covid-19, zmniejszyło liczbę hospitalizacji i zgonów o 89 proc. Paxlovid należy do grupy leków stosowanych od mniej więcej dekady w leczeniu m.in. HIV czy wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Paxlovid to nie jedyny lek na Covid-19. FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) jeszcze w listopadzie przeprowadzi wraz z zewnętrznymi ekspertami analizę innego leku na Covid-19, który opracowała firma Merck.

Molnuopiravir ma się pojawić w Polsce w połowie grudnia. O zakontraktowaniu tego leku przez Polskę premier Mateusz Morawiecki mówił już 5 listopada. Później tę informację potwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jesteśmy jednym z pierwszych państw, które lek zakontraktowało - zaznaczy. Do Polski ma trafić kilkadziesiąt tysięcy dawek leku.

Jakie będą koszty terapii?

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Michał Zieliński, tanio nie będzie. Lek firmy Merck ma kosztować prawie 3 tysiące złotych za pojedynczą terapię. Oznacza to, że gdyby mieli dostawać go w Polsce wszyscy z pozytywnymi wynikami testów, to teraz - codziennie - trzeba by było dostarczyć im leków za 50 mln złotych.

Nie ma co liczyć na to, że środek produkowany przez koncern Pfizer będzie tańszy, szczególnie biorąc pod uwagę wstępnie ocenianą wyższą skuteczność tego preparatu.

Producenci tych leków mogą zatem liczyć na bajeczne zyski. Według szacunków eksperta z Harvardu, koszt produkcji pojedynczego opakowania nie będzie większy niż 20 dolarów. Nawet dodając do tego koszty badań, bo promocja nie jest potrzebna, widać, że koncerny farmaceutyczne nie mają oporów, by uzyskać na tych lekach wielokrotną "przebitkę".

Pacjenci za to nie zapłacą, bo leki powinny być refundowane. Słono będzie to jednak kosztować podatników.