Dzięki nim niemalże zapomnieliśmy o chorobach takich jak gruźlica, krztusiec, czy ospa prawdziwa. Szczepionka to jeden z najważniejszych wynalazków ludności. W Polsce rodzice mają obowiązek zaszczepienia dzieci przeciwko kilkunastu chorobom. Jak wygląda kalendarz szczepień i co grozi za niezrealizowanie go? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszym tekście.

REKLAMA