Analizujemy skalę zakażeń we wszystkich powiatach w Polsce; do czwartkowego poranka poinformujemy o możliwych zmianach na liście powiatów, w których wprowadzone zostały obostrzenia - poinformował w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Konferencja Ministerstwa Zdrowia / Paweł Supernak / PAP

Analizujemy skalę zakażeń we wszystkich powiatach w Polsce; do czwartkowego poranka poinformujemy o możliwych zmianach na liście powiatów, w których wprowadzone zostały obostrzenia - powiedział podczas konferencji prasowej Andrusiewicz.



Rzecznik MZ zaapelował również o noszenie maseczek nie tylko na samych ustach. Zasłonięcie samych ust nic nie daje. Noszenie maseczki pod nosem jest lekceważeniem zasad sanitarnych i lekceważeniem zdrowia innych - podkreślił.

Koronawirus. Podział powiatów Czerwone powiaty: Żółte powiaty: ostrzeszowski wieruszowski, nowosądecki oświęcimski nowy Sącz Jastrzębie Zdrój, wieluński jarosławski, pszczyński Żory, Ruda Śląska kępiński, rybnicki przemyski, Rybnik cieszyński, wodzisławski pińczowski, oświęcimski

Dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

Od soboty w 19 powiatach w kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia dotyczące zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej.



W "czerwonych" powiatach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą się odbywać w grupie do 50 osób. Restauracje i gastronomia obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4 mkw. Kościoły i miejsca kultu religijnego mają limity maksymalnie 1 osoba na 4 mkw., do 150 osób na zewnątrz. W powiatach w czerwonej strefie w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Targi i konferencje nie odbywają się. Siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie - 1 osoba na 10 mkw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.



W "żółtych" powiatach w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy natomiast zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą odbywać się do 100 osób. W restauracjach i gastronomii należy zakrywać usta i nos, jest tez limit maks. 1 osoba na 4 mkw. W kinach także jest limit 25 proc. zajętych miejsc. W strefie żółtej przy organizacji targów i kongresów obowiązuje limit 1 osoba na 4 mkw. W parkach rozrywki i wesołych miasteczkach może przebywać 1 osoba na 5 mkw. Limity w siłowniach i centrach fitness to 1 osoba na 7 mkw. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się przy 25 proc. widowni.