Przywrócenie części koronawirusowych obostrzeń jest już – jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM – przesądzone: decyzję w tej sprawie rząd ma ogłosić w połowie tygodnia. Do wychodzenia z lockdownu szykuje się tymczasem Anglia: premier Boris Johnson przedstawił 4-etapowy plan znoszenia obostrzeń. Zakażenie koronawirusem wykryto u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Jak zaznaczył jednak rzecznik rządu, nie ma konieczności objęcia kwarantanną Mateusza Morawieckiego. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* O 3 890 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 17 chorych na Covid-19 poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to ponad 1,64 mln zakażeń i 42 188 ofiar śmiertelnych. O szczegółach dzisiejszego raportu ministerstwa przeczytacie TUTAJ >>>>

* Przywrócenie części koronawirusowych obostrzeń jest już - jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy - przesądzone: rozważane jest przede wszystkim zamknięcie stoków narciarskich. Jakie jeszcze restrykcje wchodzą w grę? PRZECZYTAJCIE >>>>

* Zdaniem prof. Roberta Flisiaka, lekarza chorób zakaźnych i członka Rady Medycznej przy premierze, moglibyśmy zrezygnować z zakrywania ust i nosa na ulicy pod warunkiem zachowywania dwumetrowego dystansu. W Porannej rozmowie w RMF FM ekspert stwierdził również m.in.: "Restauracje można byłoby otworzyć, bo łatwo je kontrolować, co do siłowni - nie wiem". Zaznaczył także, że nie ma wątpliwości co do tego, że "przyczyną listopadowego wzrostu było niefrasobliwe, dosyć luźne puszczenie dzieci do szkoły". Całą Poranną rozmowę w RMF FM znajdziecie TUTAJ >>>>

* Ponad 700 punktów szczepień w całym kraju będzie miało w tym tygodniu ograniczone dostawy szczepionek przeciw Covid-19. Punkty te - jak wyjaśnił prezes Agencji Rezerw Materiałowych - przekroczyły w zamówieniach założone limity. Więcej piszemy TUTAJ >>>>



* U szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka stwierdzono zakażenie koronawirusem. "W najbliższym czasie będę pracował w trybie zdalnym" - przekazał polityk na Twitterze. Rzecznik rządu poinformował natomiast, że "nie zaistniały przesłanki" do objęcia kwarantanną premiera Mateusza Morawieckiego. Więcej przeczytacie TUTAJ >>>>

* Anglia szykuje się do - ostrożnego, ale nieodwracalnego - wychodzenia z lockdownu: premier Boris Johnson przedstawił 4-etapowy plan znoszenia koronawirusowych obostrzeń. O szczegółach przeczytacie TUTAJ >>>>

18:57 Rzecznik rządu: Brak przesłanek do objęcia premiera Morawieckiego kwarantanną

Mimo wykrycia u szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka zakażenia koronawirusem "nie zaistniały przesłanki" do objęcia kwarantanną Mateusza Morawieckiego - taki komunikat przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Podkreślił, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stosowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego: m.in. realizowane są spotkania zdalne, stosowane są maseczki, prowadzona jest dezynfekcja.

18:17 Anglia ma plan wyjścia z lockdownu. Boris Johnson: Ostrożnie, ale nieodwracalnie

Anglia szykuje się do wyjścia z lockdownu: premier Boris Johnson przedstawił właśnie 4-etapowy plan znoszenia koronawirusowych obostrzeń. Zaznaczył, że wychodzenie z lockdownu musi być ostrożne - ale będzie nieodwracalne.

17:26 Michał Dworczyk zakażony koronawirusem

U szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka stwierdzono zakażenie koronawirusem.

O pozytywnym wyniku swojego testu poinformował na Twitterze sam zainteresowany.

"W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 w najbliższym czasie będę pracował w trybie zdalnym. Przestrzegajmy zasad sanitarnych i szczepmy się!" - napisał Dworczyk w poście, który oznaczył hasztagiem: #SzczepimySię.

17:18 Są wyniki badań przesiewowych nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki testów przesiewowych na obecność SARS-CoV-2 przeprowadzonych wśród nauczycieli.

Spośród ponad 14 tysięcy nauczycieli przedszkoli, od których pobrano próbki do badań, pozytywny wynik testu uzyskało 415, a więc 2,9 procent wszystkich przebadanych.

Z kolei wśród niemal 25 tysięcy nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych pozytywne wyniki uzyskało 490, a więc 2 procent przebadanych.

16:26 Brytyjskie badanie wskazuje: Jedna dawka szczepionki redukuje ryzyko hospitalizacji o 85-94 procent

Jedna dawka stosowanych w Wielkiej Brytanii szczepionek przeciw Covid-19 zmniejsza ryzyko hospitalizacji o 85-94 procent - wskazują opublikowane właśnie wyniki przeprowadzonych w tym kraju badań skuteczności preparatów.

Według nich, szczepionka opracowana wspólnie przez koncern Pfizer i przedsiębiorstwo biotechnologiczne BioNTech po czterech tygodniach zmniejsza ryzyko hospitalizacji o 85 procent, zaś ta stworzona przez koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego - o 94 procent.

Cytat Wyniki te są bardzo zachęcające i dają nam wielkie powody do optymizmu na przyszłość. Mamy teraz dowody z całego kraju na to, że szczepienie chroni przed hospitalizacjami z powodu Covid-19. Prowadzący badanie prof. Aziz Sheikh

15:25 Sanofi pomoże w produkcji szczepionki Johnson & Johnson

Francuski koncern farmaceutyczny Sanofi ogłosił, że weźmie udział w produkcji szczepionki przeciw Covid-19 swojego konkurenta: koncernu Johnson & Johnson.

Sanofi zajmować się będzie - jak podano w komunikacie - formulacją i butelkowaniem szczepionki Johnson & Johnson w fabryce w Marcy-l'Etoile na przedmieściach Lyonu.

Proces produkcyjny rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku: celem jest wypuszczanie na rynek około 12 mln dawek preparatu miesięcznie.

Wcześniej Sanofi ma w podobny sposób pomóc w produkcji szczepionki opracowanej przez Pfizera i BioNTech.

Francuski gigant farmaceutyczny ogłosił równocześnie start nowego badania klinicznego nad własną szczepionką przeciw Covid-19, opracowaną wspólnie z brytyjskim GlaxoSmithKline.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi preparat Johnson & Johnson - wymagający podania tylko jednej dawki - może zostać dopuszczony do użytku w USA już w tym tygodniu, zaś w Unii Europejskiej na początku marca. Szczepienia z jego użyciem ruszyły już natomiast w RPA.

13:03 Najnowsze wyniki badań ws. koronawirusa

12:46 Korea Płd.: Mniej niż połowa mieszkańców chce się natychmiast zaszczepić przeciw Covid-19

Mniej niż połowa mieszkańców Korei Płd. jest skłonna przyjąć szczepionkę przeciw Covid-19 natychmiast, nie czekając na dalsze doniesienia o ewentualnych skutkach ubocznych - podała w poniedziałek agencja Yonhap, cytując najnowsze badanie opinii publicznej.



Chęć przyjęcia zastrzyku "od razu" po rozpoczęciu programu szczepień w Korei Płd. wyraziło prawie 45,8 proc. spośród 1020 dorosłych uczestników ankiety, przeprowadzonej w piątek i sobotę przez południowokoreański instytut badania opinii publicznej na zlecenie rozgłośni radiowej TBS.



Kolejne 45,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że poczekają ze szczepieniem, by "obserwować sytuację" w związku ze skutkami preparatów. 5,1 proc. badanych zadeklarowało niechęć do szczepienia w ogóle, a 3,4 proc. odpowiedziało, że nie są pewni.



Szczepienia preparatem AstraZeneca mają się rozpocząć w Korei Płd. w piątek.

12:40 Niemcy: Kanclerz Merkel chce stopniowo łagodzić ograniczenia antyepidemiczne

Kanclerz Niemiec Angela Merkel dopuszcza poluzowanie obostrzeń w trzech obszarach: kontakty osobiste, szkoły i szkoły zawodowe oraz sport, gastronomia i kultura, ale chce, by było to powiązane z szeroko zakrojoną akcją testowania - wynika z relacji uczestników posiedzenia prezydium rządzącej CDU.



Według uczestników poniedziałkowego spotkania szefowa rządu powiedziała, że rozumie tęsknotę obywateli za łagodzeniem obostrzeń, zastrzegła jednak, że takie kroki należy "mądrze połączyć" ze zwiększonym testowaniem.

12:34 W Anglii wszystkie szkoły wrócą do nauki stacjonarnej od 8 marca

Wszystkie szkoły w Anglii wrócą do nauki stacjonarnej od 8 marca - poinformował w poniedziałek Nadhim Zahawi, brytyjski wiceminister zdrowia ds. szczepień przeciw Covid-19, ujawniając część zapowiedzianego przez premiera Borisa Johnsona planu wychodzenia z lockdownu.



To oznacza, że brytyjski rząd zdecydował się w Anglii na inne podejście niż rządy Szkocji i Walii, gdzie powrót do szkół zaczął się już w poniedziałek, ale odbywa się etapami i na razie naukę w trybie stacjonarnym wznowiły tylko najmłodsze klasy.



W poniedziałek późnym popołudniem Boris Johnson przedstawi w Izbie Gmin plan znoszenia restrykcji koronawirusowych, który - jak kilkukrotnie w ostatnich dniach podkreślał - będzie ostrożny i stopniowy.

12:25 Eksperci o szczepionce AstryZeneki: Mogą występować przejściowe objawy, ale nie ma powodu do niepokoju

Po szczepieniu preparatem AstryZeneki mogą występować przejściowe objawy o różnym stopniu nasilenia, ale nie ma powodów do niepokoju - oświadczyli eksperci zrzeszeni w ramach inicjatywy "Nauka przeciw pandemii".



Oświadczenie to wydali w związku "z nieostrożnością niektórych przedstawicieli mediów w formułowaniu wypowiedzi i opinii na temat szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca".



Zauważyli, że tworzą one, wbrew dowodom naukowym, "obraz szczepionki ‘gorszego sortu’, a osoby szczepione przedstawiają jako ‘króliki doświadczalne". Zaapelowali "o rozważny ton wypowiedzi, gdyż kryzys wywołany pandemią Covid-19 możemy zwalczyć tylko i wyłącznie działając wspólnie, ponad podziałami".

12:20 Prezydent: Pandemia podniosła kwestię opieki zdrowotnej do rangi podstawowych praw człowieka

Próby powstrzymania pandemii COVID-19 to najpilniejsze wyzwanie dla społeczności międzynarodowej; pandemia podniosła kwestię opieki zdrowotnej do rangi podstawowych praw człowieka - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas debaty na forum Rady Praw Człowieka ONZ.



Ze względu na trwającą pandemię wydarzenie ma charakter wideokonferencji.



12:11 Czeski Sąd Konstytucyjny: Zamknięcie części sklepów i usług było niekonstytucyjne

Czeski Sąd Konstytucyjny (US) zdecydował w poniedziałek, że decyzja rządu o zamknięciu jesienią 2020 r. części sklepów detalicznych i zakładów usługowych ze względu na koronawirusa była sprzeczne z konstytucją.

Jednocześnie wskazał, że obecnie sklepy i zakłady usługowe nie działają na podstawie innych decyzji rządu.

12:03 Szwecja: Surowsze restrykcje po wykryciu brazylijskiego wariantu koronawirusa w regionie Gaevleborg

Władze regionu Gaevleborg, położonego ok. 150 km na północ od Sztokholmu, zaostrzyły w poniedziałek restrykcje po wykryciu po raz pierwszy w Szwecji czterech przypadków zakażenia brazylijskim wariantem koronawirusa.



Według władz zdrowotnych regionu, przypadki brazylijskiej odmiany koronawirusa zostały potwierdzone w weekend u osób, które w ostatnim czasie nie wyjeżdżały za granicę. Jedna z nich przebywała przez pewien czas w Sztokholmie. Wcześniej w mieście Gaevle oraz w jego okolicach wykryto liczne przypadki brytyjskiego wariantu koronawirusa.



Mamy do czynienia z dużym rozprzestrzenieniem się koronawirusa, a jego warianty w minionym tygodniu stanowiły 42,8 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków - poinformowały w komunikacie władze regionu Geavleborg.



W związku z ryzykiem przeciążenia służby zdrowia lokalne władze w porozumieniu z Urzędem Zdrowia Publicznego wprowadziły zalecenie zasłaniania ust oraz nosa w budynkach oraz w środkach transportu publicznego przez cały czas, a nie jedynie w godzinach szczytu. Mieszkańcom regionu zarekomendowano także ograniczenie kontaktów społecznych.



Nowe zalecenia mają obowiązywać do 10 marca.

11:58 Niemcy: W 2020 roku z powodu pandemii produkcja przemysłowa spadła o prawie 11 proc.

W 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 produkcja przemysłowa w Niemczech była o 10,8 proc. niższa niż w 2019 roku - poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny.



Podczas pierwszej fazy ograniczeń koronawirusowych w kwietniu i maju produkcja załamała się odpowiednio o 29,7 i 23,4 procent, po czym zaczęła się odradzać.



W grudniu spadek wyniósł już tylko 1,5 proc.

11:45 Minister: Ukraina otrzyma dodatkowo 5 mln dawek amerykańskiej szczepionki NovaVax

Ukraina otrzyma od amerykańskiego producenta NovaVax dodatkowo 5 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował w poniedziałek na Facebooku minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Łącznie do tego kraju dotrze 15 mln dawek tego preparatu.



Jak dodał minister, pierwsze dostawy tej szczepionki trafią na Ukrainę w lipcu.



W środę Stepanow poinformował, że na Ukrainie szczepienia rozpoczną się z użyciem preparatu firmy AstraZeneca. Wcześniej zapowiadano, że szczepienia ruszą w kraju w lutym.



11:38 Kolejne problemy z dostawami szczepionek

Około 750 punktów szczepień będzie miało ograniczone dostawy szczepionek w tym tygodniu. Przekroczyły w zamówieniach założone limity - tłumaczy prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Do punktów szczepień w tym tygodniu rozwiezionych zostanie ok. 420 tys. dawek. Rano do Polski dotarła kolejna dostawa preparatu Pfizera - 390 tys. dawek.

W magazynach Agencji Rezerw Materiałowych mamy teraz 629 tys. dawek - łącznie z dzisiejsza poranną dostawą szczepionki Pfziera. Ta wciąż była mniejsza niż pierwotne obietnice producenta.

Nadal nie ma więc szans na robienie zapasów w magazynach i odkładanie dawek na drugie szczepienie. Mamy 629 tys. dawek - a do punktów szczepień wyjedzie 420-430 tysięcy - choć złożyły zamówienie na pół miliona dawek w tym tygodniu.

11:23 Szef MZ: 7-8 mln Polaków może już mieć odporność na Covid-19

7-8 milionów ludzi w Polsce może mieć już odporność na Covid-19 - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że mutacje wirusa wykrywane są teraz w ok. 10 proc. badanych próbek, a najbardziej "narażone" na mutacje są województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.



11:13 Wielka Brytania wróci do normalności?

Mapa drogowa powrotu do normalności - tak brytyjskie media nazywają plany rządu premiera Borisa Johnsona wyjścia z lockdownu na terenie Anglii. Jeszcze dziś przedstawiane zostaną w Izbie Gmin.



Plany mamy poznać około godziny 18 polskiego czasu.

11:03 Nieoficjalnie: Część obostrzeń zostanie przywrócona

Przywrócenie części ograniczeń korownawirusowych jest już pewne - ustalili dziennikarze RMF FM. W Kancelarii Premiera spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.



Rozważane jest przede wszystkim zamknięcie stoków narciarskich - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Do tego być może ponowne zamknięcie części infrastruktury sportowej.

10:36 Szczegóły najnowszego raportu o zachorowaniach na Covid-9 w Polsce

10:12 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

09:38 Poluzowane obostrzenia. Kolejny weekend z dużą ilością turystów w Zakopanem

09:26 Niedzielski: Zasada negatywnego testu przy wjeździe do kraju prawdopodobnie pod koniec tygodnia na granicy zachodniej i południowej

Niedzielski był pytany w TVN24 o plany związane z obowiązkiem posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku przyjazdu do Polski z zagranicy, czy bez tego obywatel nie będzie mógł wrócić do Polski. Będzie mógł, tylko będzie musiał wpaść na kwarantannę po prostu - wyjaśnił minister. Zaznaczył, że negatywny wynik nie będzie przepustką dla powrotu do kraju, ale przepustką dla zwolnienia z kwarantanny.

Zapytany został też o termin wprowadzenia tej zasady. Myślimy, żeby zrobić to jeszcze w tym tygodniu, pod koniec. Chcemy dopracować szczegóły regulacyjnie - powiedział.

09:15 Niedzielski o obostrzeniach: Trzeba podejmować odważne decyzje

Wszyscy oczekujemy, że trzeba powoli wychodzić i akceptować pewne ryzyka, które są związane z luzowaniem; uważam, że takie odważne decyzje trzeba podejmować - przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał jednocześnie, że ze względu na wysoki poziom w niektórych województwach - decyzje o luzowaniu albo zaostrzaniu obostrzeń mogą być regionalne. Przyznał też, że według ekspertów "czeka nas jeszcze mniej więcej miesiąc nieprzerwanych wzrostów" zachorowań.



08:55 Zamknięcie w domach z powodu pandemii pogarsza wzrok dzieci

Zamknięcie szkół, nauczanie online, a przede wszystkim ograniczenie aktywności poza domem nasiliły rozwój krótkowzroczności u dzieci w wieku od 6. do 8. roku życia - wynika z amerykańsko-chińskiego badania, które publikuje czasopismo "JAMA Ophthalmology".



Naukowcy wykazali, że rozpowszechnienie krótkowzroczności w 2020 r. wyraźnie wzrosło (o 1,4-3 razy, zależnie od grupy wiekowej). Było ono wyższe od najwyższych odsetków stwierdzanych w latach 2015-19. W grupie sześciolatków krótkowzroczność występowała u 21,5 proc. dzieci, podczas gdy w poprzednich latach u 5,7 proc., w grupie siedmiolatków - u 26,2 proc. wobec 16,2 proc. w poprzednich latach, a w grupie ośmiolatków - u 37,2 proc. wobec 27,7 proc. Jak wyliczyli autorzy pracy, po zamknięciu w domach z powodu pandemii u dzieci w wieku 6-8 lat krótkowzroczność wzrosła średnio o 0,3 dioptrii w stosunku do lat poprzednich, podczas gdy w latach 2015-2019 średnia ta utrzymywała się raczej na stałym poziomie.



Natomiast w grupie wiekowej 9-13 lat różnice między rokiem 2020 a poprzednimi latami były znacznie mniejsze, choć dzieci te miały dłuższe zajęcia szkolne przed komputerem.



Zdaniem autorów pracy wyniki te potwierdzają, że obawy o wzrost rozpowszechnienia i nasilenia krótkowzroczności wśród najmłodszych uczniów w związku z lockdownem, są uzasadnione.



Jak komentują naukowcy, młodsze dzieci mogą być bardziej podatne rozwój krótkowzroczności pod wpływem czynników środowiskowych, niż dzieci ze starszych grup wiekowych. Być może wiek od 6. do 8. roku życia jest kluczowym okresem dla rozwoju krótkowzroczności, spekulują. Ich zdaniem jeśli tak jest faktycznie, to u dzieci w tym wieku można stosować skuteczne środki przeciwdziałania krótkowzroczności.

08:38 Szczepionki przeciw Covid-19 jako okup za uwolnienie przez Syrię izraelskiego więźnia

08:30 Prof. Robert Flisiak: Zamykanie granic nie ma sensu

Rada Medyczna odpowiada na zapytania ministra, rządu, na tę chwilę nie padło pytanie o zaostrzanie przepisów, przynajmniej ja nic o tym nie wiem - tak w Porannej rozmowie w RMF FM mówił prof. Robert Flisiak. Zamykanie granic nie ma sensu, to jest przesada, w obecnej sytuacji nie mamy warunków do tego, by uszczelnić granice - stwierdził członek Rady Medycznej przy premierze i lekarz chorób zakaźnych. Jak zauważył gość Roberta Mazurka, rolą Rady Medycznej jest racjonalizowanie obostrzeń i rozluźnień. Prof. Flisiak podkreślił, że jego zdaniem moglibyśmy zrezygnować z osłony twarzy na ulicy, jeżeli będzie zachowany dwumetrowy dystansu.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że przyczyną listopadowego wzrostu było niefrasobliwe, dosyć luźne puszczenie dzieci do szkoły - tak prof. Flisiak odpowiedział na pytanie, czy starsze dzieci mogłyby powrócić do szkoły. Restauracje można byłoby otworzyć, bo łatwo je kontrolować, co do siłowni - nie wiem - dodał nasz gość.

08:05 Pandemia koronawirusa w Polsce tematem Porannej rozmowy w RMF FM

07:33 Szczepienia w Polsce

Do Polski dotarło już kolejnych 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Preparat ma być skierowany do dystrybucji, kolejne dawki mają być podawane od jutra.

Dodatkowo do punktów szczepień mają być skierowane szczepionki Moderny, które już są w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych.

07:08 Covid-19 zachęcił internautów do powrotu do wcześniejszych wartości i działań

Naukowcy z UCLA i Harvard University przeprowadzili analizę zmian dwóch rodzajów aktywności internetowej w USA. Porównywano sytuację w 10 tygodniach przed i 10 tygodniach po 13 marca 2020 - kiedy to prezydent Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny na terenie całego kraju w związku z COVID-19. Analiza dotyczyła wyszukiwań w Google oraz sposobu użycia ponad pół miliarda słów i zwrotów zamieszczonych na Twitterze, blogach i forach internetowych.



Jak zaznaczyła autorka, profesor psychologii Patricia Greenfield z UCLA, badanie wykazało, że pandemia zainspirowała odrodzenie wartości zorientowanych na społeczność, a ludzie myślą bardziej o wzajemnym wspieraniu się. Użycie słowa "pomoc" na Twitterze wzrosło o 37 proc. w okresie po 13 marca, natomiast użycie słowa "udostępnij" - o 24 proc. Także słowo "poświęcenie" po 13 marca pojawiało się na Twitterze ponad dwa razy częściej od okresu przed pandemią.



Jednocześnie istniały mocne dowody na powrót zbiorowego myślenia narodu do bardziej wiejskiej formy społeczeństwa. Użycie słów odnoszących się do podstawowych potrzeb w zakresie żywności, odzieży i schronienia znacznie wzrosło w wyszukiwarkach Google, na Twitterze, forach internetowych i blogach. Na przykład liczba wyszukiwań w Google dla hasła "uprawiaj warzywa" wzrosła o 344 proc., dla "maszyny do szycia" o 207 proc.



Aktywność internetowa ujawniła również znaczący wzrost obaw ludzi o śmiertelność. Po 13 marca, kiedy liczba ofiar śmiertelnych zaczęła gwałtownie rosnąć, aktywność wyszukiwania słowa "przetrwać" wzrosła o 47 proc., dla "cmentarzy" o 41 proc., "pochować" o 23 proc., a "śmierć" o 21 proc. W ciągu 10 tygodni po ogłoszeniu stanu wyjątkowego Trumpa na Twitterze pojawiło się o 115 proc. więcej wzmianek o frazie "strach przed śmiercią" niż 10 tygodni wcześniej. "Śmierć przeszła z czegoś co jest tabu w coś rzeczywistego i nieuniknionego" - powiedział Evers.



Ze wszystkich przeanalizowanych przez autorów słów, tym, którego użycie wzrosło najbardziej podczas pandemii, był "zakwas", ponieważ pieczenie chleba stało się modnym zajęciem podczas lockdownu. Liczba wyszukiwań hasła "zakwas" w Google wzrosła o 384 proc. po rozpoczęciu pandemii, a wzmianki na Twitterze wzrosły o 460 proc. Podobnie było z wyrażeniem "pieczenie chleba", którego liczba wyszukiwań w Google wzrosła o 265 proc., a wzmianki na Twitterze o 354 proc.

06:44 USA: Obniżyła się średnia liczba codziennych nowych przypadków

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w USA ostatnio obniżyła się średnia liczba codziennych nowych przypadków. 12 lutego spadła poniżej 100 tys. po raz pierwszy od kilku miesięcy.



Eksperci ds. zdrowia publicznego i najwyżsi urzędnicy administracji w Waszyngtonie ostrzegają jednak, że niezależnie od szczepień należy wciąż zachowywać środki ostrożności narzucone z powodu pandemii. Argumentują, że można w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.





Cytat Wciąż mamy około 100 000 przypadków dziennie. Nadal mamy około 1500 do 3500 zgonów dziennie. Jest ich ponad dwa i pół razy więcej niż obserwowaliśmy latem. zauważyła dr Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom w niedzielnym w programie "Meet the Press" telewizji NBC.



Natomiast z nieco inne dane podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zgodnie ze statystykami tej uczelni ostatniej doby zarejestrowano 1793 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 70 646 kolejnych osób.



Placówka naukowa z Baltimore powiadomiła, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 27 mln 498 879 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych - według danych uczelni - sięga 480 567.



W poniedziałek pamięć ofiar pandemii mają uczcić minutą ciszy prezydent USA Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris. Zapalą też poświęcone im znicze.

06:18 Już pół miliona zgonów w Ameryce z powodu Covid-19

Według NBC News do niedzielnego popołudnia w Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu Covid-19 ok. 500 001 osób. Liczba ofiar śmiertelnych jest najwyższa na całym globie, mimo że Ameryka ma mniej niż pięć procent populacji światowej.



Dla porównanie NBC News wskazuje, że liczba zgonów w całym kraju w wyniku powikłań Covid-19, jest mniej więcej równa populacji Atlanty w stanie Georgia lub kalifornijskiego Sacramento.



NBC News ocenia, że w Stanach Zjednoczonych potwierdzono od początku pandemii ponad 28 206,600 przypadków wirusa. Szczególnie mocno ucierpiał najbardziej zaludniony stan USA jakim jest Kalifornia. Do niedzieli było tam od wybuchu pandemii 3 527 641 potwierdzonych przypadków. Zmarło 49 110 osób.



Natomiast jak wynika z danych dziennika "New York Times" w Nowym Jorku zarejestrowano łącznie do niedzieli co najmniej 1 591 929 przypadków koronawirusa oraz 46 346 zgonów. Odkryto jednocześnie pierwszy przypadek wariantu południowoafrykańskiego wirusa.

05:36 Brytyjski minister zdrowia: Szczepionka zmniejsza przenoszenie wirusa o ok. 2/3

Wstępne dane wskazują, że pierwsza dawka szczepionek przeciw Covid-19 zmniejsza przenoszenie koronawirusa o ok. dwie trzecie - powiedział w niedzielę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.



Hancock wspomniał o redukcji przenoszenia podczas rozmowy w stacji Sky News zapytany o możliwość szczepień w przyszłości także dzieci.



Szczepienie dzieci ma znaczenie pod kątem próby zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby i mamy wczesne dowody na wpływ szczepionki na zatrzymanie transmisji. Wygląda na to, że pierwsza dawka zmniejsza poziom przenoszenia choroby o około dwie trzecie, ale potrzebujemy na to więcej dowodów - mówił brytyjski minister zdrowia.



Wskazana przez niego liczba dwie trzecie pojawiła się wcześniej w opublikowanych na początku lutego w magazynie naukowym "The Lancet" wstępnych badaniach na temat wpływu szczepionki AstraZeneca na przenoszenie wirusa, ale dotyczyły one tylko jednej z dwóch używanych obecnie w Wielkiej Brytanii szczepionek.



W poniedziałek w ramach zapowiedzianego przez Borisa Johnsona planu wychodzenia z lockdownu rządowa agencja Public Health England ma przedstawić pełniejsze dane na temat wpływu szczepień na przenoszenie wirusa.

05:09 Buda: Dziś w nocy kolejna runda rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19



Dziś w nocy mamy kolejną rundę rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19 - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w niedzielę. Zaznaczył, że chodzi o zapewnienie dodatkowych partii szczepionek na wypadek, gdyby dostawy poprzez umowę z KE, nadal się opóźniały.



Cytat Oczywiście my to robimy, tylko jesteśmy związani umową, do której przystąpiliśmy w nadziei, że Komisja Europejska zagwarantuje nam właściwą ilość szczepionek. Ale mimo wszystko podejmujemy starania i rozmawiamy z innymi producentami, którzy dostarczają szczepionki, by jeśli okaże się, że w kolejnych etapach, w kolejnych kwartałach tak wolno ta szczepionka będzie do nas spływała, zabezpieczyć sobie ich źródło z innych kierunków. Nawet dzisiaj w nocy - czasu polskiego o godz. 2.00 - mamy kolejna rundę rozmów z jednym z producentów, który jest gotowy takie szczepionki dostarczać. powiedział wiceminister w TVP Info.

Jak dodał, "to wszystko jest bardzo trudne bo, producenci, którzy dopiero wchodzą na rynek, chcą też handlować z KE, dlatego obawiają się pertraktować z poszczególnymi krajami".