W czwartek liczba ofiar Covid-19 na świecie przekroczyła 1,5 mln osób – infomawała agencja Reutersa. W Brazylii zanotowano najwyższy dobowy przyrost zakażeń - 50 434. Do Wielkiej Brytanii trafiła pierwsza partia szczepionek przeciwko koronawirusowi, jak jednak przypominają brytyjskie media – szczepienia nie mogą zwolnić ludzi z obowiązku izolacji po kontakcie z zakażoną osobą. W Polsce notujemy wzrost zakażeń. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 838 nowych przypadkach. 620 pacjnetów w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu Covid-19. Na wspólnej konferencji Michał Dworczyk i Adam Niedzielski poinformowali w piątek o szczegółach Narodowego Programu Szczepień.

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa przekroczyła 1,5 miliona - informuje agencja Reutersa. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

W Polsce czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14838 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 620 pacjentów zmarło z powodu Covid-19. Aktualny bilans pandemii w kraju, to 1 028 610 zakażonych koronawirusem i 18 828 ofiar.

Podczas piątkowej konferencji Michał Dworczyk i Adam Niedzielski poinformowali o szczegółach Narodowego Programu Szczepień. "Punkty szczepień będą w każdej gminie. W każdej z nich powstanie też przynajmniej jeden mobilny punkt szczepień" - deklarował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czytaj WIĘCEJ NA TEN TEMAT

"Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień, ale za ich pomocą chcemy osiągnąć jedno - ochronić przed wirusem wszystkich Polaków" - zapewnił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepionki będą dobrowolne i darmowe. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Brazylia od kulku dni notuje rekordy zakażeń koronawirusem. Jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.











10:00 Dworczyk: 15 grudnia informacja o wszystkich zgłoszonych punktach, w których będzie można się zaszczepić

15 grudnia będzie informacja o wszystkich zgłoszonych punktach, w których będzie można się zaszczepić na koronawirusa; szacujemy, że w skali Polski może ich być ok. 8 tys. - mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

09:52 Dworczyk: Punkty szczepień będą w każdej gminie; w każdej z nich powstanie też przynajmniej jeden mobilny punkt szczepień

Chcemy, żeby program szczepień nie zakłócił normalnego działania POZ. Chcemy też, żeby w każdej gminie działał co najmniej 1 punkt mobilny szczepień dla tych, którzy nie mogą dotrzeć na szczepienie stacjonarnie z różnych względów - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Michał Dworczyk.





Jak dodał: Do Narodowego Programu Szczepień może zgłosić się każdy podmiot, który spełnia wymogi i prowadzi działalność leczniczą. Kwalifikację do szczepienia może przeprowadzić każdy lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu na terenie RP.

09:44 Dworczyk: Od piątku mogą się zgłaszać podmioty lecznicze, które chcą brać udział w programie szczepień





09:38 Syndrom suchych oczu. "To może być efekt noszenia maseczek"

09:25 Raport: Jednoczesna walka z pandemią i zmianami klimatu może przynieść potrójne korzyści

Jednoczesna walka z kryzysem związanym z COVID-19 i zmianą klimatu może przynieść potrójne korzyści: poprawę zdrowia publicznego, zrównoważoną gospodarkę i ochronę środowiska - wynika z raportu programu The Lancet Countdown.



Pandemia COVID-19 i zmiana klimatu to zbiegające się kryzysy. Ludzie na całym świecie stają w obliczu rosnących ekstremalnych temperatur, braku bezpieczeństwa żywności i wody oraz zmieniających się wzorców chorób zakaźnych. Jednocześnie zmiany klimatyczne i choroby zakaźne mają wspólne przyczyny - czytamy w raporcie naukowców skupionych wokół programu The Lancet Countdown.



"The Lancet Countdown on Health and Climate Change" to interdyscyplinarna współpraca pomiędzy 120 ekspertami z ponad 35 instytucji (w tym Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, University College London i Tsinghua University w Pekinie), dotycząca monitorowania nasilającego się wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne oraz niezależnej oceny realizacji zobowiązań podjętych przez rządy na całym świecie w ramach porozumienia paryskiego. Trwająca już od pięciu lat analiza śledzi zmiany w pięciu dziedzinach w oparciu o 43 wskaźniki obrazujące, co działania w dziedzinie klimatu - lub ich brak - oznaczają dla zdrowia publicznego.

09:13 Doustny lek blokuje transmisję wirusa SARS-CoV-2

Leczenie zakażenia SARS-CoV-2 podawanym doustnie nowym lekiem przeciwwirusowym, MK-4482/EIDD-2801 (molnupirawir) hamuje przenoszenie wirusa w ciągu 24 godzin - wykazało badanie na fretkach, o którym informuje “Nature".



Odkrycia dokonał zespół prof. Richarda Plempera z Institute for Biomedical Sciences na Georgia State University. Wcześniej naukowcy ci wykazali, że molnupirawir ma silne działanie przeciwko wirusom grypy.



Jako pierwsi wykazaliśmy, że lek podawany doustnie szybko blokuje przenoszenie SARS-CoV-2 - powiedział prof. Plemper.



09:01 Indie: Piąty dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń koronawirusem poniżej 40 tys.

Piąty dzień z rzędu Indie notują mniejszy niż 40 tys. dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2, co w ocenie władz świadczy o stopniowym obniżaniu się tempa rozprzestrzeniania koronawirusa. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 36 595 zakażeń i 540 zgonów.



Całkowity bilans zakażeń SARS-CoV-2 od początku epidemii wynosi w kraju 9,57 mln przypadków, a liczba wszystkich zgonów z powodu Covid-19 sięga 139 188 - podały w piątek indyjskie władze medyczne.



Indie są po Stanach Zjednoczonych krajem, który najbardziej dotknęła pandemia koronawirusa. Na całym świecie zarejestrowano już około 65 mln przypadków infekcji.

08:55 Polska Misja Medyczna: Sytuacja w Syrii jeszcze gorsza, 70 proc. lekarzy opuściło kraj

W czasie pandemii sytuacja w Syrii jest jeszcze gorsza, a brak czystej wody i wspólne toalety sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zwraca uwagę Polska Misja Medyczna. Wskazuje też, że od początku wojny 70 proc. lekarzy opuściło kraj w obawie o życie.



Według danych, przekazanych przez tę organizację PAP, w całej Syrii lekarze wykonali ponad 43 tys. testów, u ponad 12 tys. osób zdiagnozowano COVID-19. Duży odsetek chorych stanowią pracownicy służby medycznej.

08:42 Kanada: Prowincja Alberta prosi o pomoc w budowie szpitali polowych dla chorych na Covid-19

Władze prowincji Alberta zwróciły się do rządu federalnego Kanady i kanadyjskiego Czerwonego Krzyża o pomoc w budowie szpitali polowych dla chorych na Covid-19, ponieważ istniejące szpitale są przeciążone - podał publiczny nadawca CBC, powołując się na wewnętrzne dokumenty rządowe.



Premier prowincji Jason Kenney zapewnił jednak, że jest to tylko kwestia planowania.

08:31 Korea Płd.: Restrykcje w Seulu w związku z nową falą zakażeń koronawirusem

Większość lokali usługowych w Seulu będzie mogła być otwarta jedynie do godz. 21 - ogłosił w piątek p.o. burmistrza tego miasta Seo Dzeong Hiup. To efekt nowej fali zakażeń koronawirusem w południowokoreańskiej stolicy.



W 10-milionowej metropolii odnotowano poprzedniej doby 463 nowe przypadki Covid-19, najwięcej od początku pandemii. Nowe restrykcje będą kolejnym krokiem podjętym przez władze; wprowadzone 10 dni wcześniej ograniczenia nakładające limit osób mogących przebywać w barach nie spowolniły tempa rozprzestrzeniania się wirusa.



Jak zapowiedział w piątek premier Korei Płd. Czung Sie Kiun, w niedzielę zostanie podjęta decyzja w sprawie wprowadzenia nowych restrykcji w całym kraju. Władze zaapelowały też do rodaków, by w tym roku przenieśli obchody Bożego Narodzenia i Nowego Roku do internetu.

08:25 Tradycja przeplatana aktualnymi wydarzeniami – to Konkurs Szopek Krakowskich

Mimo pandemii aż 87 dzieł zgłoszono do tegorocznego Konkursu Szopek Krakowskich, są i duże 4 metrowe i małe wyrzeźbione w ołówku, część jest tradycyjna, ale są także nowatorskie i te przedstawiające rok 2020 - z protestami kobiet i koronawriusem. Część postaci to lekarze i pielęgniarki, część ma na sobie maski.



Muzeum Krakowa na czas Bożego Narodzenia przygotowało także nagranie jasełek, które udostępni online.

08:13 Masowe szczepienie Polaków na Covid-19. Znamy logistyczne szczegóły

08:02 Działania rządu w związku z pandemią koronawirusa w Polsce tematem Porannej rozmowy w RMF FM

Zakładamy, że w każdej gminie w Polsce powstanie punkt, w którym można się zaszczepić przeciw koronawirusowi, liczymy, że powstanie ok. 8 tys. takich punktów - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera zapewnił, że szczepienia będą nieobowiązkowe i bezpłatne. 15 grudnia rozpoczniemy kampanię informacyjną, ruszy specjalna infolinia i strona internetowa, na której będzie można znaleźć wszystkie informacje - dodawał.

Na przełomie grudnia i stycznia szczepionki powinny uzyskać certyfikaty europejskie. Akcja szczepień rozpocznie się w drugiej połowie stycznia - usłyszał Robert Mazurek od swojego gości. Dworczyk dodał, że transport, cała logistyka będzie prowadzona do wszystkich krajów, które są w unijnym mechanizmie zakupu szczepionki.

Całą rozmowę znajdziesz TUTAJ>>>





07:55 KGP: 12 policjantów zmarło na COVID-19; wzrost zachorowań łączymy z zabezpieczaniem zgromadzeń publicznych

Od początku pandemii koronawirusa zmarło 12 funkcjonariuszy policji oraz troje pracowników cywilnych. Komenda Główna Policji odnotowała w ostatnich tygodniach wzrost liczby zakażeń wśród mundurowych, który w naszej ocenie jest związany z dużą ilością zabezpieczanych zgromadzeń publicznych - powiedział PAP insp. Mariusz Ciarka.



07:48 "Puls Biznesu": Koronawirus wypiera gotówkę

Polacy nie boją się wirusa na banknotach, ale i tak częściej sięgają po karty i aplikacje; tak mają zamiar płacić również po pandemii - pisze w piątek "Puls Biznesu". Gazeta powołuje się na raport "Jak bardzo Polska jest bezgotówkowa", przygotowany przez zespół dr. Michała Polasika z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, od lat śledzącego zachowania na rynku płatności, Kantar i Fundację Polska Bezgotówkowa.



Na pytanie, czy koronawirus miał wpływ na sposób płacenia w sklepach stacjonarnych 39 proc. odpowiedziało, że w związku z pandemią częściej płaci elektronicznie, 44 proc. i przed, i w jej trakcie płaci tak samo, 9 proc. zaczęło natomiast częściej korzystać z gotówki.



27 proc. jest zdecydowane płacić bezgotówkowo także po wygaśnięciu pandemii. 17 proc. mówi, że raczej tak, będzie częściej sięgać po karty i aplikacje. 18 proc. absolutnie nie ma takiego zamiaru. Taki sam jest odsetek odpowiedzi "raczej nie". 20 proc. nie ma zdania.



07:26 UJH: W Ameryce 14 mln 125 615 przypadków koronawirusa od wybuchu epidemii

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w czwartek w nocy, że od wybuchu epidemii Covid-19 w USA odnotowano łącznie 14 mln 125 615 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 276 157.



Według uczelni w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2 804 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 200 070 kolejnych osób.

Przekroczeniu w USA 14 milionów przypadków wirusa, a także rosnącej liczbie hospitalizacji towarzyszą ostrzeżenia, że szpitalom brakuje personelu i możliwości odpowiedniej opieki nad pacjentami.





07:21 Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 43 lekarzy i 32 pielęgniarek

07:06 Z powodu pandemii biskupi proponują różne formy wizyty duszpasterskiej

Z powodu pandemii biskupi ogłaszają w diecezjach różne formy kolędy - począwszy od tradycyjnej, poprzez spotkania na mszy św. w kościele, po "celebracje liturgii rodzinnej" polegające m.in. na skropieniu mieszkania wodą święconą. Niektórzy przekładają ją na inny termin lub rezygnują.





06:58 Szpitale tymczasowe powstają stopniowo, a w już działających sporo wolnych miejsc

Szpitale tymczasowe, które - jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia - są przygotowywane w każdym województwie na wypadek wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, powstają stopniowo. W już działających jest sporo wolnych miejsc - wynika z informacji dziennikarzy PAP.



Rolą szpitali tymczasowych - jak podnoszą eksperci - jest przyjmowanie pacjentów m.in. wtedy, gdy wyczerpują się możliwości hospitalizacji w tradycyjnych, przeznaczonych do tego placówkach. Ich zadaniem, przy dużym obłożeniu standardowych szpitali, jest także przejmowanie części pacjentów i zwalnianie miejsc dla wymagających specjalistycznego leczenia, m.in. z powodu chorób współistniejących.

06:45 Niemcy: Ponad 23 tys. zakażeń koronawirusem podczas ostatniej doby

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w piatek o 23 449 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostaniej doby. Na Covid-19 zmarło 432 pacjentów.



Dobę wcześniej, w czwartek, RKI odnotował 22 046 nowych przypadków zakażeń i 479 zgonów. Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 130 238, zaś liczba zgonów do 18 034.

06:32 Badanie: W pandemii małe firmy przestały planować i działają z dnia na dzień

Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii porzuciły długookresowe strategie; plany na 2021 r. robi 5 proc. z nich, a większość podejmuje decyzje bez wcześniejszych założeń, z dnia na dzień - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i NFG.



Jak wskazują autorzy badania "Płynność finansowa MŚP w pandemii", przeprowadzonego wśród przedsiębiorców w IV kwartale br. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) i firmy faktoringowej NFG, w czasie pandemii w widoczny sposób zwiększyła się grupa firm, które podejmują decyzje z dnia na dzień (+8 pp.) oraz z miesięcznym wyprzedzeniem (+7,2 pp.). Zdecydowanie zmalał natomiast odsetek przedsiębiorców, którzy planują działania na najbliższy rok (-11,2 pp.) i tych, którzy planują najbliższe pół roku (-6,6, pp.).



Eksperci zwracają przy tym uwagę, że planowanie działań z wyprzedzeniem nie było priorytetem mikro, małych i średnich firm również w czasach prosperity. Blisko co czwarty przedsiębiorca (24,8 proc.) przed pandemią tworzył harmonogram działań na najbliższy miesiąc. Ponad 31 proc. firm planowało swoje działania z kwartalnym wyprzedzeniem. Co piąty (19,8 proc.) planował najbliższe pół roku, a "tylko 17 proc. planowało odważnie cały najbliższy rok". Z kolei 7 proc. respondentów podejmowało decyzje ad hoc.

06:25 Blisko 385 tys. kontroli przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych

Jan Bondar, rzecznik GIS, poinformował, że sanepid od 8 sierpnia do 22 listopada przeprowadził 384,838 tys. kontroli lub wizyt w obiektach objętych przepisami przeciwepidemicznymi, m.in. w sklepach, punktach gastronomicznych, targowiskach, zakładach fryzjerskich i w zakładach pracy. Wydał w tym czasie 646 decyzji o karach. Nałożył 15,1 tys. mandatów karnych i wydał blisko 51,6 tys. pouczeń.



Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka zapewnił, że policjanci cały czas egzekwują przepisy wprowadzone w celu ograniczenia transmisji koronawirusa. Dokonujemy również kontroli wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnej - podkreślił inspektor.



Pamiętajmy, że kontrole nie mają na celu dokuczanie komukolwiek, a związane są tylko i wyłącznie z jednym, wspólnym zadaniem - ograniczeniem zachorowań i transmisji COVID-19, abyśmy byli zdrowym społeczeństwem - dodał policjant.



Według rzecznika GIS w weekend pracownicy sanepidu będą kładli nacisk na kontrolę przepisów sanitarnych na stokach i w galeriach handlowych.

06:14 W. Brytania. Media: Szczepionka nie zwolni z izolacji po kontakcie z osobą zakażoną

Osoby, które przyjmą szczepionkę przeciw koronawirusowi nie będą w Wielkiej Brytanii zwolnione z obowiązku izolacji, jeśli będą miały kontakt z osobą zakażoną, bo nie wiadomo, czy zapobiega ona przenoszeniu wirusa - podał w czwartek dziennik "Daily Telegraph".



Chociaż szczepionka zapewni osobom, które ją przyjmą odporność na wirusa, naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy zatrzymuje ona jego przenoszenie przez zaszczepione osoby.



Jak mówią cytowane przez "Daily Telegraph" źródła rządowe, prawdopodobnie miną miesiące zanim będzie możliwe zrezygnowanie z obowiązkowej izolacji w przypadku kontaktu z osobą zakażoną.



Cytat Ludzie, którzy się zaszczepią, będą musieli trzymać się tych samych zasad, co wszyscy inni, ponieważ nie wiemy, czy szczepionka powstrzyma ludzi przed nosicielstwem wirusa i przekazywaniem go innym. Wiele czasu potrwa ustalenie, jaki wpływ na przenoszenie wirusa będzie miało podanie szczepionki. Będziemy musieli być w punkcie, w którym znaczna część populacji została zaszczepiona, zanim zdobędziemy te dowody. mówi cytowane przez "Daily Telegraph" źródło rządowe.

Jak pisze gazeta, wiadomość ta będzie ciosem dla pracowników publicznej służby zdrowia, domów opieki i innych instytucji, którzy mieli nadzieję, że po otrzymaniu szczepionki będą mogli pracować bez ryzyka izolowania się przez 14 dni w przypadku kontaktu z osobą zakażoną. Zwiększy to też presję na rząd, by przyspieszył wprowadzenie masowych testów, które mają zastąpić izolowanie się.





06:03 Meksyk: Pandemia nie ustępuje

Ministerstwo zdrowia Meksyku zarejestrowało w czwartek 11 030 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 608 ofiar śmiertelnych, co daje w kraju łącznie od początku pandemii 1 144 643 przypadków zakażeń i 108 173 zgonów.



Liczba zakażonych w czwartek jest jedną z najwyższych od początku pandemii, dobę wcześniej zakażeń było 11 251, zgonów 800.



Władze zastrzegają, że faktyczna liczba zakażonych i zgonów może być znacznie wyższa.

05:49 Pandemia pogłębiła problem bezdomności u dzieci w NY

Według nowego raportu organizacji Advocates for Children ponad 110 000 nowojorskich uczniów jest bezdomnych. Już piąty rok z rzędu ich liczba przekracza 100 tys. Największy w Ameryce system szkolnictwa publicznego w mieście Nowy Jork obejmuje ok. 1.1 mln uczniów. Wynika z tego, że co dziesiąte dziecko jest bezdomne.



Cytat Pandemia tylko pogłębiła problem. Dla wielu bezdomnych dzieci budynki szkolne są jedynymi stabilnymi miejscami w ich życiu. A kształcenie zdalne może być trudne lub wręcz niemożliwe w zatłoczonych mieszkaniach bez prywatnego miejsca do nauki lub w miejskich schroniskach dla bezdomnych bez odpowiedniego dostępu do Internetu. akcentuje NY1.

05:20 Brazylia: Ponad 50 tys.przypadków koronawirusa podczas ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 50 434 nowych zakażeń i 755 zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Nadal utrzymuje się najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września.



Dane z czwartu są wyższe od danych ze środy - 49 863 nowych zakażeń i 697 zgonów.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 487 084, liczba ofiar śmiertelnych do 175 270.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.

05:07 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie