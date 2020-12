Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 43 lekarzy, 32 pielęgniarek, 6 dentystów, 3 farmaceutów, 2 ratowników medycznych i 2 położnych – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Od początku pandemii zakaziło się prawie 41 tys. pielęgniarek i prawie 16 tys. lekarzy.

Zdjęcie ilustracyjne / DANIEL IRUNGU / PAP/EPA

Udostępnione PAP zestawienia pokazują, że od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto u 15 720 lekarzy, 1253 diagnostów laboratoryjnych, 40 669 pielęgniarek, 3754 położnych, 2487 ratowników, 1407 dentystów, 1636 farmaceutów i u 20 felczerów.



Dane obejmują stan zakażeń do 1.12.2020 r., a zgonów do 30.11.2020 r. Źródłem danych o zakażeniach jest rejestr EWP testy. Dane o zgonach obejmują te stwierdzone w trakcie hospitalizacji. Są one wykazane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z Covid-19.

W Polsce przekroczono milion zakażeń

W środę w Polsce została przekroczona liczba miliona zakażeń.

Aktualny bilans pandemii w kraju, to 1 028 610 zakażonych koronawirusem i 18 828 ofiar.

Przebadano dotąd ponad 6 mln 133 tys. osób. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa ok. 20 tys. chorych.