Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna. Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. O poranku dotarła do naszego kraju druga dostawa szczepionek przeciw Covid-19, obejmująca 300 tysięcy dawek. Operacja szczepień ruszyła natomiast w Polsce już wczoraj: tego dnia dawkę Comirnaty otrzymały dwa tysiące ludzi.

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 3 211 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych na Covid-19. Równocześnie liczba ozdrowieńców w Polsce przekroczyła milion.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju to 1 261 010 wykrytych zakażeń i 27 147 ofiar śmiertelnych.

* Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna. Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>

* Część obostrzeń, wprowadzonych obowiązującym od dzisiaj rozporządzeniem rządu, rażąco narusza prawa obywatelskie - pisze w opinii dla Biura Analiz Sejmowych konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Chodzi nie tylko o najgłośniej dyskutowany zakaz przemieszczania się w sylwestra. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>

* W Polsce wystartowała operacja szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszego dnia dawkę preparatu Pfizer/BioNTech otrzymały dwa tysiące ludzi. WIĘCEJ PISZEMY TUTAJ >>>>

* Do Polski dotarła dzisiaj druga transza szczepionek przeciw Covid-19: to 300 tysięcy dawek preparatu Pfizer/BioNTech, które pozwolą zaszczepić 150 tysięcy ludzi. Tym samym w kraju jest już pełna pula szczepionek, jakie miały trafić do nas do końca roku. Dzisiaj i jutro szczepionki z tej transzy ruszą do ponad 250 szpitali w całej Polsce. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>

* W weekend szczepienia rozpoczęły się w większości krajów Unii Europejskiej. Nie obyło się bez skandali >>>>

* Zapytaliśmy Polaków, co przekonałoby ich do zaszczepienia się przeciw Covid-19: oto odpowiedzi >>>>

* Jakie mogą być skutki uboczne szczepionki na Covid-19? Czy jest się czego bać? FAKTY i MITY >>>>

* Polska kadra skoczków została wykluczona z konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Powodem jest wykrycie w drużynie zakażenia koronawirusem: pozytywny wynik testu miał Klemens Murańka. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>



19:22 CORAZ WIĘCEJ ZAKAŻEŃ NOWYM SZCZEPEM KORONAWIRUSA

19:15 KORONAWIRUS W BELGII

Statystyki dotyczące pandemii koronawirusa w Belgii wciąż się poprawiają. W ciągu tygodnia liczba nowych przypadków spadła o 15 proc. , a liczba hospitalizacji - o 11 proc. Jak przekazuje telewizja VRT, średnio 160 pacjentów z Covid-19 trafiało do szpitali codziennie od 21 do 27 grudnia, co oznacza 11-procentowy spadek w ciągu tygodnia.



W niedzielę do szpitali przyjęto 149 pacjentów z koronawirusem, a 59 zostało wypisanych. Łącznie 2362 pacjentów nadal przebywa w szpitalach, w tym 492 - na oddziałach intensywnej terapii.



Średnio 2171 nowych przypadków wykrywano każdego dnia (między 18 a 24 grudnia), co oznacza spadek o 15 proc. w ciągu tygodnia. Każdego dnia wykonywano prawie 36 tys. testów, z czego 7,4 proc. przyniosło wynik pozytywny.



Każdego dnia średnio 85 pacjentów umierało po zakażeniu się koronawirusem. Ta liczba spadła o 13 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Całkowita liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wzrosła do 19 200.

19:08 PROF. HORBAN O SZCZEPIENIACH

"Zaszczepieni przeciwko COVID-19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni" - stwierdził główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Według niego, szczepionka na koronawirusa działa również na nowy szczep wirusa z Wielkiej Brytanii.





19:01 KLEMENS MURAŃKA Z NEGATYWNYM WYNIKIEM NA KORONAWIRUSA

18:46 ZAPISY NA SZCZEPIENIE NA COVID-19

15 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw Covid-19; wśród punktów, które będą prowadziły szczepienia będą też prywatne przychodnie - zapowiedział w rozmowie z PAP szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek zapowiedział również, że na przełomie stycznia i lutego w poszczególnych gminach będą powstawały też mobilne punkty sczepień.



18:35 REKORD ZAKAŻEŃ W WIELKIEJ BRYTANII

Aż o 41 385 zwiększyła się liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym dobowym wzrostem od początku epidemii - podał w poniedziałek po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też kolejne 357 zgonów w związku z Covid-19.



Liczba nowych zakażeń jest wyższa o 10 884 od bilansu z niedzieli, o ponad 8000 od tego z poprzedniego poniedziałku i o ponad 1500 od dotychczasowego rekordu, z minionego czwartku. Do pewnego stopnia ten rekordowy wzrost jest spowodowany uzupełnianiem zaległych przypadków z okresu świątecznego, gdy statystyki z Irlandii Północnej i Walii nie były aktualizowane na bieżąco.



W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 329 370, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

18:28 PRAWIE 22 TYS. PRZETESTOWANYCH KIEROWCÓW W WIELKIEJ BRYTANII

Od początku kryzysu związanego z czasowym zamknięciem przeprawy przez kanał La Manche u kierowców ciężarówek wykonano 21 849 testów, z czego obecność koronawirusa potwierdzono u 66 osób - poinformował w poniedziałek brytyjski minister transportu Grant Shapps.



Dodał on, że prowadząca do Dover autostrada M20 jest ponownie otwarta, a wjazd na promy i do tunelu prowadzącego pod kanałem La Manche odbywa się na bieżąco z wyjątkiem 30-minutowego opóźnienia związanego z koniecznością wykonania testu na obecność koronawirusa i oczekiwania na jego wynik. Negatywny wynik testu nadal jest warunkiem wjazdu do Francji.

18:15 PONAD 8,5 TYS. NOWYCH ZAKAŻEŃ WE WŁOSZECH

445 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 8585 następnych zakażeń koronawirusem - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. To drugi dzień wyraźnego spadku wykrytych infekcji, ale przy mniejszej liczbie testów. Wykonano ich 68 tys.



W ostatnich tygodniach, a zwłaszcza w ostatnich dniach wykonuje się znacznie mniej testów. W szczycie drugiej fali pandemii było ich ponad 200 tys. każdej doby.



W ciągu miesiąca liczba wykonanych badań zmniejszyła się w porównaniu z listopadem z 1,5 mln do 900 tys. - ogłosili naukowcy.



Łączny bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 72370.



Dotąd we Włoszech potwierdzono ponad 2 mln przypadków koronawirusa. Ozdrowieńców jest ponad 1,4 mln.



Obecnie zakażonych jest co najmniej 575 tys. osób.

18:01 KORONAWIRUS W POLSCE

17:56 OZDROWIEŃCY Z PGG ODDALI OSOCZE

Kilkudziesięciu górników-ozdrowieńców z Polskiej Grupy Górniczej oddało dotąd osocze, potrzebne w leczeniu chorych na COVID-19. W poniedziałek ambulans centrum krwiodawstwa stanął przed katowicką kopalnią Murcki-Staszic, a we wtorek rano stanie przed kopalnią Mysłowice-Wesoła.



17:45 POPRAWIA SIĘ STAN ZDROWIA ZAKAŻONEGO KOTONAWIRUSEM KARD. KRAJEWSKIEGO

Poprawia się stan zdrowia papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego, przebywającego w rzymskiej klinice Gemelli na obserwacji z powodu zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa. Poinformował o tym w poniedziałek współpracujący z nim lekarz.



Dyrektor naukowy rzymskiej kliniki San Gallicano profesor Aldo Morrone powiedział w telewizji RAI, że rozmawiał z kardynałem Krajewskim, który "czuje się znacznie lepiej".



"Czeka na kolejny test, błogosławi nas wszystkich i ma nadzieję, że będzie mógł jak najszybciej powrócić do osób słabych, by im pomagać" - dodał włoski lekarz, odnosząc się do dobroczynnej działalności polskiego kardynała.

17:31 SZCZEPIENIA W POLSCE

17:22 CORAZ WIĘCEJ ZAKAŻONYCH DZIECI W HISZPANII

Wraz z przedłużaniem się w Hiszpanii epidemii SARS-CoV-2 rośnie odsetek dzieci zakażonych koronawirusem. Pomiędzy pierwszą a drugą falą epidemii zwiększył się on z 1 do 12 proc. wśród łącznej liczby chorych w tym kraju.



Jak wynika ze studium opublikowanego w poniedziałek przez władze Hiszpańskiego Towarzystwa Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej (SEPAR), wraz z przedłużaniem się epidemii rośnie procent dzieci chorych na Covid-19 wśród wszystkich zanotowanych dotychczas przypadków infekcji.



Władze organizacji medycznej wskazały, że choć pod koniec grudnia odsetek zakażonych dzieci wynosił już 12 proc., to zaznaczyły, że przebieg infekcji był u nich stosunkowo łagodny.

17:10 PROBLEM ZE SZCZEPIENIAMI WE WŁOSZECH

Niektóre okręgi w Niemczech nie będą używały otrzymanych szczepionek przeciwko Covid-19 z powodu podejrzeń, że podczas ich transportu mogło dojść do przerwania łańcucha chłodniczego - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.



"Pojawiły się wątpliwości, czy łańcuch chłodniczy był utrzymany przez cały czas" - powiedział agencji starosta okręgu Lichtenfels Christian Meissner.

16:55 WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz w poniedziałek poinformował w mediach społecznościowych, że jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, czuje się dobrze i przebywa w izolacji domowej. Jego obowiązki przejął wicewojewoda Józef Ramlau.



"Stwierdzono u mnie zakażenie koronawirusem. Do 3 stycznia włącznie będę przebywał w izolacji domowej. Czuję się dobrze. Do zakończenia izolacji moje obowiązki wykonuje Wicewojewoda Józef Ramlau" - napisał wojewoda na Facebooku i Twitterze.

16:45 SZCZEPIENIA W HISZPANII

Rząd Hiszpanii dysponuje już przepisami, dzięki którym mógłby nakazać obywatelom poddanie się szczepieniom przeciw Covid-19 - wskazują krajowe media w poniedziałek. Odnotowują też, że pierwsi ministrowie zamierzają zaszczepić się dopiero na wiosnę.



16:38 HOLANDIA WPROWADZA OBOWIĄZEK POSIADANIA NEGATYWNEGO TESTU NA COVID-19 PRZED WJAZDEM DO KRAJU

Holandia wprowadza od wtorku wymóg przedstawienia przez osoby przekraczających negatywnego wyniku testu na COVID-19 oraz podpisanego oświadczenia zdrowotnego - ponformowało w poniedziałek polskie MSZ. Podkreślono, że test nie może być wykonany wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Holandii.



"Władze Niderlandów wprowadzają od 29.12 br. obowiązek okazania przez osoby przekraczające granicę kraju samolotem, pociągiem, autokarem, statkiem i promem negatywnego wyniku testu na COVID-19 oraz podpisanego oświadczenia" - poinformowało MSZ na portalu "Polak za granicą" na Twitterze.

16:22 ŚLĄSCY STRAŻACY ODDALI OSOCZE

62 strażaków pełniących służbę w powiatowych i miejskich komendach Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim oddało osocze w akcji trwającej od 15 do 28 grudnia - poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska.



Strażacy, którzy wyzdrowieli z COVID-19, odpowiedzieli w ten sposób na apel komendanta głównego PSP, aby wesprzeć osoby ciężko przechodzące zakażenie koronawirusem. Akcję prowadzono w czterech stacjach krwiodawstwa: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i w Raciborzu.

16:09 NOWE OBOSTRZENIA W POLSCE

15:50 PFIZER ZAKOŃCZY DOSTAWĘ PIERWSZYCH 200 MLN DAWEK SZEPIONKI W UE DO WRZEŚNIA

Dystrybucja pierwszych 200 milionów dawek szczepionki COVID-19 opracowanej przez Pfizer i BioNTech zostanie zakończona w Unii Europejskiej do września 2021 r. - poinformowały w poniedziałek służby prasowe Komisji Europejskiej.



Służby KE poinformowały też, że trwają rozmowy w celu uzgodnienia dostawy kolejnych 100 milionów dodatkowych dawek, które są opcjonalne w ramach podpisanego kontraktu z obiema firmami.

15:30 NIEUBEZPIECZENI, A COVID-19

15:12 AUSTRIA I NIEMCY: W GÓRACH TŁOK MIMO LOCKDOWNU

W Austrii w weekend tłumy ludzi szturmowały stoki narciarskie. W sąsiednich Niemczech - chociaż wyciągi są unieruchomione - wiele osób jeździ na sankach.



Władze alarmują o licznych naruszeniach zasad antyepidemicznych.

14:53 BELGIA ROZWAŻA PODAWANIE JEDNEJ DAWKI SZCZEPIONKI, ZAMIAST DWÓCH

Choć szczepionka przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech zakłada podanie dwóch dawek preparatu w odstępie trzech tygodni, Belgia zastanawia się na podawaniem tylko jednej. Miałoby to przyspieszyć proces szczepień w tym kraju.



Znany belgijski wakcynolog Pierre Van Damme z Uniwersytetu w Antwerpii powiedział telewizji VRT, że takie podejście, określane jako "model kanadyjski", rozważa grupa ekspertów kierująca kampanią szczepień w kraju.



"Kanadyjska prowincja Quebec chce wypróbować to podejście. Będziemy to uważnie monitorować. (...) Może jest to coś, co możemy zastosować również w Belgii" - powiedział Van Damme w programie "Het Journaal 7".



Zdaniem eksperta takie podejście przyniosłoby dwie korzyści. Pierwsza polega na tym, że większa część populacji mogłaby otrzymać szczepionkę w krótszym czasie. Po drugie, jego zdaniem odporność stada rosłaby w znacznie szybszym tempie.

14:35 WE WŁOSZECH POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE WOBEC LEKARZY NEGUJĄCYCH PANDEMIĘ

Postępowanie dyscyplinarne wobec 13 lekarzy, uznanych za "negacjonistów" pandemii koronawirusa i przeciwników różnych szczepionek, wszczęła Izba Lekarska z Rzymu. Podstawą postępowania były wypowiedzi medyków w mediach społecznościowych i w telewizji.



Wśród lekarzy, wobec których otwarto postępowanie, są zwolennicy poglądów, że "Covid-19 nie istnieje" albo że "jest jak grypa", a także antyszczepionkowcy.



Szef rzymskiej Izby Lekarskiej Antonio Magi powiedział w poniedziałek Ansie, że takie postępowanie nie będzie tolerowane. Poinformował, że kroki dyscyplinarne zastosowano już wobec 10 lekarzy. Wobec trzech, dodał, postępowanie jeszcze jest prowadzone.

14:23 PIERWSZY PRZYPADEK NOWEGO SZCZEPU KORONAWIRUSA W FINLADNII

Fińskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek o wykryciu pierwszego w kraju przypadku zakażenia nowym, bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa, wykrytym wcześniej w Wielkiej Brytanii. Zakażony to obywatel fiński, który przybył z Wysp po Bożym Narodzeniu.



Jak poinformowały władze, zakażona osoba to mieszkaniec regionu Kymenlaakso na południowym wschodzie kraju, zaś diagnozy dokonano w miniony weekend. Wszystkie osoby, z którymi kontaktował się zakażony, zostały zbadane i objęte izolacją.

14:05 W HISZPANII I PORTUGALII ROŚNIE LICZBA ZAKAŻONYCH NOWYM SZCZEPEM KORONAWIRUSA

W Hiszpanii i Portugalii służby medyczne potwierdzają kolejne zakażenia nowym, uznawanym za bardziej zakaźny szczepem koronawirusa. Do popołudnia w poniedziałek w obu krajach odnotowano łącznie około 60 infekcji.



W poniedziałek rano pięć zakażeń nowym szczepem koronawirusa potwierdziły służby sanitarno-epidemiologiczne Andaluzji, na południu Hiszpanii. Do infekcji doszło w prowincjach Grenada i Malaga.



Według służb medycznych liczba zakażeń “brytyjskim" szczepem może wzrosnąć w najbliższych godzinach, gdyż kilkadziesiąt osób wciąż czeka na wynik badania.

13:45 CZĘŚCIOWE ZŁAGODZENIE LOCKDOWNU WE WŁOSZECH

We Włoszech na trzy dni, do środy włącznie, złagodzono restrykcje w ramach walki z pandemią Covid-19 w okresie świąteczno-noworocznym. Kraj przeszedł ze strefy czerwonej do pomarańczowej, a obywatele z większą swobodą mogą wyjść z domu.



Po czterech dniach częściowego lockdownu mieszkańcy Włoch mogą do 30 grudnia poruszać się po swojej gminie: iść na zakupy, na spacer, do kościoła czy pobiegać w parku. Między 5.00 a 22.00 nie jest już konieczne posiadanie zaświadczenia, w którym podaje się powód wyjścia z domu oraz adres, pod który się zmierza. Było to obowiązkowe w poprzednich dniach.



Obecnie taki autocertyfikat potrzebny jest podczas godziny policyjnej, gdy można przebywać poza domem z powodu pracy, zdrowia czy innych pilnych potrzeb.

Otwarte zostały ponownie w całym kraju wszystkie sklepy, a także bary, restauracje i cukiernie. W lokalach tych można wyłącznie kupować napoje oraz żywność na wynos lub zamówić do domu.

13:35 NIEMCY: DYSKUSJA O PRZYWILEJACH DLA ZASZCZEPIONYCH NA COVID-19

13:26 KOREA PŁD.: SZCZEPIENIA ROZPOCZNĄ SIĘ W LUTYM

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In odrzucił w poniedziałek oskarżenia pod adresem jego rządu o zbyt późne działania w sprawie zakupu szczepionek przeciw Covid-19 i zapewnił, że szczepienia rozpoczną się zgodnie z planem w lutym 2021 roku - podała agencja Yonhap.



"Postępujemy naprzód gładko i w zgodzie z pierwotnym planem" - powiedział Mun na konferencji prasowej. Podkreślił, że rząd w Seulu zamierza w lutym rozpocząć szczepienia osób z grup priorytetowych, w tym pracowników służby zdrowia i domów opieki nad seniorami.



Korea Płd. "już zabezpieczyła wystarczającą ilość" szczepionek i zabiega o kolejne dawki na wypadek sytuacji kryzysowej - zapewnił prezydent.

13:15 RUSZYŁY SZCZEPIENIA W BELGII

W Belgii w poniedziałek rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19. We Flandrii jako pierwszy szczepionkę otrzymał 96-letni Jos Hermans, a w Walonii 102-letni Joseph Delamotte. "Czuję się teraz o 30 lat młodszy" - powiedział Hermans dziennikarzom.



Jak podała telewizja VRT, do pierwszych szczepień wybrano trzy domy opieki: jeden we Flandrii, jeden w Brukseli i jeden w Walonii.

13:02 EKSPERT O PANDEMII W POLSCE. "Nie należy się spodziewać w pierwszych tygodniach stycznia wielkich spadków"

"Jesteśmy na podobnym etapie epidemii, jak przed świętami. Nie należy się spodziewać w pierwszych tygodniach stycznia wielkich spadków, bo wiele osób różnie zachowywało się w okresie Bożego Narodzenia" - ocenił w rozmowie z PAP dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych. "Niestety, w mojej ocenie w kolejnych dniach zgonów i zakażeń będzie więcej" - dodał.





12:47 PROF. CHMAJ: CZĘŚĆ RZĄDOWYCH RESTRYKCJI NARUSZA PRAWA OBYWATELSKIE

Część obostrzeń, wprowadzonych obowiązującym od dzisiaj rozporządzeniem rządu, rażąco narusza prawa obywatelskie - pisze w opinii dla Biura Analiz Sejmowych konstytucjonalista prof. Marek Chmaj.

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zaznacza, że chodzi nie tylko o najjaskrawiej sprzeczny z Konstytucją - i najgłośniejszy - zakaz przemieszczania się w sylwestra.

12:44 "WYDARZENIE TANECZNE" na 200 OSÓB w GDAŃSKU

Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela klubu nocnego w Gdańsku, który 26 grudnia zorganizował imprezę na 200 osób.

Interweniujących funkcjonariuszy przedstawiciel lokalu przekonywał, że właśnie odbywa się tam... trening tańca.

12:34 BĘDZIE PRZEDŁUŻENIE OBOSTRZEŃ po 17 STYCZNIA?

Na razie nie ma planów przedłużania obostrzeń po 17 stycznia - poinformował w rozmowie z Polsat News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zastrzegł, że może się to zmienić: "Jeżeli takie plany będą, to oczywiście premier razem z ministrem zdrowia będą to ogłaszać".

O tym, jakie obostrzenia obowiązują obecnie, przeczytasz tutaj: Narodowa kwarantanna od poniedziałku. Co to oznacza

12:25 POLSCY SKOCZKOWIE WYKLUCZENI z KONKURSU TCS w OBERSTDORFIE

Polska kadra skoczków została wykluczona z konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Powodem jest pozytywny test na koronawirusa Klemensa Murańki.

Pozostali członkowie polskiej ekipy - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot - mieli negatywne wyniki testów, ale organizatorzy zawodów TCS w Oberstdorfie zdecydowali o wykluczeniu z konkursu wszystkich Polaków.

Cytat Bardzo żałujemy, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ale nie mieliśmy innego wyjścia - musimy chronić zdrowie pozostałych sportowców. Florian Stern, sekretarz generalny TCS w Oberstdorfie

Kolejne testy, którym zostaną poddani polscy skoczkowie, odbędą się w Garmisch-Partenkirchen. Nie wiadomo jednak, w jakim składzie Polacy się tam stawią.

12:11 POLSKA KADRA SKOCZKÓW WYKLUCZONA z PIERWSZEGO KONKURSU TCS

Polscy skoczkowie nie wystąpią w otwierających Trudniej Czterech Skoczni zawodach w Oberstdorfie.

Decyzja jest pokłosiem wykrycia w naszej kadrze zakażenia koronawirusem: w niedzielę poinformowano o pozytywnym wyniku badania Klemensa Murańki.

12:08 NAWET 90 PROCENT PERSONELU NIEKTÓRYCH SZPITALI na MAZOWSZU CHCE SIĘ ZASZCZEPIĆ

Od 40 do nawet 90 procent personelu medycznego w szpitalach na Mazowszu chce zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

11:18 ZAKAŻENIA i ZGONY w POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

11:05 ZALEDWIE 16,5 TYSIĄCA TESTÓW. STĄD NISKI BILANS NOWYCH ZAKAŻEŃ

Niski bilans nowych zakażeń koronawirusem w Polsce jest efektem małej liczby testów: minionej doby przeprowadzono ich ponad 16,5 tysiąca.

Od początku epidemii natomiast wykonaliśmy już ponad 7,07 miliona testów na obecność SARS-CoV-2.

10:57 NAJWIĘCEJ NOWYCH ZAKAŻEŃ: NA MAZOWSZU i POMORZU

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarła minionej doby jedna osoba, natomiast z powodu współistnienia covid z innymi schorzeniami: 28 osób.

Z rządowego raportu wynika również, że najwyższe bilanse nowych zakażeń zanotowały Mazowsze (409) i Pomorze (404).

10:35 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 3 211 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Oznacza to, że całkowita liczba wykrytych w naszym kraju przypadków SARS-CoV-2 przekroczyła 1,26 miliona, a liczba ofiar śmiertelnych to już 27 147. Równocześnie liczba ozdrowieńców w Polsce przekroczyła milion.

10:13 PONAD 17 TYSIĘCY PACJENTÓW z COVID-19 w POLSKICH SZPITALACH

W polskich szpitalach przebywa w tej chwili ponad 17 tysięcy pacjentów z Covid-19, a niemal 1 600 z nich potrzebuje respiratora: takie dane podaje w najnowszym raporcie resort zdrowia.

09:58 RZECZNIK RZĄDU o ZAKAZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ w SYLWESTRA

Nie ma godziny policyjnej w noc sylwestrową: mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami i te przepisy pozostaną w rozporządzeniu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

Przypomnijmy, że już kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędu ws. zakazu wychodzenia z domów w noc sylwestrową. Rząd wprowadził ten zakaz rozporządzeniem - a powinien ustawą.

09:53 WIĘZIENIE za RELACJONOWANIE POCZĄTKÓW EPIDEMII w WUHANIE

Sąd w Szanghaju skazał chińską dziennikarkę obywatelską Zhang Zhan na cztery lata więzienia za opisywanie sytuacji w Wuhanie na początku pandemii koronawirusa - podał dziennik "South China Morning Post", powołując się na jednego z prawników skazanej.

37-letnia Zhang została uznana za winną "wszczynania kłótni i wywoływania kłopotów".

09:39 MUTACJA KORONAWIRUSA DOTARŁA do KOREI POŁUDNIOWEJ

W Korei Południowej wykryto pierwsze przypadki zakażenia nową, bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, odkrytą w Wielkiej Brytanii.

Według Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA), mutację wykryto u trojga mieszkańców Londynu, którzy kilka dni temu przylecieli do Korei Południowej właśnie z brytyjskiej stolicy.

Jak podała ponadto KDCA, ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 808 nowych zakażeń koronawirusem, zaś od początku pandemii: 57 680. Zmarło do tej pory 819 chorych na Covid-19.

Nowy typ koronawirusa, który niedawno pojawił się w Wielkiej Brytanii, został zdiagnozowany również w kilku innych krajach europejskich, a także na innych kontynentach, m.in. w Kanadzie, Jordanii i Japonii.

09:25 MORAWIECKI APELUJE, by ZAUFAĆ MEDYCYNIE

Informując o dotarciu do Polski drugiej transzy szczepionek przeciw Covid-19, Mateusz Morawiecki zaapelował, by zaufać nauce i medycynie.

Cytat Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków: państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka. Mateusz Morawiecki

08:34 ODEBRALIŚMY DRUGĄ DOSTAWĘ SZCZEPIONEK. TRAFIĄ do PONAD 250 SZPITALI

"Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali" - poinformował na stołecznym lotnisku Chopina premier Mateusz Morawiecki.

08:01 DRUGA TRANSZA SZCZEPIONEK DOTARŁA do POLSKI

Do Polski dotarło 300 tysięcy kolejnych dawek szczepionek przeciw Covid-19. To pełna pula, jaka miała trafić do naszego kraju do końca roku.

07:58 BYŁY SZEF POLSKIEJ POLICJI NAMAWIA do SZCZEPIEŃ

"Dobrze byłoby, żeby ludzie rozumieli obowiązek zaszczepienia się (przeciw Covid-19), a nie żyli w świecie mitów, bajek i głupoty" - podkreśla Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze i były Komendant Główny Policji.

Cytat Namawiam do szczepienia, bo jako szef szpitala codziennie stykam się z tragediami ludzkimi. Przeżyłem też uczucia bólu związane ze stratą znajomych mi ludzi, którym nie udało się pokonać koronawirusa. (...) Proszę zrobić retrospekcję i zobaczyć na swoim ramieniu bliznę po szczepionce ospy, przypomnieć sobie, jak chodziło się z mamą na obowiązkowe szczepienia, i przyznać, że dzięki temu żyje się zdrowo. Dobrze byłoby, żeby ludzie rozumieli obowiązek zaszczepienia się, a nie żyli w świecie mitów, bajek i głupoty. Marek Działoszyński

07:49 KASYNA ZAMKNIĘTE do 17 STYCZNIA

Rozporządzenie zakazujące pracy kasyn od dzisiaj do 17 stycznia opublikowane zostało w niedzielę w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz działalności kasyn z wyłączeniem kasyn internetowych.

07:47 NIEMCY: JUŻ PONAD 30 TYSIĘCY OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w Niemczech 30 tysięcy.

Jak podał Instytut im. Roberta Kocha, ostatniej doby zarejestrowano w tym kraju 348 zgonów z powodu Covid-19 i niemal 11 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

07:34 USA: PONAD 226 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych ponad 226 200 nowych zakażeń koronawirusem i 1 663 zgony chorych na Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii odnotowano w USA w sumie ponad 19,1 mln przypadków zakażenia, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 333 tysiące.

W niedzielę dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci ostrzegł, że w batalii z koronawirusem to, co najgorsze, może dopiero nastąpić.

Cytat Powodem, dla którego ja i moi koledzy z sektora zdrowia publicznego niepokoimy się, jest fakt, że możemy być świadkami sezonowego nasilenia (pandemii) po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku. (...) Znajdujemy się naprawdę w bardzo krytycznym momencie. Dr Anthony Fauci na antenie CNN

07:01 OD DZISIAJ NARODOWA KWARANTANNA: CO TO OZNACZA?

Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna.

Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli - również dla podróżujących służbowo - i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużone zostały już obowiązujące obostrzenia, m.in. zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 czy limit 5 gości spoza grona domowników na imprezach organizowanych w domu (do limitu tego nie będzie się wliczało zaszczepionych przeciwko Covid-19).

06:25 CO PRZEKONAŁOBY POLAKÓW do ZASZCZEPIENIA SIĘ PRZECIW COVID-19? ZAPYTALIŚMY

26,9 procent Polaków twierdzi, że do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 przekonałoby ich rozpraszanie obaw co do skutków ubocznych i skuteczności szczepionki: takie wskazanie przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

11,4 procent badanych przyznało, że zmobilizować ich mogłyby utrudnienia w dostępie do usług publicznych dla tych, którzy się nie zaszczepią.

30,4 procent odpowiedziało natomiast, że nie trzeba ich przekonywać, bo zaszczepią się przeciwko Covid-19.

05:34 BELGIA ROZPOCZNIE DZISIAJ SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

W Belgii operacja szczepień przeciwko Covid-19 wystartuje dzisiaj przed południem. Jako pierwsi dawki preparatu Comirnaty otrzymają mieszkańcy i personel domów opieki i hospicjów.

Właśnie oni będą mieli - jak donosi "Brussels Times" - pierwszeństwo w początkowej fazie kampanii, która może trwać do końca lutego.

Od marca szczepieni będą pracownicy służby zdrowia, szczepienia będą wówczas prowadzone również w placówkach dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej fazie szczepionkę otrzymają ludzie z grupy wysokiego ryzyka: przewlekle chorzy i po 65. roku życia. Ta faza powinna zakończyć się w maju.

05:31 EUROPA SZCZEPI SIĘ PRZECIW COVID-19

Szczepienia przeciwko Covid-19 trwają od weekendu w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej.

"To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię. Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce" - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie i jedna z pierwszych osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 na Litwie.

05:26 ROZPOCZĘLIŚMY OPERACJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Wczoraj o godzinie 08:31 wystartowała w Polsce operacja szczepień przeciwko Covid-19.

Jako pierwsi dawkę preparatu Comirnaty, opracowanego przez firmy Pfizer i BioNTech, otrzymali w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zatrudnieni w tej placówce Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska i dyrektor prof. Waldemar Wierzba.

05:25 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 3 678 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 57 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia. Co istotne, niższy bilans nowych zakażeń jest efektem przeprowadzania w święta znacznie mniejszej niż zazwyczaj liczby testów na koronawirusa.

Całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 wykrytych w naszym kraju od początku pandemii zbliża się do 1,26 mln, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych sięga już 27 118.