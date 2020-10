Donald Trump opuścił szpital, w którym przebywał z powodu zakażenia koronawirusem od piątku. Prezydent Stanów Zjednoczonych - gdzie notuje się najwięcej na świecie zakażeń SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło już ponad 210 tysięcy ludzi - zaapelował do rodaków, by "nie bali się koronawirusa" i "nie pozwolili, by zdominował on ich życie". Tymczasem polski resort zdrowia poinformował o kolejnych 2236 przypadkach Covid-19 w kraju, zmarło 58 osób. Bilans epidemii w naszym kraju to ponad 104 tysiące zakażeń SARS-CoV-2 i 2 717 ofiar śmiertelnych. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

11:11 PREZYDENT ZIELONEJ GÓRY Z KORONAWIRUSEM

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest zakażony koronawirusem. Poinformował o tym we wtorek na swoim profilu faceobookowym.



Miałem zrobiony wymaz, mam wynik dodatni. Tak, mam koronawirusa, zaraziłem się - napisał.





11:06 WARMIŃSKO-MAZURSKIE: ZAKAŻONY RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przebywa na kwarantannie - poinformował PAP we wtorek jego rzecznik Krzysztof Guzek, który sam jest zakażony koronawirusem i przebywa w izolacji domowej.



Na kwarantannie znajduje się także szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.





10:57 ROSJA: NOWE DANE DOT. KORONAWIRUSA

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji zbliżył się do maksymalnego wskaźnika z 11 maja: od poniedziałku wykryto 11 615 zachorowań - podał we wtorek sztab ds. walki z pandemią. Dzień wcześniej wskaźnik ten wynosił 10 888. Zmarło od poniedziałku 188 osób.



Ogólna liczba zakażeń sięgnęła 1 237 504, liczba zgonów - 21 663. Wyzdrowiało od początku pandemii 988 576 osób, w tym 6252 w ciągu minionej doby.



11 maja br. odnotowano najwyższy dobowy przyrost zakażeń - 11 656, a więc wtorkowe dane są niższe tylko o 41 przypadków.





10:55 CZECHY: DUŻY WZROST ZACHOROWAŃ PO WEEKENDZIE

W poniedziałek przybyło w Czechach 3119 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 (...) to czwarty najwyższy wzrost od początku epidemii w kraju - wynika z danych ministerstwa zdrowia opublikowanych we wtorek. Łącznie zakaziło się 85 566 osób.



Aktywnych przypadków jest ponad 38 tys. Liczba zgonów wzrosła w poniedziałek o 11 do 758.



W szpitalach jest 1242 pacjentów, z których 265 jest w ciężkim stanie. Największy wzrost zakażeń notowany jest rejonie miasta Uherske Hradisztie na Morawach, gdzie przez ostatnie 7 dni odnotowano ponad 380 nowych zakażonych na 100 000 mieszkańców.

10:31 PONAD 2200 ZACHOROWAŃ W POLSCE, ZMARŁO 58 OSÓB - NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o kolejnych 2236 przypadkach koronawirusa w kraju. Zmarło 58 osób, z czego 56 z powodu chorób współistniejących z Covid-19.



Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce przekroczyła 104 tysiące.

Resort zdrowia zaprezentował też dzienny raport o koronawirusie. W szpitalach przebywa 3719 chorych na Covid-19, a 263 korzysta z respiratorów. Kwarantanną objętych jest prawie 160 tysięcy osób. Mamy łącznie już ponad 74 tys. ozdrowieńców.





09:58 Kraska: Coraz więcej osób w szpitalach z powodu Covid-19

Coraz więcej osób jest hospitalizowanych z powodu COVID-19, coraz więcej chorych wymaga wsparcie respiratorowego (...) konieczne są zmiany w opiece szpitalnej, zostaną przedstawione w tym tygodniu - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Martwi, że koronawirus sprawia, iż wiele osób trafia niestety do szpitali (...) to jest zdecydowanie inny przebieg (choroby) niż na wiosnę. Kolejne osoby trafiają do leczenia szpitalnego, ale też coraz więcej osób trafia na oddziały intensywnej terapii, bo wymaga leczenia respiratorem. To bardzo niepokojące - powiedział w Polsat News wiceminister Kraska.





09:55 Odwołany mecz ekstraklasy siatkarek

Polska Liga Siatkówki odwołała zaplanowany na 12 października mecz ekstraklasy kobiet #VolleyWrocław - ENEA PTPS Piła. W drużynie z Wielkopolski stwierdzono kilka przypadków zarażenia koronawirusem i cały zespół przebywa obecnie na kwarantannie.



W niedzielę pilski klub poinformował o stwierdzeniu w drużynie kilku przypadków zarażenia koronawirusem. W związku z tym odwołano także spotkanie trzeciej kolejki ekstraklasy PTPS z Grupą Azoty Chemik Police zaplanowane na poniedziałek.



PLS wkrótce ma ogłosić nowe terminy przełożonych meczów.

09:50 WARSZAWA: KORONAWIRUS W KOŚCIELE I KLASZTORZE

Kościół Ducha Świętego i klasztor paulinów w Warszawie z powodu Covid-19 zostały zamknięty do odwołania. U przeora o. Krzysztofa Wendlika zdiagnozowano obecność wirusa SARS COVID 19 - poinformowało PAP biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.



Osoby, które w ostatnim czasie miały z nim bezpośredni kontakt proszone są o podjęcie właściwych procedur sanitarnych - zaapelowali w poniedziałek wieczorem zakonnicy.

09:45 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

W ciągu ostatniej doby zmarło na Węgrzech najwięcej chorych na Covid-19 od początku pandemii - aż 20. Wykryto też 818 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Dotąd stwierdzono na Węgrzech prawie 33 tys. zakażeń koronawirusem, a 853 chorych na Covid-19 zmarło. Wyzdrowiało ponad 8700 osób.



Rośnie liczba aktywnych infekcji - jest ich obecnie 22 722. W szpitalach leczonych jest 627 chorych na Covid-19, przy czym 37 oddycha za pomocą respiratora.

09:31 JERZY BRZĘCZEK Z UJEMNYM TESTEM NA COVID-19

Jerzy Brzęczek w poniedziałek wieczorem uzyskał negatywny wynik testu na obecności wirusa SARS-CoV-2 - informuje rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.



We wtorek rano badanie zostało powtórzone. Jeśli selekcjoner uzyska kolejny negatywny wynik - dołączy do reprezentacji, której zgrupowanie trwa w Sopocie.



W środę biało-czerwoni zagrają w Gdańsku z Finlandią.

09:11 KORONAWIRUS W INDIACH

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 61 267 przypadków zakażenia koronawirusem, 884 osoby zmarły - podał we wtorek resort zdrowia tego kraju. Tym samym ogółem od początku pandemii wykryto prawie 6,7 mln zakażeń SARS-CoV-2 i 103 569 zgonów w związku z Covid-19.



Indie, drugi po USA najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa kraj na świecie, od prawie 45 dni odnotowują największy dobowy przyrost przypadków wśród wszystkich państw.

W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowano jednak stopniowy spadek liczby zgłaszanych codziennie infekcji.

08:35 SZCZEPIONKA NA COVID-19 REGLAMENTOWANA?

Szczepionka na Covid-19 trafi do kilku milionów Polaków, na pewno otrzymają ją seniorzy oraz pracownicy medyczni; szczepienia nie będą obowiązkowe - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".



Będą one (szczepienia - red.) rekomendowane oraz finansowane ze środków publicznych - podaje resort zdrowia. Oznacza to, że na razie nie będzie możliwości kupienia szczepionki na wolnym rynku.





08:13 KORONAWIRUS W BRAZYLII

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 11 946 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 323 kolejne zgony - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 4 927 235 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju już 146 675 osób.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

07:31 MINISTER ZDROWIA i SZEF POLICJI PRZEDSTAWIĄ NOWE PRZEPISY

Jak skutecznie karać osoby bez maseczki w sklepie? Jak nie wdawać się w liczenie klientów w restauracji? Jak szybko ocenić, czy w komunikacji miejskiej łamane są przepisy antycovidowe?

Już dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk mają przedstawić zmienione rozporządzenie o zakazach i nakazach w czasach pandemii.

Cytat Chcemy tak doprecyzować przepisy prawa, żeby policjanci nie mieli problemu z ich egzekucją. Te przepisy muszą być jasne i precyzyjne. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Zmiany mają wejść w życie do 15 października - razem z nowymi obostrzeniami dla żółtych i czerwonych stref.

07:25 MEKSYK: REKORDOWE PONAD 28 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Meksyk odnotował w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 28 115 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło w tym czasie 2 789 chorych na Covid-19.

Tym samym do 789 780 wzrosła liczba zakażonych od początku pandemii, a do 81 877 - liczba ofiar śmiertelnych.

07:18 NIEMCY: PONAD 2 600 NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 2 639 nowych zakażeń koronawirusem, a 12 chorych na Covid-19 zmarło - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w Niemczech do 303 258, a liczba ofiar śmiertelnych do 9 546.

07:13 TRUMP do AMERYKANÓW: NIE BÓJCIE SIĘ KORONAWIRUSA

"Nie pozwólcie koronawirusowi się zdominować. Nie bójcie się go" - zaapelował do Amerykanów Donald Trump w nagraniu wideo opublikowanym wkrótce po tym, jak opuścił wojskowy szpital, w którym przebywał z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

Prezydent Stanów Zjednoczonych - kraju, w którym koronawirus zabił już ponad 200 tysięcy ludzi - podkreślił, że czuje się "lepiej niż 20 lat temu", a USA mają "najlepsze lekarstwa na świecie" i "lada moment pojawią się szczepionki".

07:08 ALARMUJĄCE DONIESIENIA POLSKICH SPECJALISTÓW

W efekcie pandemii koronawirusa drastycznie spadła liczba wykonywanych w polskich szpitalach zabiegów - alarmują przedstawiciele największych medycznych towarzystw naukowych w Polsce. W związku z pandemią zdecydowanie mniej pacjentów zgłasza się do lecznic osobiście po pomoc.

W RMF FM sprawdzamy, na których szpitalnych oddziałach ten spadek liczby zabiegów jest najbardziej widoczny i co powinno się wydarzyć, by sytuacja się poprawiła.

06:47 DONIESIENIA SZWEDZKICH NAUKOWCÓW

Naukowcy z uniwersytetu w Uppsali donoszą na łamach pisma "Redox Biology", że zakażenie SARS-CoV-2 można prawdopodobnie leczyć łatwo dostępnym, prostym związkiem: tlenkiem azotu. Substancja, która naturalnie powstaje w organizmie, działa przeciwwirusowo i w przypadku Covid-19 osłabia groźne stany zapalne w płucach.

05:49 USA: OKOŁO 35 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

304 chorych na Covid-19 zmarło w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 210 115.

Od początku pandemii wykryto w USA już 7 454 943 przypadki SARS-CoV-2, w tym w ciągu ostatniej doby: około 35 tysięcy.

05:34 DONALD TRUMP OPUŚCIŁ SZPITAL

W Białym Domu będzie kontynuował leczenie zakażony koronawirusem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że mógł opuścić szpital, w którym przebywał od piątku.

"Czuję się naprawdę dobrze! Nie bójcie się koronawirusa. Nie pozwólcie, by zdominował on wasze życie" - stwierdził amerykański przywódca we wpisie na Twitterze.

05:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 2006 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych poinformował wczoraj resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 102 080 zakażeń i 2 659 ofiar śmiertelnych.