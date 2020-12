Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich. W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób preparatem Pfizer i BioNTech. W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt. Minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że sytuacja epidemiczna w Czechach komplikuje się. W poniedziałek zaproponuje rządowi przywrócenie restrykcji. Najprawdopodobniej hotele w centrach narciarskich będą zamknięte. Najnowsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Szpital w Budapeszcie / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich. Szczegółowe dane znajdziesz >>>W TYM ARTYKULE<<<.



- Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19.



- W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób preparatem Pfizer i BioNTech.



- W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



- W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 29 875 zakażeń koronawirusem i zmarło 598 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. To rekord zarówno pod względem dziennej liczby zakażeń, jak i zgonów.



- Minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że sytuacja epidemiczna w Czechach komplikuje się. W poniedziałek zaproponuje rządowi przywrócenie restrykcji. Najprawdopodobniej hotele w centrach narciarskich będą zamknięte.







19:38 Wielka Brytania

Prawie trzy czwarte Brytyjczyków chce zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, ale zarazem 43 proc. chciałoby, aby politycy zrobili to jako pierwsi, by pokazać, że jest ona bezpieczna - wynika z sondażu opublikowanego w piątek w dzienniku "Daily Mail".





19:04 Turcja

W ciągu ostatniej doby zmarła w Turcji na Covid-19 po raz kolejny rekordowa liczba osób - 226 - podało ministerstwo zdrowia. Łącznie od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła tu do 15 977 osób.



W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 32 106 nowych infekcji, łącznie z pacjentami bezobjawowymi.

18:40 Radom

Wojewoda mazowiecki i prezydent Radomia zainterweniowali w sprawie karetek pogotowia, które przywożą pacjentów do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i muszą czekać z chorymi w środku, aż otrzymają oni wynik testu na Covid-19. Zdarza się, że trwa to kilka godzin.





18:03 Włochy

761 osób zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 18727 nowych zakażeń koronawirusem w 190 tys. wykonanych testów - to dane z ogłoszonego biuletynu Ministerstwa Zdrowia.



Dzień wcześniej zanotowano 887 zgonów i 17 tys. kolejnych zakażeń.

17:35 Portugalia

Podczas ostatnich 24 godzin w Portugalii potwierdzono 95 zgonów osób zakażonych koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia w Lizbonie. W sumie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 5373. Potwierdzono też ponad 5 tys. nowych infekcji.





17:01 Francja

Francuskie laboratoria Sanofi i brytyjska firma GSK ogłosiły w piątek, że ich szczepionka przeciw Covid-19 nie będzie gotowa wcześniej niż pod koniec 2021 roku z powodu mniej obiecujących wyników, niż oczekiwano po pierwszych badaniach klinicznych - podaje agencja AFP.

16:40 USA

Amerykański minister zdrowia Alex Azar poinformował w piątek, że szczepionka firm Pfizer i BioNTech przeciw Covid-19 zostanie zatwierdzona w USA w najbliższych dniach, a pierwsi Amerykanie mogą zostać zaszczepieni już w poniedziałek lub wtorek.





16:18 Wielka Brytania

Od północy z niedzieli na poniedziałek okres obowiązkowej izolacji z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii zostanie skrócony z 14 do 10 dni.



Zmiana dotyczy zarówno osób, które miały kontakt z kimś zakażonym koronawirusem, jak i tych, które wróciły z kraju spoza listy uznanych za bezpieczne. Od czwartku nowe zasady obowiązują już w Walii, zaś w piątek poinformowano o ich rozszerzeniu na pozostałe części Zjednoczonego Królestwa. W przypadku osób, które wykazują obawy koronawirusa lub uzyskały pozytywny wynik testu na jego obecność, okres izolacji już wcześniej skrócono do 10 dni.



16:00 Niemcy

Wzrost liczby infekcji koronawirusowych wywołał w Niemczech także nadumieralność; w 46. tygodniu br. (od 9 do 15 listopada) liczba zgonów była o około 8 proc. wyższa od średniej z ubiegłych trzech lat - poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).





15:40 Bułgaria

W ciągu 24 godzin w Bułgarii wykryto 3075 nowych zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarły 122 osoby - podał resort zdrowia. Mer Sofii Jordanka Fandykowa poinformowała, że żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte w poniedziałek z powodu dużej liczby osób hospitalizowanych.



15:20 WHO o szczepionkach

Zbadanie potencjalnych skutków ubocznych szczepionek przeciwko Covid-19 leży w gestii władz państwowych - stwierdziła rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris. Jak dodała, część szczepionek może być nieodpowiednia dla pewnych grup.

15:00 Podkarpackie

Spośród 1986 łóżek covidowych, które znajdują się w podkarpackich szpitalach, obecnie wolnych jest 1145, czyli ponad połowa. 81 z nich to łóżka respiratorowe.





14:35

Szefowa KE Ursula Von der Leyen poinformowała o szybkich pracach prowadzonych przez kierowaną przez nią instytucję ws. zatwierdzenia szczepionek na Covid-19.



W sprawie pandemii koronawirusa Unia Europejska pracuje teraz pełną parą, aby dokonać przeglądu bezpieczeństwa szczepionek i udostępnić je. Naszym celem jest zatwierdzenie szczepionki BioNTech/Pfizer do końca roku, podlegającej opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA). Opinia EMA na temat szczepionki Moderna powinna pojawić się przed połową stycznia. Trwa przegląd danych dotyczących szczepionek AstraZeneca/Oxford i Johnson & Johnson - powiedziała Von der Leyen na konferencji po szczycie UE.

14:11

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zapowiedział, że Węgry będą ubiegać się o dopuszczenie do użytku chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19 na swoim rynku, zamiast czekać na zgodę Europejskiej Agencji Leków (EMA), unijnego regulatora.



Bezpieczeństwo szczepionki nie jest kwestią polityczną czy ideologiczną, ale profesjonalną. Jeśli eksperci dokonają pozytywnej decyzji, niezwłocznie przygotujemy umowę na import szczepionki - napisał Szijjarto na swoim koncie na Facebooku.







13:40

Mamy 2,8 tys. zgłoszeń podmiotów, które chcą uczestniczyć w Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid-19 i na dziś to jest 520 tys. osób, które możemy wyszczepić na ich bazie. Nabór kończy się o godz. 24.00 - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podczas ogłaszania Narodowego Programu Szczepień premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk zapewniali, że chcą umożliwić szczepienia w każdej gminie, dlatego liczą, że takich punktów szczepień uda się otworzyć 8 tysięcy.









13:13 Czechy

Minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że sytuacja epidemiczna w Czechach komplikuje się i w poniedziałek zaproponuje rządowi przywrócenie restrykcji.

Najprawdopodobniej hotele w centrach narciarskich będą zamknięte.



13:11

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) przebywało 83 pacjentów z koronawirusem. Do uruchomionego ostatnio szpitala tymczasowego, będącego oddziałem WSzZ, trafił pierwszy pacjent. WSzZ zgłosił się do narodowego programu szczepień przeciw SARS-CoV-2.



12:53 Czechy

Minister zdrowia Jan Blatny powiedział, że sytuacja epidemiczna w Czechach komplikuje się. W poniedziałek zaproponuje rządowi przywrócenie restrykcji. Najprawdopodobniej hotele w centrach narciarskich będą zamknięte.



Według danych ministerstwa zdrowia rośnie liczba nowych przypadków, a także liczba reprodukcyjna "R", która wskazuje, ile osób może zainfekować jedna już zakażona osoba.

12:34 "Łamiący obostrzenia mają innych za frajerów"

Osoby łamiące obostrzenia mają innych za frajerów — powiedział w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. W jego ocenie dzienna liczba zgonów chorych na Covid-19 na poziomie 400 czy 500 jest za wysoka, aby mówić o znaczącej poprawie sytuacji epidemicznej.



12:28 Premier Morawiecki apeluje ws. szczepionki

Zaapelowałem do Europejskiej Agencji Leków i jak najszybszą certyfikację szczepionek przeciw Covid-19 - powiedział na konferencji po szczycie UE premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że apel poparło wielu przywódcy państw UE.



Jak powiedział szef polskiego rządu, na unijnym szczycie rozmowy na temat gospodarki "przeplatały się z wcześniejszą jeszcze debatą dotycząca Covid-19".



Muszę przyznać, że trochę nie rozumiem, dlaczego Europejska Agencja Leków zajmie się tym dopiero 29 grudnia, dlaczego nie może tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej. Każdy tydzień się tutaj liczy, każdy tydzień to ogromne ludzkie straty, nowe zachorowania, ogromne straty również dla gospodarki - mówił premier.

12:26 Testy szczepionki wśród nastolatków

Amerykańska firma Moderna zapowiedziała, że rozpocznie badania klinicznej drugiej i trzeciej fazy własnej szczepionki przeciwko koronawirusowi wśród nastolatków. Wkrótce ma być ona zarejestrowana w USA i Europie wśród osób dorosłych.



12:07 Trwa spotkanie prezydenta z ministrem zdrowia i prezesem NFZ

W Warszawie trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Tematem rozmowy jest m.in. sytuacja epidemiczna związana z Covid-19.



11:48 Niemcy

Jedyną szansą na odzyskanie kontroli nad sytuacją jest lockdown, który musi nastąpić natychmiast - powiedział tygodnikowi "Spiegel" minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer, mając na myśli sytuację w kraju ze wzrostem zakażeń koronawirusem.

Szef MSW ostrzegł przed czekaniem do świąt Bożego Narodzenia z wprowadzeniem całkowitego lockdownu w walce z Covid-19. Jeśli poczekamy do Bożego Narodzenia, będziemy musieli walczyć z wysokimi liczbami przez miesiące - powiedział.

11:41 Starosta powiatu iławskiego zarażony koronawirusem

Starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski poinformował, że jest zakażony wirusem SARS-CoV-2. Samorządowiec przekazał, że czuje się dobrze i wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

"W związku z tym przebywa w izolacji domowej i poddaje się leczeniu. Jak poinformował, czuje się dobrze. Starosta wykonuje swoje obowiązki służbowe w systemie zdalnym. Wszystkim mieszkańcom powiatu iławskiego życzy zdrowia i zaleca czujność" - podało starostwo.

10:49 Testy

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 34 tys. testów na koronawirusa.







10:27 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

/ RMF FM

Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich.



10:15 Opole

Od dziś Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wznowiło porody rodzinne oraz odwiedziny dzieci leczonych na pododdziale patologii noworodków.



Odwiedziny na pododdziale patologii noworodków KCGPiN w Opolu wstrzymane były od początku pandemii. Porody rodzinne były kilkukrotnie w tym czasie zawieszane i przywracane - w zależności od sytuacji epidemicznej.



Dyrekcja kliniki ginekologiczno-położniczej w Opolu przypomina, że odwiedziny i porody rodzinne mogą się odbywać wyłącznie w zaostrzonym rygorze sanitarnym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminach dostępnych na stronie internetowej szpitala.

10:12 Zajęte łóżka i respiratory

W szpitalach zajętych jest 18 941 spośród 38 057 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 766 chorych wymaga respiratora. Wolne są 1 354 takie urządzenia.

Na kwarantannie pozostaje 240 381 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 493 osób.

08:42 Ukraina

Na Ukrainie w czwartek wykryto 13 514 zakażeń SARS-CoV-2, zmarła rekordowa liczba zainfekowanych - 285, a 15 327 osób uznano za wyleczone - poinformował w piątek resort ochrony zdrowia tego kraju. To drugi w tym tygodniu rekord liczby zgonów.



W czwartek przeprowadzono ok. 61 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,9 tys. przypadków. 2846 osób hospitalizowano. To czwarty dzień z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.



08:25 Sztuczna inteligencja pomaga identyfikować koronawirusa

Hiszpańscy naukowcy opracowali system szybkiej identyfikacji Covid-19 w organizmie pacjenta na podstawie zdjęć rentgenowskich. Bazuje on na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.



Według komunikatu władz szpitala uniwersyteckiego w Grenadzie San Cecilio system do szybkiego potwierdzania zakażenia koronawirusem powstał we współpracy z naukowcami z miejscowego uniwersytetu, a także pracownikami trzynastu ośrodków badawczych z innych prowincji Hiszpanii.



Wnioski dotyczące bazującego na sztucznej inteligencji systemu stwierdzania infekcji koronawirusem opublikowane zostały już w naukowym piśmie "Journal of Biomedical and Health". Wynika z nich, że po kilkunastu minutach od wykonania zdjęcia rentgenowskiego płuc można stwierdzić czy doszło do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



08:05 Indie

W ciągu ubiegłej doby w Indiach wykryto 29 387 nowych zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 414 osób - wynika ze statystyk opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



W porównaniu do poprzedniego dnia nowych potwierdzonych infekcji jest o prawie 5 tys. mniej.

08:02 Boom na środki do dezynfekcji

Prawie 16-krotnie zwiększyła się w ciągu ostatniego roku wartość sprzedaży środków do dezynfekcji rąk. A ten wzrost i tak ograniczała duża konkurencja - pisze "Rzeczpospolita".



Jak wskazuje gazeta, ponad 6,2 mln litrów środków (w tym żeli i płynów) do dezynfekcji rąk kupiliśmy w ciągu roku, licząc do końca października. To ponad 47 razy więcej niż rok wcześniej, gdy sprzedano ich 131 tys. litrów - wynika z danych firmy badawczej Nielsen, które publikuje "Rzeczpospolita".

07:58 Wuhan

Rok od wybuchu epidemii koronawirusa w chińskim Wuhan życie wraca tam do normy. Mieszkańcy nie boją się już dużych skupisk - gromadzą się na targach, podróżują komunikacja miejską. Pewne obawy wśród nich wzbudzają natomiast cudzoziemcy, ponieważ - jak oceniają w rozmowie z PAP wuhańczycy - nie wszystkie kraje tak samo dobrze radzą sobie z pandemią.



07:55 Przygotowania do dystrybucji szczepionki

W ciągu dwóch tygodni osiągniemy pełną gotowość do dystrybucji szczepionki i prowadzenia szczepień - tak w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim mówi prezes odpowiedzialnej za to Agencji Rezerw Materiałowych.



07:03 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 29 875 zakażeń koronawirusem i zmarło 598 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To rekord zarówno pod względem dziennej liczby zakażeń, jak i zgonów.



Nowych przypadków jest o ponad 6 tys. więcej niż dzień wcześniej, kiedy padł poprzedni rekord.



Jak ocenia RKI, sytuacja epidemiczna w Niemczech znacząco pogarsza się od 4 grudnia. W środę kanclerz Angela Merkel zaapelowała do przywódców krajów związkowych o zaostrzenie restrykcji, a do obywateli o zmianę zachowania i zrezygnowanie z obchodzenia świąt w dużym gronie.

07:00 Alergolog o szczepionce na koronawirusa

Nie ma powodów do paniki i nie można mówić, że alergicy nie mogą się szczepić - mówi w rozmowie z PAP prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jak dodaje, jeśli ktoś w przeszłości nie miał anafilaksji, to nie powinien obawiać się szczepienia.



06:06 Nabór placówek do przeprowadzania szczepień

Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu.



Elektroniczne deklaracje placówki medyczne, nie tylko te, które mają podpisane umowy z NFZ, mogą składać do północy do piątku. Formularz dostępny jest pod adresem: formularze.ezdrowie.gov.pl/.



05:58 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3124 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 221 267 kolejnych osób.



UJH podał, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 15 mln 582 840 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 292 091.



Wczoraj panel zewnętrznych doradców amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) opowiedział się przeważającą większością głosów za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi firm Pfizer Inc. BioNTech. Toruje to drogę do zatwierdzenia preparatu przez FDA już w piątek.

05:57 Meksyk

W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 11 897 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 671 pacjentów - podało ministerstwo zdrowia Meksyku. To już drugi dzień z rzędu, gdy liczba zakażeń znowu zbliża się do 12 tys.



Od początku epidemii w Meksyku według oficjalnych danych zarejestrowano 1 mln 217 126 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 zmarło łącznie 112 326 osób.

05:40 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 53 347 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 770 zgonów wywołanych Covid-19. Dobowy przyrost infekcji utrzymuje się od kilku dni na wysokim poziomie, notowanym ostatnio pod koniec października.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, gdy chodzi o liczbę zakażeń. Pod względem przypadków śmiertelnych kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.



Dotychczasowy bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 6 mln 781 799, a bilans wszystkich zgonów - 179 756.

05:30 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób - poinformował w czwartek minister zdrowia Matt Hancock. Potwierdził on, że od przyszłego tygodnia szczepienia odbywać się będą także w przychodniach.



Ponieważ stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni C, na początek szczepienia odbywają się tylko w wyznaczonych szpitalach, gdzie łatwiej o odpowiednie warunki, ale docelowo szczepienia oprócz szpitali, przychodni i domów opieki mają się odbywać także w specjalnie stworzonych centrach szczepień. W Irlandii Północnej, w odróżnieniu od reszty kraju, szczepienia w domach opieki już są prowadzone.

05:22 Australia zawiesza pracę nad swoją szczepionką

W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



W pracach nad szczepionką wykorzystano śladową ilość białek zawartych w genomie wirusa HIV, co skutkowało wytworzeniem się w organizmie antyciał AIDS.



Mimo że szczepionka przeciwko Covid-19 była bardzo obiecująca, a ryzyko zakażenia HIV tą drogą praktycznie nie istnieje, zdecydowaliśmy się zamknąć ten projekt ze względu na ryzyko utraty zaufania ludności wobec krajowego programu szczepień - podkreślił sekretarz stanu w ministerstwa zdrowia Australii Brendan Murphy.



Obawa, że wytworzenie antyciał AIDS mogłoby prowadzić do zakażenia HIV nie znajduje potwierdzenia w faktach, ale nie możemy ryzykować - oświadczył ze swej strony premier Australii Scott Morrison. Szef rządu poinformował w piątek, że rząd wycofuje się z planów zakupu kilku milionów szczepionek opracowanych przez specjalistów z Uniwersytetu Queenslandu i zamiast nich zakupi szczepionki koncernów AstraZeneca i Novax.