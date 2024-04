Zespół "Leśnych Wilków" do wygranej poprowadził Anthony Edwards, który uzyskał 40 punktów, z czego 31 w drugiej połowie, gdy jego drużyna musiała odrabiać straty. Karl-Anthony Towns dodał 28.

Gra "Słońc" tradycyjnie opierała się na duecie Booker - Kevin Durant. W sumie zdobyli 82 pkt, przy czym młodszy z gwiazdorów gospodarzy uzbierał ich aż 49.

Wolves to silny, wyrównany, zbilansowany zespół. W rywalizacji z nami nie miał słabych punktów, wszyscy stanęli na wysokości zdania. Każdy ma swoją rolę do odegrania i się z niej wywiązał, a wyrastający na gwiazdę Edwards to wyjątkowy talent - komplementował rywali trener Suns Frank Vogel.

Timberwolves awansowali do drugiej rundy play off po 20 latach i dopiero drugi raz w historii założonego w 1989 roku klubu. W 2004 dotarli do finału Konferencji Zachodniej, w którym musieli uznać wyższość Los Angeles Lakers.

Teraz mogą trafić na "Jeziorowców" już w półfinale konferencji, ale ekipa z Los Angeles musiałaby wygrać trzy kolejne starcia z Denver Nuggets, bo na razie obrońcy tytułu prowadzą 3-1.

Ta para w niedzielę nie grała, ale w innych - na Wschodzie - trzecie zwycięstwa odniosły New York Knicks i Indiana Pacers. Nowojorczycy, m.in. dzięki 47 pkt Jalena Brunsona, który ustanowił osobisty rekord play off, wygrali na wyjeździe z Philadelphia 76ers 97:92 i objęli prowadzenie 3-1. Z kolei koszykarze Indiana Pacers wygrali na własnym parkiecie z Milwaukee Bucks 126:113 i również odskoczyli na 3-1.

Na Zachodzie najbardziej wyrównana na razie jest rywalizacja Dallas Mavericks z Los Angeles Clippers. W niedzielę gości zwyciężyli 116:111 i wyrównali stan play off na 2-2.

W połowie drugiej kwarty Clippers prowadzili różnicą 31 punktów (55:24), ale później ich przewaga zaczęła regularnie topnieć. Na początku ostatniej odsłony po trafieniu Słoweńca Luki Doncica zrobiło się tylko 82:80 dla przyjezdnych, a później był nawet remis 100:100. Końcówka to jednak skuteczna gra dwójki liderów zespołu z Los Angeles - Jamesa Hardena i Paula George'a, którzy przechylili ostatecznie szalę na korzyść Clippers.

Obaj uzyskali po 33 pkt, a 40 dla gospodarzy zdobył Kyrie Irving. Doncic dodał 29. Kontynuacja rywalizacji - w czwartek w Los Angeles.